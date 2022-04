Un MacBook Pro 16

Une Carte graphique Geforce RTX 3080 Ti

Une PlayStation 5 ou une Xbox Series X

Une Carte cadeau Amazon d’une valeur de 300 $

Un Pack All Products de JetBrains ou un abonnement à JetBrains Academy

Depuis quelques années, JetBrains mène une enquête annuelle auprès des développeurs, avec pour objectif d'identifier les dernières tendances en matière d'outils, de technologies, de langages de programmation et de nombreux autres aspects du monde du développement.L'édition 2021, dont les résultats ont été publiés en juillet dernier, a enregistré la participation de près de 32 000 développeurs et a notamment permis de sacrer JavaScript comme le langage le plus populaire. L'enquête a également révélé que Python était plus populaire que Java en termes d'utilisation globale, tandis que Java était plus populaire que Python en tant que langage principal. Par ailleurs, les cinq principaux langages que les développeurs apprenaient en 2021 étaient JavaScript, Python, TypeScript, Java et Go. Python, TypeScript et Go figuraient encore parmi les 5 langages qui connaissaient la croissance la plus rapide en 2021, aux côtés de Kotlin et SQL.Les tendances ont-elles changé entre janvier 2021, au moment du lancement de cette enquête, et maintenant ? C'est ce que l'éditeur de logiciels pour les développeurs veut vérifier. JetBrains lance donc la sixième édition de son enquête annuelle indépendante sur l’écosystème des développeurs. Les objectifs de l'entreprise sont de comprendre les grandes orientations du secteur du développement en 2022 et de déterminer comment améliorer ses produits afin qu’ils répondent au mieux à vos attentes.JetBrains veut en savoir plus sur vos pratiques de programmation, technologies préférées, etc. Vous êtes invités à partager ces informations en répondant à un questionnaire qui vous prendra environ 30 minutes. L’enquête est disponible en 10 langues et en répondant au questionnaire, vous participerez au tirage au sort et pourrez gagner l’un des prix suivants :Les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes ayant répondu de façon cohérente à toutes les questions et seront informés par e-mail le 15 juillet 2022.Comme toujours, JetBrains partagera des infographies avec de nombreuses statistiques et informations approfondies au cours de l’été. Et si vous avez envie de creuser encore plus le sujet, les données brutes anonymes seront aussi disponibles. Une fois que que toutes les réponses auront été traitées, vous recevrez également des infographies personnalisées qui vous montreront comment vous vous situez par rapport au reste de la communauté.L’année dernière, la précédente enquête a enregistré un taux de participation de plus de 30 000 personnes, mais JetBrains est à la recherche de nouveaux participants. C’est pourquoi, l'entreprise propose un second tirage au sort pour toutes les personnes qui partageront l’enquête autour d’eux. Il suffit de partager le lien fourni sur la dernière page de l’enquête pour avoir une chance de gagner un prix supplémentaire.