En 2015, JetBrains a lancé son programme pour les startups, qui offre aux petites entreprises de moins de cinq ans une réduction spéciale sur ses outils de développement et de travail collaboratif. Depuis la mise en place de ce programme, plus de 40 000 startups ont pu bénéficier d’une réduction de 50 % sur les produits de JetBrains. Aujourd’hui, l'éditeur de logiciels pour développeurs annonce le lancement d'un nouveau programme de partenariat pour les incubateurs et les accélérateurs de startups.JetBrains travaille constamment à l’amélioration des outils et des services qu'elle propose à sa communauté. Son programme de soutien aux startups ne fait pas exception, l'entreprise s'est donc demandé ce qu'elle pourrait proposer d’autre pour les aider. De nombreuses startups étant accompagnées par des incubateurs et des accélérateurs, cela lui a donné l’idée de les soutenir directement par le biais du programme d’incubation ou d’accélération dont elles font partie.JetBrains apprécie le travail réalisé par les incubateurs en faveur des startups. C’est pourquoi, l'entreprise a décidé de lancer son Programme pour les Incubateurs, qui permet aux startups accompagnées par un incubateur ou accélérateur d’utiliser les outils de JetBrains gratuitement pendant 6 mois. JetBrains offre également aux startups utilisant Space, sa solution de travail collaboratif pour la gestion des projets de développement logiciel, un upgrade leur donnant accès au forfait supérieur gratuitement pendant 6 mois. Et à la fin du programme, les startups peuvent toujours bénéficier de la remise de 50 % sur les outils JetBrains.Si vous êtes une startup et que l'incubateur qui vous accompagne n’est pas membre du programme de JetBrains, vous pouvez partager cet article ou la page dédiée au Programme pour les Incubateurs avec lui. Et si votre incubateur participe déjà au programme, vous devez prendre contact avec lui afin qu’il vous donne le lien qui vous permettra de bénéficier des avantages du programme. En cas de difficultés pour vous inscrire, JetBrains vous suggère de contacter l'équipe dédiée par e-mail à startups@jetbrains.com Il est important de préciser que si la startup pour laquelle vous travaillez ne fait partie d’aucun programme d’incubation, vous pouvez tout de même bénéficier de l'offre de réduction de 50 % pour les startups. En ce qui concerne le traitement d'une demande de participation au programme, JetBrains répond généralement dans un délai de quelques jours ouvrables. En cas de question ou de demande urgente, vous pouvez toujours contacter l'éditeur de logiciels à l'adresse email startups@jetbrains.com Comme mentionné plus haut, JetBrains offre également aux startups utilisant Space un upgrade leur donnant accès au forfait supérieur gratuitement pendant 6 mois. Mais quels forfaits d’abonnement sont inclus dans l’offre d’upgrade pour Space ? A cette question, la réponse est que l’upgrade s’applique à tous les forfaits, à l’exception du forfait Enterprise. Si vous disposez actuellement du forfait Free Plan, l’upgrade vous donnera accès au forfait Team. Si vous disposez du forfait Team, vous passerez au forfait Organization. Et cette offre est valable pour 6 mois.