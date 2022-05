Ce qui est prévu pour l'EDI

Il y a maintenant un mois que JetBrains a publié Rider 2022.1, la première mise à jour majeure de 2022 de son EDI .NET multiplateforme. Au cas où vous l'aurez manquée, cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, y compris une prise en charge totale d'Unreal Engine, ce qui en fait un EDI complet pour le développement de jeux, quel que soit le moteur de jeu que vous utilisez. Rider 2022.1 a fourni également la prise en charge d'une version bêta du workflow de développement à distance tant attendu par la communauté. Rappelons-le, il permet de se connecter à une machine distante exécutant le backend de Rider, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.Outre ces nouvelles fonctionnalités, cette version a apporté le mode Docker Fast, des mises à jour de la barre d'outils principale et la recherche en texte intégral dans toute la solution directement à partir de la fenêtre contextuelle Search Everywhere.Aujourd'hui, JetBrains dévoile ses plans pour la prochaine version attendue au mois de juillet. Avec son programme d'accès anticipé (EAP) qui sera bientôt ouvert, vous pouvez essayer ces fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement. Mais en attendant, nous vous donnons un aperçu de ce qui vous attend dans la prochaine version majeure de l'EDI .NET multiplateforme de JetBrains.Dans certaines versions, JetBrains travaille principalement sur une fonctionnalité majeure, dans d'autres, l'éditeur de logiciels pour développeurs publie de nombreux correctifs de bogues. Mais dans Rider 2022.2, ce sera un peu de tout. JetBrains travaille sur la correction des bogues, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'intégration des nouveautés introduites dans les dernières versions de .NET.Il y a des centaines de personnalisations à apporter à Rider. Mais devoir en définir certaines pour chaque projet peut être fastidieux. C'est pourquoi JetBrains est en train de faire en sorte que les paramètres et les fenêtres d'outils soient enregistrés de la manière dont vous les configurez pour tous les projets, pas seulement pour le projet en cours.Vous remarquerez quelques changements dans la barre d'outils, notamment le fait que le widget Run est redimensionnable. Chaque utilisateur de Rider s'appuie sur les configurations de solution (Solution Configurations) pour les environnements Run, Debug et autres. Cependant, le feedback des utilisateurs est qu'ils veulent des configurations facilement disponibles, mais pas toujours comme un grand écran centré et mis en avant. JetBrains change donc la visibilité de Solution Configuration sur la barre d'outils principale par défaut. Mais comme toujours, ceci est personnalisable et vous pouvez également simplement afficher le sélecteur sur la barre d'outils principale de manière persistante.Pour ceux qui font du développement multiplateforme, il vous sera facile d'utiliser Run Configurations pour déployer des applications sur la plateforme cible, y compris Android, iOS et Mac Catalyst. Dans le cadre de sa prise en charge de MAUI, JetBrains introduit les Run Configurations MAUI. Celles-ci incluront les paramètres des plateformes susmentionnées. Au lieu d'avoir un TargetFramework spécifique comme de nombreuses applications .NET, les projets peuvent désormais avoir toutes les plateformes ciblées définies.Les développeurs Xamarin verront quelques modifications apportées à l'interface utilisateur, en particulier autour des configurations d'exécution pour les solutions, les projets et les appareils. L'interface utilisateur sera mise à jour pour mieux correspondre au workflow de débogage et d'exécution des applications Xamarin et des applications qui peuvent avoir besoin d'être testées sur les appareils.JetBrains ajoute également une barre d'outils complète pour le développement de jeux Unity. L'éditeur de logiciels fournira les configurations d'exécution, des actions et d'autres commandes de barre d'outils dédiées à Unity.JetBrains est en train de corriger des bogues liés àettrouvés dans le code JavaScript dans les vues Razor.Pour cette version de Rider, JetBrains travaille sur la mise à niveau de son backend d'EDI vers .NET Core sous Windows. Cela va améliorer la vitesse de démarrage grâce à la nouvelle compilation AOT (composition-crossgen) et accélérer les opérations backend pendant que Rider est en cours d'exécution.Rider 2022.1 a introduit un aperçu de la prise en charge du développement à distance. JetBrains travaille maintenant sur une expérience plus raffinée pour la version 2022.2.Une nouveauté intéressante pour tous les fans de Linux (sur Windows) : parce que le WSL (sous-système Windows pour Linux) gagne en popularité, JetBrains est en train de mettre en place sa prise en charge, en particulier via le développement à distance.C'est à peu près ce qui est prévu pour la prochaine version majeure de Rider. JetBrains continuera aussi à apporter des corrections de bogues, des améliorations de la qualité et de l'UX dans chaque version de Rider pour offrir la meilleure expérience possible avec les fonctionnalités actuelles.Veuillez toutefois noter que la feuille de route dévoilée ici est sujette à modification et que certains nouveautés et améliorations peuvent être reportées à une version ultérieure. JetBrains ne garantit donc pas que toutes les améliorations mentionnées ici seront incluses, mais compte faire de son mieux pour tenir ces promesses.