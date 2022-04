Swift

Contrôle de version

JetBrains vient d'annoncer la sortie d'AppCode 2022.1, la première mise à jour majeure de l'année pour son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. Dans la version 2021.3, AppCode est venu avec la prise en charge des acteurs Swift, la complétion de plusieurs mots-clés, une prise en charge améliorée de la documentation, un éditeur complet des listes de propriétés, des points d'arrêts d'erreurs, entre autres.AppCode 2022.1 continue dans la même lancée avec la prise en charge des séquencespour les expressions de membres postfix, des spécificateurs de contrôle d'isolement pour les acteurs Swift, une meilleure intégration de Swift Package Manager, une meilleure prise en charge de VoiceOver, et bien plus. Nous présentons dans la suite les différentes nouveautés et améliorations par domaine.AppCode 2022.1 prend charge les séquencespour les expressions de membres postfix et les spécificateurs de contrôle d'isolement pour les acteurs Swift.Vous pouvez mettre à jour les dépendances de Swift Package Manager vers la dernière version en cliquant surEn plus de cela, les artefacts de build du répertoirene s'affichent plus dans la recherche en texte intégral car AppCode les exclut désormais automatiquement.Il est possible de détecter facilement les problèmes de formatage grâce à une nouvelle inspectionà l'échelle du projet.Forcez l'ajout d'un espace aprèslorsque vous formatez votre code Swift avec la nouvelle option accessible dansAppCode 2022.1 vient avec une nouvelle fenêtre d'outils Notifications qui améliore la visibilité et l'organisation des notifications.La prise en charge de VoiceOver a été considérablement améliorée dans AppCode 2022.1. Le lecteur d'écran lit désormais les noms et les descriptions des branches Git dans l'onglet Log et fournit une invite vocale à utiliser ⌘L pour naviguer dans les filtres du journal.Survoler l'annotation avec la souris lorsque vous utilisez l'actionmet en évidence la différence de lignes en surbrillance directement dans la fenêtre de l'éditeur. Il suffit de cliquer dessus pour afficher le commit correspondant dans la fenêtre d'outil Git Log.Vous pouvez appliquer ou valider par commit les modifications suggérées directement à partir des commentaires d'une requête pull donnée.Comme autres améliorations, notons que la fenêtrefonctionne désormais indépendamment du processus d'indexation. Et enfin et surtout : AppCode 2022.1 prend en charge la version 13.3 de Xcode, l'environnement de développement d'Apple pour macOS, ainsi que pour iOS, watchOS et tvOS.