Génériques

Utilisation incorrecte d'un type générique sans instanciation.

Utilisation incorrecte d'un paramètre de type en tant que contrainte dans la définition du paramètre de type.

Contraintes récursives.

Paramètres de type non utilisés (site de déclaration).

Arguments de type inutilisés (site d'appel).

L'argument de type et le nombre de paramètres de type ne correspondent pas.

[]

()

Améliorations pour les injections SQL

Tests

Modules Go

Autre

GoLand 2022.1, disponible depuis la mi-avril, est venu avec la prise en charge des génériques et des espaces de travail Go. La dernière version de l'EDI pour les développeurs Go a également apporté de nouvelles fonctionnalités pour travailler avec les microservices, telles que la possibilité de voir tous les points de terminaison dans une fenêtre d'outil dédiée et de générer des requêtes HTTP directement à partir de vos fichiers Go. Comme d'habitude, GoLand 2022.1 a encore apporté des nouveautés pour les bases de données, ainsi que des améliorations pour le développement web. Cela dit, qu'est ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de GoLand ?JetBrains va poursuivre ses efforts d'amélioration de votre expérience avec la prise en charge des génériques en peaufinant les fonctions existantes et en en ajoutant de nouvelles. JetBrains prévoit aussi d'améliorer considérablement le travail avec les injections SQL et d'améliorer la prise en charge des modules Go. Nous présentons dans la suite, par domaine, plus de détails sur ce qui est attendu dans GoLand 2022.2.— JetBrains va ajouter la prise en charge de la refactorisationpour générer correctement les méthodes d'interface avec des paramètres de type.— Un tas d'inspections de code seront ajoutées pour vous avertir des points suivants :— GoLand va insérer automatiquementavantsi l'inférence de type échoue et que les types ne peuvent pas être omis.JetBrans prévoit d'ajouter un ensemble diversifié d'améliorations aux injections SQL, y compris l'implémentation de l'injection de langage pour une interface et ses méthodes et l'ajout de suggestions d'EDI avec une liste de pilotes SQL disponibles et comment y connecter des bases de données.JetBrains avait déjà cette fonctionnalité dans ses plans pour GoLand 2022.1, mais a redéfini sa priorité. La prochaine version donnera la possibilité de faire du fuzzing directement dans l'EDI. Si vous vous demandez ce qu'est le fuzzing, retenez qu'il s'agit d'un type de test automatisé qui manipule en permanence les entrées d'un programme pour trouver des problèmes ou bogues.— Le fichierrecevra la coloration syntaxique et la possibilité de naviguer vers les modules.— Les correctifs rapidesetseront réexaminés.— JetBrains ajoutera dans GoLand 2022.2 la prise en charge des directiveset de la contrainte de build unix de Go 1.19.Veuillez noter que la liste des fonctionnalités et améliorations qui sont mentionnés ci-dessus est un plan préliminaire et ne constitue pas un engagement de la part de JetBrains. Les tâches sont susceptibles d’être modifiées ou reprogrammées pour diverses raisons. JetBrains ne peut donc pas garantir qu'elles seront tous livrées dans GoLand 2022.2, mais y travaille.