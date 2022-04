Ce que vous allez apprendre

Connaître la différence entre une application monolithique et une API et apprendre à développer les deux.

Connecter et utiliser des bases de données pour stocker les données de votre application.

Intégrer des outils pour faciliter le travail avec HTML dans vos applications.

Apprendre à travailler avec des utilisateurs, à les connecter et enregistrer leurs sessions pour améliorer l’expérience utilisateur.

Connaître les meilleures pratiques d’architecture des applications web et les mettre en application.

Tester votre application en fonction de son type.

Déployer vos applications et les rendre publiques.

Les projets que vous réaliserez

Honest Calculator (Simple) : en travaillant sur ce projet, vous apprendrez à lire des organigrammes pour mieux comprendre les boucles, les conditions et les algorithmes en créant une calculatrice simple. Par la suite, cette calculatrice encouragera les utilisateurs à faire les calculs eux-mêmes en devenant de plus en plus honnête avec eux. Par exemple, s’ils doivent faire des calculs complexes avec des virgules flottantes, la calculatrice va s’en charger. Toutefois, si l’équation est une simple somme de deux entiers, 2 + 3 par exemple, elle leur demande de les calculer eux-mêmes.





: en travaillant sur ce projet, vous apprendrez à lire des organigrammes pour mieux comprendre les boucles, les conditions et les algorithmes en créant une calculatrice simple. Par la suite, cette calculatrice encouragera les utilisateurs à faire les calculs eux-mêmes en devenant de plus en plus honnête avec eux. Par exemple, s’ils doivent faire des calculs complexes avec des virgules flottantes, la calculatrice va s’en charger. Toutefois, si l’équation est une simple somme de deux entiers, 2 + 3 par exemple, elle leur demande de les calculer eux-mêmes. Currency Converter (Intermédiaire) : dans ce projet, vous écrirez un programme qui convertit rapidement et efficacement une devise en une autre. Vous apprendrez de nombreux concepts Python, tels que les types de base, les variables, les opérations arithmétiques, les boucles et le travail avec des fichiers. Vous découvrirez également des fonctionnalités plus avancées, telles que le format JSON, la mise en cache et la mise en réseau pour que votre programme de conversion de devises utilise un service tiers.





dans ce projet, vous écrirez un programme qui convertit rapidement et efficacement une devise en une autre. Vous apprendrez de nombreux concepts Python, tels que les types de base, les variables, les opérations arithmétiques, les boucles et le travail avec des fichiers. Vous découvrirez également des fonctionnalités plus avancées, telles que le format JSON, la mise en cache et la mise en réseau pour que votre programme de conversion de devises utilise un service tiers. Memorization Tool (Difficile) : dans ce projet, vous créerez un outil de mémorisation de répliques, poèmes, discours et autres contenus écrits, afin de ne plus avoir à les mémoriser par vous-même. Vous travaillerez avec l’ORM SQLAlchemy et une base de données SQLite, et utiliserez des boucles, des listes et différentes méthodes de chaîne.





dans ce projet, vous créerez un outil de mémorisation de répliques, poèmes, discours et autres contenus écrits, afin de ne plus avoir à les mémoriser par vous-même. Vous travaillerez avec l’ORM SQLAlchemy et une base de données SQLite, et utiliserez des boucles, des listes et différentes méthodes de chaîne. Weather App (Très difficile) : vous travaillerez avec la bibliothèque Flask pour implémenter une application web permettant de suivre la météo. Vous utiliserez Flask-SQLAlchemy pour connecter une base de données à votre application web et travaillerez avec une API de service météo pour obtenir des informations météo aussi récentes que possible à l’échelle mondiale.

Perspectives professionnelles après la formation

Flask est l’un des frameworks les plus populaires pour le développement web en Python. Il est également considéré comme un micro-framework car il est léger et permet de créer des services web quasiment sans surcharges. Grâce au parcours Flask Developer, vous vous familiariserez avec ce framework et développerez votre connaissance de Python en créant vos propres applications web.Veuillez noter que ce parcours de formation est encore en phase de bêta test. Tous les retours d’expérience sont bienvenus pour aider JetBrains à l’améliorer plus rapidement.Si vous commencez sur JetBrains Academy, notez que vous bénéficiez d’un essai gratuit de 7 jours, qui peut être prolongé jusqu’à 2 mois pendant que vous travaillez sur votre premier projet. En effet, si vous achevez la première étape de votre projet dans les 7 premiers jours, vous pouvez obtenir une prolongation de votre essai d’un mois. Et si vous terminez votre premier projet au cours de ce premier mois, votre essai gratuit sera encore prolongé d’un mois.Tout au long de ce parcours, vous allez écrire des programmes simples, les rendre accessibles depuis votre navigateur et configurer des paramètres d’application avancés pour profiter de tous les avantages de Flask. Vous allez également acquérir des compétences essentielles pour travailler avec les applications web.Dans le cadre de ce parcours, vous étudierez aussi des sujets essentiels pour tous les développeurs : git, ligne de commande, principes de conception en programmation, modèles de développement logiciel et multithreading.Ce parcours donne accès à plus de 300 exercices de codage et 200 sujets de cours. Il propose 9 projets de différents niveaux, à créer étape par étape dans un environnement de formation interactif. Voici quelques-uns de ces projets :Après avoir terminé ce module de cours, vous recevrez un certificat d’achèvement que vous pourrez ajouter à votre profil LinkedIn et à votre CV. Vous pouvez également ajouter les projets que vous avez réalisés à votre profil GitHub.Si vous souhaitez vous lancer dans une carrière d’ingénieur backend junior, cette formation peut beaucoup vous aider. JetBrains vous encourage également à suivre son parcours Python Core pour renforcer votre connaissance de Python en écrivant des tests automatisés et en apprenant la programmation orientée objet, une compétence très recherchée sur le marché de l’emploi.