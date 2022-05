Améliorations pour Vue

Le mois dernier, JetBrains a publié WebStorm 2022.1, la première mise à jour majeure de 2022 de son EDI JavaScript. Au cas où vous l'aurez manquée, cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités, incluant une meilleure prise en charge de Next.js et l'intégration du gestionnaire d'outils JavaScript Volta. On pouvait noter encore des améliorations pour Docker, la prise en charge d'ESM pour la configuration de webpack, la possibilité d'exécuter des commandes à partir de fichiers Markdown, et bien plus.Aujourd'hui, JetBrains dévoile ses plans pour la prochaine version attendue au mois de juillet. L'objectif principal sera d'améliorer la qualité globale du produit et de corriger certains bogues de longue date. Ces améliorations vont porter notamment sur le framework Vue.js, TypeScript, Angular, le workflow de développement à distance, entre autres.Le support de Vue 3 dans WebStorm a pris du retard par rapport à certaines des dernières mises à jour de Vue. Pour corriger cela, JetBrains va donner la priorité aux corrections de bogues et aux fonctionnalités de Vue 3 afin de pouvoir résoudre les problèmes les plus critiques. Vous pouvez également vous attendre à la prise en charge de Vite, un outil de build populaire, dans la première mise à jour de correction de bogues pour WebStorm 2022.1.JetBrains travaille sur un tas de tâches liées à TypeScript pour maintenir la prise en charge de TypeScript dans WebStorm à un bon niveau. L'éditeur de logiciels pour développeurs est passé à la version 4.6 du langage et se prépare pour la version 4.7 de TypeScript. Cette préparation consiste notamment à ajouter la prise en charge de nouvelles fonctionnalités de langage telles que les contraintessur les variables de typeet les annotations de variance facultatives pour les paramètres de type.JetBrains prévoit de publier des correctifs pour les utilisateurs d'Angular. L'entreprise examine également quelles sont les améliorations à venir dans Angular 14 pour comprendre ce qu'elle devra mettre en œuvre du côté de l'EDI. JetBrains a déjà résolu quelques problèmes connexes. En outre, l'éditeur va supprimer le modèle de projet AngularJS de la boîte de dialogue, car AngularJS a atteint sa fin de support.Au moment de la sortie des versions 2021.3 de ses EDI, JetBrains a introduit une version bêta de son nouveau workflow de développement à distance, JetBrains Gateway. Il était prévu d'intégrer cela dans la version 2022.1 de WebStorm, mais JetBrains a dû reporter cette décision jusqu'à la prochaine version. L'éditeur de logiciels espère donc corriger les bogues restants et rendre la fonctionnalité disponible et prête à l'emploi dans WebStorm 2022.2.C'est à peu près ce qui est prévu pour la prochaine version majeure de l'EDI JavaScript. Veuillez toutefois noter que JetBrains ne peut pas garantir que toutes les améliorations mentionnées ici seront incluses, mais compte faire de son mieux pour y arriver.