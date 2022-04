Le développement à distance avec JetBrains Gateway

Intégration de Gitpod avec Gateway

Pour rappel, JetBrains Gateway est une solution de développement à distance lancée en novembre 2021 par l'éditeur de logiciels pour développeurs. Il s’agit d’une application autonome qui permet de se connecter à un serveur distant via SSH, de télécharger et d’installer un EDI en tant que service de backend, et d’ouvrir un projet hébergé sur la machine distante.Gateway lance alors le Client JetBrains, un client léger qui se connecte au service de backend de l’EDI et présente votre projet comme si vous l’exécutiez localement. Elle est basée sur la plateforme IntelliJ, vous bénéficiez donc d’une interface riche, familière et personnalisable, mais l’ensemble de la compilation, de l’indexation et du traitement du langage s’effectue sur la puissante machine dans le cloud.Gateway est chargée de la connexion à la machine distante, ainsi que de l’installation et de l’exécution du backend de l’EDI, mais pas de la gestion du serveur distant. Il y a plusieurs façons d’exécuter un serveur distant : en se connectant à une machine physique, en hébergeant une machine virtuelle dans un réseau interne, en exécutant des images Docker dans le cloud, etc. Il ne serait pas possible pour Gateway de gérer tous ces processus, la gestion du serveur est donc une tâche complètement distincte. En effet, JetBrains dispose de sa propre plateforme d’orchestration dans Space, son environnement de travail intégré pour les équipes, qui peut gérer les environnements de développement pour vous en installant l’EDI et en « préparant » l’environnement (télécharger toutes les dépendances, compiler le projet et vérifier que tous les index sont complets avant de sauvegarder un snapshot).Aujourd’hui, JetBrains annonce un partenariat avec Gitpod pour amener Gateway dans vos environnements de développement éphémères. Gitpod est une plateforme d’orchestration et de provisionnement open source reconnue pour les environnements de développement automatisés.Gitpod a créé un plugin pour Gateway qui permet de se connecter facilement à un environnement de développement basé sur un référentiel hébergé sur GitHub, GitLab ou Bitbucket. Installez le plugin à partir de l’écran de bienvenue de Gateway, et une fois que vous avez connecté votre compte Gitpod, l’intégration Gitpod vous permet de parcourir vos espaces de travail et de vous y connecter.Vous pouvez créer un nouvel espace de travail à partir d’un référentiel et choisir l’EDI JetBrains à installer (les EDI actuellement pris en charge sont IntelliJ IDEA, GoLand, PyCharm et PhpStorm, et d’autres le seront bientôt). Gitpod provisionnera alors le serveur distant et Gateway lancera le backend de l’EDI et connectera le Client. Vous pouvez maintenant travailler avec votre EDI JetBrains, exécuté dans le cloud ou on premises.Cette méthode offre de nombreux avantages. Elle permet notamment d’utiliser une puissante machine cloud pour votre projet, que vous travailliez sur votre ordinateur au bureau ou à domicile sur un ordinateur portable peu puissant. Le code source reste en sécurité sur la machine distante, vous n’avez donc plus à craindre de perdre votre ordinateur portable. Et avec l’intégration de Gitpod, vous pouvez créer des environnements de développement éphémères qui sont mis à jour à chaque commit.N’oubliez pas de consulter les préférences de Gitpod pour définir votre EDI JetBrains favori comme éditeur de bureau par défaut lorsque vous ouvrez un espace de travail.Avec cette intégration, JetBrains envisage déjà de travailler sur de nouvelles fonctionnalités avec les développeurs de Gitpod à l’avenir.