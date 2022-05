Prise en charge et améliorations de langage

La possibilité de définir un formatage de code personnalisé dans les plugins. Les plugins qui ciblent des frameworks spécifiques, tels que le plugin Unity de JetBrains, pourraient fournir des formateurs de code avec leur propre logique pour des cas spécifiques. Par exemple, dans Unity, l'attribut [Header] est conçu comme un séparateur entre les champs, et non comme un attribut d'un champ comme dans la plupart du code C#. Le plugin Unity peut implémenter un formatage personnalisé pour ce cas.

JetBrains cherche aussi à améliorer le formateur de code pour XML. Attendez-vous à une détection automatique du formatage et à davantage d'options de configuration.

Le mois dernier, JetBrains a annoncé la disponibilité de la version 2022.1 de ReSharper, son extension Visual Studio pour les développeurs .NET. Cette version était dédiée à la qualité, aux améliorations et aux correctifs de bugs, notamment pour le développement avec Blazor et la prise en charge de C#. Un mois plus tard, JetBrains partage ses plans pour ReSharper 2022.2 qui devrait être disponible au mois de juillet. Cela dit, qu'est-ce qui est prévu dans la prochaine version majeure de l'extension Visual Studio pour les développeurs .NET ?Comme pour chaque version, JetBrains cherche à rendre l'écriture de code plus agréable, avec des inspections améliorées et des correctifs rapides. Dans ReSharper 2022.1, JetBrains a ajouté la prise en charge des attributs génériques, et pour la version 2022.2, l'éditeur de logiciels pour développeurs envisage des améliorations du langage C# 11 telles que les littéraux de chaîne bruts, les chaînes interpolées brutes et plus encore.Pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code, de nombreuses équipes choisissent un style de code standard auquel chaque développeur doit adhérer. Bien souvent, ce n'est pas le style préféré de chaque individu. Mais, et s'il était possible pour chaque développeur de travailler dans son propre style de code préféré, tout en gardant les fichiers formatés selon le style choisi dans l'équipe ? C'est l'objectif du style de code virtuel qui réglerait les dilemmes du genreet bien au-delà.Les styles de code virtuels présentent d'autres avantages. Lorsqu'un ancien code n'est pas formaté correctement, les équipes choisissent souvent de ne pas mettre à jour le formatage car cela polluerait l'historique de Git. Les styles de code virtuels rendraient ce code plus agréable à lire et à modifier, tout en conservant la mise en forme d'origine.Pour les développeurs malvoyants, les styles de code virtuels peuvent aider à augmenter les retraits ou à aligner virtuellement les paramètres en colonne, afin qu'ils puissent travailler plus confortablement avec la base de code en utilisant leurs propres préférences.À côté du style de code virtuel, d'autres mises à jour du formateur sont prévues :JetBrains se concentre sur les corrections de bugs et l'amélioration des performances de ses profileurs dotTrace et dotMemory.Veuillez toutefois noter que les plans annoncés ici sont sujets à modification, certains changements pouvant être reportés à une version ultérieure si cela s'impose. JetBrains ne garantit donc pas que toutes les améliorations mentionnées ici seront incluses, mais compte faire de son mieux pour y arriver.