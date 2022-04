Génériques

Expérience utilisateur

GoLand 2022.1 offre la prise en charge des génériques et des espaces de travail Go, de nouvelles fonctionnalités pour travailler avec les microservices - la possibilité de voir tous les points de terminaison dans une fenêtre d'outil dédiée et de générer des requêtes HTTP directement à partir de vos fichiers Go. Comme d'habitude, la nouvelle version de GoLand apporte des nouveautés pour les bases de données, ainsi que des améliorations pour le développement web.JetBrains indique que sa tâche la plus importante pour cette version a été de corriger les erreurs dues aux faux positifs et aux faux négatifs. L'éditeur a corrigé plus de 200 problèmes liés aux génériques jusqu'ici.JetBrains a également ajouté plusieurs fonctionnalités pour les paramètres de type. Dès que vous tapez une parenthèse ouvrante, GoLand insère une parenthèse fermante pour vous.GoLand affiche les paramètres de type dans les suggestions de saisie semi-automatique et insère les parenthèses si vous acceptez l'une des suggestions.Si un argument de type ne possède pas toutes les méthodes de l'interface qui le contraint, GoLand affiche une erreur. Vous pouvez implémenter les méthodes manquantes à l'aide d'un correctif rapide directement à partir du message d'erreur.Vous pouvez également cliquer sur l'ampoule rouge ou appuyer sur Alt+Entrée, puis choisirVous pouvez ouvrir un répertoire avec un fichier go.work et continuer à développer comme d'habitude. JetBrains implémentera ultérieurement la mise en évidence syntaxique et la saisie semi-automatique du code dans go.work.Remarque : les nouvelles fonctionnalités de génération de microservices ne fonctionnent pour l'instant qu'avec la bibliothèque standard.Une icône de globe figure à présent à côté de chaque point de terminaison dans vos fichiers Go. Lorsque vous cliquez sur l'icône, GoLand vous propose plusieurs options.La première option vous permet de trouver toutes les occurrences d'un point de terminaison et d'y accéder. Vous pouvez également afficher les occurrences en appuyant sur Ctrl et en cliquant sur un point de terminaison.La deuxième option qui s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône du globe est Generate request in HTTP client. Choisissez l'option correspondante, et l'EDI ouvrira un client HTTP groupé. Vous pouvez utiliser cette action pour générer une requête pour chaque URL valide.Le client HTTP de GoLand propose désormais la saisie semi-automatique du code pour les points de terminaison. La saisie semi-automatique fonctionne pour les points de terminaison des fichiers Go (seule la bibliothèque standard est prise en charge pour le moment), les spécifications Swagger, les fichiers .proto et les fichiers JavaScript.La troisième option est Show all endpoints of module. Si vous choisissez cette option, GoLand ouvrira la nouvelle fenêtre d'outil Endpoints où vous pourrez voir tous les points de terminaison de votre projet.Vous pouvez utiliser Jump to source à partir d'ici, ou cliquer sur n'importe quel point de terminaison et exécuter des requêtes directement à partir de l'onglet client HTTP.La saisie semi-automatique du code fonctionne désormais pour les méthodes HTTP et les en-têtes dans les fichiers Go.Tous les liens et les points de terminaison dans les fichiers Go sont maintenant soulignés afin que vous puissiez les repérer facilement dans le code. Les liens sont cliquables et peuvent être ouverts dans un navigateur.Si votre projet ne possède pas de fichier .proto mais que le serveur prend en charge la réflexion gRPC, vous pourrez exécuter des requêtes et bénéficier de la saisie semi-automatique des noms de services et de méthodes directement à partir d'un serveur en cours d'exécution.GoLand signale désormais les erreurs si vous utilisez les mauvais verbes de mise en forme dans les fonctionsPour maximiser l'espace utilisable dans la fenêtre d'outil Debug, JetBrains a masqué les libellés des onglets par défaut. Pour les afficher à nouveau ou pour personnaliser leur emplacement, utilisez l'option Show Tab Labels dans Layout Settings.Remarque : le plugin Kubernetes peut être installé dans Paramètres | Plugins.Les ressources chargées depuis un cluster peuvent maintenant être modifiées depuis l'onglet de l'éditeur.Vous pouvez maintenant configurer manuellement un chemin vers kubectl s'il ne se trouve pas à l'emplacement standard. Pour définir votre chemin d'accès personnalisé, accédez à Settings | Build, Execution, Deployment | Kubernetes | Path to kubectl executable.JetBrains a ajouté la fonctionnalité de transfert de port pour les pods. Pour transférer des ports, vous pouvez utiliser l'icône de la barre d'outils ou cliquer droit sur un pod, puis choisir Forward Ports… dans le menu contextuel.Une nouvelle action Describe Resource est présente pour toutes les ressources dans la vue Services. Vous pouvez l'appeler à partir du menu contextuel ou utiliser le bouton de la barre d'outils.Les événements de clusters sont maintenant affichés dans un nœud séparé dans la vue Services et fournissent des données sur les événements récents dans le système.GoLand 2022.1 inaugure une prise en charge limitée deet des fichiers des modèles Helm associés. La prise en charge initiale comprend la saisie semi-automatique du code, des inspections et des suggestions de correctifs rapides, la refactorisation et le renommage de, ainsi que la validation de certains champs comme les booléens et les int.JetBrains a considérablement remanié l'interface utilisateur Docker dans la fenêtre d'outil Services. Cette refonte concerne les conteneurs, les images, les réseaux et les volumes.JetBrains a ajouté la prise en charge des cibles Docker Compose. Pour ajouter une cible, cliquez sur, puisGoLand prend maintenant en charge Docker Registry HTTP API V2.JetBrains a ajouté une icône Copy code aux blocs Markdown pour copier facilement du contenu dans le presse-papiers.Si un fichier Markdown contient des instructions avec des commandes que vous devez exécuter dans votre terminal, vous pouvez exécuter ces commandes directement depuis le fichier Markdown grâce à l'icône Run dans la gouttière.Pour faciliter la mise en forme des fichiers Markdown, JetBrains a remanié la barre d'outils flottante qui s'affiche lors de la sélection du texte. Outre son nouveau design, la barre d'outils propose désormais une fonctionnalité de création de listes et un menu déroulant qui vous permet de sélectionner des styles d'en-tête.JetBrains a remplacé l'instanсe Event Log par une nouvelle fenêtre d'outil Notifications afin de mettre en évidence les notifications importantes et utiles de l'EDI.La boîte de dialogue Structural Search and Replace a été remaniée pour afficher une liste de tous les modèles afin de faciliter la navigation entre ces derniers. Pour Structural Search and Replace, GoLand prend en charge XML, HTML, SQL et JavaScript.Vous pouvez désormais répartir l'espace de travail de votre éditeur de façon homogène entre les différents onglets. Pour configurer cette fonction, cliquez sur Settings | Advanced Settings | Editor Tabs, puis Equalize proportions in nested splits.Il est désormais possible d'exporter des diagrammes UML sous forme de fichiers yEd .graphml, JGraph .drawio, Graphviz .dot, Graphviz .dot avec positions, Mermaid .md, Plantuml, et IDEA .uml, ce qui les rend compatibles avec des outils tiers.