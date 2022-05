Chaînes d'outils

A la mi-avril, JetBrains a publié CLion 2022.1, et l'éditeur de logiciels travaille déjà sur la prochaine mise à jour majeure de l'année de son EDI C/C++ multiplateforme. Dans la version 2022.1, JetBrains s'est concentrée sur les améliorations de la qualité et les améliorations des fonctionnalités et des flux de travail existants tels que le développement à distance, Docker, l'intégration des préréglages CMake, etc. CLion 2022.1 a également apporté une toute nouvelle capacité de profilage CMake qui vous aide à inspecter visuellement pourquoi votre projet CMake peut prendre beaucoup de temps à recharger. L'analyse de code et les indications de type et de paramètre dans l'éditeur ont aussi été ajustées pour fonctionner mieux et plus précisément avec le C++ moderne.Deux semaines après la sortie de CLion 2022.1, JetBrains partage ce sur quoi l'équipe se concentrera au cours des prochains mois et envisage de livrer dans la version 2022.2 (ou dans des versions ultérieures). Notons toutefois qu'il ne s'agit que d'un plan préliminaire et non une promesse ou un engagement. Les tâches peuvent être modifiées ou replanifiées pour diverses raisons. JetBrains ne peut pas garantir que tout ce qui est répertorié ici sera livré dans CLion 2022.2, mais compte faire de son mieux pour que ce soit le cas.Pour la chaîne d'outils Docker, JetBrains compte étudier et améliorer les performances de chargement du projet.Pour les modèles de projet, JetBrains travaille sur une interface graphique pour les variables CMake et une documentation rapide pour les commandes CMake. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également commencé ses travaux sur l'intégration de vcpkg. Cependant, JetBrains prévoit de se concentrer, pour la version 2022.2 de CLion, sur le prototype interne et ne publiera rien en externe.Le support des modules C++20 sera la priorité de JetBrains dans la version 2022.2 de CLion. Avec CMake et le générateur Visual Studio, il est enfin possible d'utiliser cette fonctionnalité majeure du langage dans des projets réels. C'est pourquoi JetBrains commence à travailler sur les modules C++20 dans le moteur de langage de CLion.Un autre travail consiste à améliorer la précision de l'analyse des flux de données de CLion avec une analyse d'intervalle. Pour cela, JetBrains ajoutera la prise en charge des comparaisons (<, >, <=, >=) des types intégraux pour aider avec des hypothèses telles queou. En plus de l'analyse d'intervalle, JetBrains va également construire la vérification "".L'entreprise prévoit aussi de poursuivre ses efforts pour réduire le nombre de plantages de Clangd et ainsi améliorer la qualité et la stabilité globales du moteur de langage dans CLion.JetBrains continuera à améliorer son débogueur basé sur LLDB pour la chaîne d'outils Visual Studio C++ sous Windows. Notons que le même débogueur est également utilisé dans les projets Rider pour Unreal Engine, de sorte que le travail est partagé entre les équipes. Toujours au niveau du débogage, JetBrains prévoit de tester et de regrouper LLDB 14.0 dans CLion.JetBrains prévoit de continuer le travail qu'elle a commencé plus tôt sur le plugin Serial Monitor.Le développement à distance avec le client léger a été publié pour CLion 2021.3 et intégré à la version 2022.1. Il y a encore beaucoup de problèmes et de flux de travail spécifiques à C++ non pris en charge que JetBrains doit identifier. L'entreprise attend avec impatience les commentaires des utilisateurs, en même temps qu'elle testera le nouveau développement à distance au sein de ses équipes. Par exemple, son équipe Clang a décidé de l'utiliser dans son travail. Ils enregistreront les problèmes rencontrés en cours de route et vont collaborer avec l'équipe de développement à distance pour résoudre ces problèmes lors des prochains cycles de publication.