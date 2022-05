Runtime .NET 6 pour le backend Rider sous Windows

a été améliorée. Une petite icône de symbole de processeur et des étiquettes ou sont désormais affichées à côté du nom de chaque assembly. L'arborescence Metadata contient l'entête ReadyToRun.

JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2022.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son EDI .NET multiplateforme. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de Rider avant qu'elles ne soient officiellement publiées. La première version EAP vient avec des mises à jour de la barre d'outils principale, un aperçu précoce de la prise en charge de MAUI et le passage tant attendu au runtime .NET 6 pour le backend Rider sous Windows. Nous vous présentons dans la suite, avec plus de détails, les nouveautés et améliorations dans cette première version EAP de Rider.JetBrains a enfin migré le backend Rider vers le runtime .NET 6 sous Windows. Rider utilise désormais le runtime .NET 6 pour exécuter le service backend sur tous les systèmes d'exploitation pris en charge : Windows, macOS et Linux. À la lumière de ce changement, JetBrains a également remplacé NGen par l'utilitaire CrossGen pour créer des images natives sur Windows après l'installation de Rider, car il fonctionne avec le runtime .NET et est multiplateforme.A la demande des utilisateurs, JetBrains a rendu possible la modification de la largeur du widget Run/Debug dans la barre d'outils principale. S'il y a de l'espace disponible sur la barre d'outils pour étendre le widget Run/Debug, vous pouvez faire tirer le côté gauche et le redimensionner. Vous pouvez maintenant créer plus d'espace pour le widget quand vous le souhaitez ou en avez besoin.Pour réduire l'encombrement de la barre d'outils principale, JetBrains a déplacé la liste de configuration de solution vers le menu déroulant de l'icône de construction (marteau vert). En se basant sur les commentaires des utilisateurs et les statistiques recueillis, JetBrains a déterminé que les utilisateurs ne modifient pas assez souvent la configuration de leur solution pour justifier le fait de conserver à tout moment un widget séparé sur la barre d'outils. Cependant, si jamais vous avez besoin des configurations, elles sont toujours disponibles en un clic sur le triangle à côté de l'icône de marteau vert. Cela ouvre la même liste que celle à laquelle vous êtes habitués.Si vous souhaitez replacer les configurations de solution dans la barre d'outils, sélectionnez simplementdans la liste :JetBrains a ajouté la prise en charge d'une autre fonctionnalité de C# 11 - les opérateurs vérifiés définis par l'utilisateur. Cela aide les développeurs à créer des opérateurs définis par l'utilisateur qui fonctionnent sur des types où le débordement arithmétique est un concept valide. Rider affiche toutes les erreurs et tous les avertissements du compilateur :Pour prendre pleinement en charge les opérateurs vérifiés définis par l'utilisateur, Rider propose quelques inspections supplémentaires et une action contextuelle :Rider 2022.2 EAP1 facilite grandement le travail avec des solutions filtrées. Vous pouvez désormais filtrer un projet, un ensemble de projets, un dossier de solution ou même tous les projets hors de la solution résultat. Utilisez l'actiondans le menu contextuel d'un projet, d'un dossier de solution ou du nœud racine de la solution dans la vue. Pour afficher les projets qui ont été filtrés, activez le mode "" dans la vueet utilisez l'actiondans le menu contextuel.Outre l'ajout de ces opérations de base, JetBrains a ajouté les actions plus avancées et utileset. Rider vérifiera toutes les dépendances du projet cible et chargera l'ensemble des projets requis. Vous pouvez alors rapidement commencer à travailler sur la solution filtrée.JetBrains a introduit un premier aperçu de sa prise en charge du framework .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI). Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs ne prend en charge que les projets qui ciblent les plateformes Android et iOS. Vous pouvez utiliser des configurations d'exécution pour exécuter et déboguer votre projet, ainsi que pour déployer votre application sur un appareil cible. Vos commentaires sur cette fonctionnalité seront appréciés pour amélioration cette prise en charge. Veuillez noter que ni WinUI ni macOS ne sont encore pris en charge.JetBrains continue à améliorer sa prise en charge d'Unreal Engine :Ce sont les principales mises à jour de la première version EAP de Rider 2022.2. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web de l'EDI, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.