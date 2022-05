Interface utilisateur

Une amélioration significative des performances permettant un fonctionnement plus rapide et plus fluide de l'EDI.

Meilleure sécurité, car JBR17 est basé sur le dernier OpenJDK LTS.

Meilleures performances de rendu sur macOS, car JetBrains Runtime 17 exploite l'API Metal.

Accessibilité accrue sur macOS, car JBR17 offre une intégration avec le lecteur d'écran VoiceOver.

Utilisation de l'API Vector conçue pour exprimer des calculs vectoriels qui se compilent au moment de l'exécution en instructions vectorielles sur les architectures de processeur prises en charge, permettant ainsi d'avoir des performances supérieures aux calculs scalaires équivalents.

JetBrains lance le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2022.2. La première version EAP apporte un certain nombre d'améliorations utiles à diverses parties du produit ainsi que la migration de l'EDI vers la version 17 de JetBrains Runtime (JBR), ce qui permet d'améliorer les performances de l'EDI. Vous pouvez télécharger la version EAP à partir du site Web de l'EDI, l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais en attendant, jetons un coup d'oeil aux mises à jour incluses dans cette première version EAP.Pour les utilisateurs de macOS, JetBrains a introduit la possibilité de fusionner toutes les fenêtres de projet ouvertes en une seule, en les transformant en onglets. Cette action est disponible dans le menuJetBrains a intégré un champdans la boîte de dialogueafin que vous puissiez ajouter immédiatement une description facultative à votre signet.Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur votre code dans l'éditeur, vous pouvez désormais voir un indicateur indiquant la taille de police actuelle et vous avez la possibilité de rétablir la valeur par défaut.JetBrains a mis à jour la façon dont la progression du clonage de référentiel apparaît sur l'écran de bienvenue de l'EDI. La barre de progression s'affiche désormais directement dans la liste des projets, ce qui la rend plus claire et plus facile à utiliser.Vous pouvez désormais désactiver la fermeture automatique des commentaires de bloc lorsque vous appuyez sur la touche Entrée. Pour cela, rendez-vous danset décochez la casedans la sectionVous pouvez maintenant accéder aux paramètres de complétion de code () et configurer vos préférences directement à partir du bouton de menu représenté par trois points verticaux dans la fenêtre contextuelle de complétion de code.Avec IntelliJ IDEA 2022.2 EAP, JetBrains passe de JetBrains Runtime 11 (JBR11) à JetBrains Runtime 17 (JBR17). À partir de cette build, toutes les mises à jour IntelliJ IDEA 2022.2 seront livrées avec JBR17. Cela aura les effets suivants :Ce sont les principales mises à jour de la première version EAP d'IntelliJ IDEA 2022.2. Vous trouverez la liste exhaustive dans les notes de version.