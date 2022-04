EDI

Reformatez votre code en mode LightEdit. Pour ce faire, cliquez sur Code | Reformat Code dans le menu principal ou appuyez sur Ctrl+Alt+L.

PyCharm peut désormais installer Python 3 sur macOS, même sans exécutable Python 3.

Éditeur

Sélectionnez des en-têtes, créez des listes et bien plus encore avec la nouvelle barre d'outils flottante de l'éditeur Markdown.

L'action Join Lines couvre désormais les déclarations if imbriquées.

Prise en charge de Jupyter [Pro]

Frontend et Bases de données [Pro]

Prise en charge du développement à distance [Pro]

Settings / Preferences | Build, Execution, Deployment | Kubernetes | Path to kubectl executable

Kubernetes : une fonctionnalité de transfert de port pour les pods est désormais disponible.

Kubernetes : nouvelle action Describe Resource pour l'ensemble des ressources de la vue Services.

Kubernetes : la modification des ressources chargées depuis le cluster peut désormais se faire à partir de l'onglet de l'éditeur.

Dans cette première version de 2022, JetBrains a décidé de se concentrer sur le peaufinage des fonctionnalités et des flux de travail existants au lieu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, en particulier après sa version précédente qui a introduit plusieurs fonctionnalités attendues depuis longtemps telles que la prise en charge de Jupyter et du développement à distance, respectivement.Vous pouvez désormais configurer l'authentification HTTP de base pour accéder aux référentiels de packages personnalisés et gérer les dépendances via PyCharm sans avoir à passer par le terminal pour une installation manuelle.Accédez à la fenêtre de l'outil Python Packages, cliquez sur l'icône d'engrenage, cliquez sur le signe plus dans la fenêtre de dialogue, ajoutez l'URL du référentiel, puis sélectionnez l'option HTTP de base pour entrer les informations d'identification requises. Le nouveau référentiel apparaîtra dans la liste des packages dans la fenêtre de gauche.La fenêtre d'outils Event Log est remplacée par une nouvelle fenêtre Notifications. Les suggestions et notifications sont organisées de façon plus simple afin d'assurer que vous ne manquiez rien d'important.Accélérez et simplifiez votre session de débogage, notamment lorsque vous traitez des objets volumineux ou ayant plusieurs attributs, en personnalisant le format d'affichage pour différents objets.Autres améliorations :PyCharm permet d'utiliser facilement des littéraux dict en tant qu'arguments de fonctions ou d'instancier des objets à partir des classes dans lesquelles TypedDict est attendu en fournissant la saisie semi-automatique du code pour les clés disponibles.JetBrains a également amélioré les avertissements pour TypedDict. Désormais, lorsqu'un dictionnaire créé en tant que littéral ou à l'aide du constructeur dict est utilisé là où TypedDict est attendu, PyCharm affiche des messages d'erreur par clé pointant vers les valeurs individuelles erronées, manquantes ou non attendues.Vous trouverez souvent des instructions avec des commandes à exécuter lorsque vous travaillez avec des fichiers Markdown, comme dans les fichiers README, par exemple. Maintenant, vous pouvez simplement exécuter ces commandes directement à partir du fichier lui-même, en utilisant l'icône d'exécution dans la gouttière.Copier et coller des extraits de code à partir de fichiers Markdown est également très courant, et vous pouvez désormais utiliser le nouvel extrait de code Copier pour ce faire, disponible dans les blocs Markdown. La nouvelle actiondans les blocs Markdown permet de copier du contenu dans le presse-papiers en un clic.Autres améliorations :Afin de rendre le travail avec les blocs-notes Jupyter plus fluide, les nouvelles cellules insérées après l'exécution de la cellule et l'insertion ci-dessous sont désormais par défaut en mode Édition, de sorte que vous pouvez commencer à y écrire du code immédiatement. Le même comportement s'applique lorsque vous modifiez et décidez d'exécuter votre cellule actuelle. Il restera en mode Edit même après avoir été exécuté.Pour rendre votre expérience Jupyter encore plus agréable, JetBrains a modifié le comportement de copier/couper et coller lorsque vous copiez ou coupez une cellule qui a une sortie en mode Commande. Maintenant, chaque fois que vous le collez dans votre cahier, la sortie sera également collée et vous n'aurez plus besoin d'exécuter la cellule.Dans PyCharm 2022.1, la modification des résultats dans les collections MongoDB ou les ensembles de résultats obtenus viaest devenue aussi simple que dans les bases de données relationnelles. Cette amélioration fonctionne également lorsque les méthodes de curseur qui modifient le résultat, telles queou, sont exécutées aprèsGrâce à la prise en charge intégrée de React, toutes les fonctionnalités principales doivent déjà fonctionner dans vos projets Next.js. PyCharm 2022.1 ajoute la prise en charge de certains aspects spécifiques au framework, comme les pages. PyCharm résout maintenant les chemins utilisés dans la propriété href de vos composants Link, ainsi que dans form et d'autres balises. La saisie semi-automatique du code, la navigation et les refactorisations fonctionneront également.PyCharm est désormais intégré avec Volta, un gestionnaire d'outils JavaScript, et reconnaît automatiquement les instances Yarn et npm installées avec Volta.Travailler avec Docker est devenu plus facile et plus organisé dans PyCharm 2022.1. JetBrains a considérablement retravaillé l'interface utilisateur Docker dans la fenêtre de l'outil Services pour vous donner un contrôle beaucoup plus clair de vos conteneurs, images, réseaux et volumes.JetBrains a ajouté la prise en charge de l'API Docker Registry HTTP V2 qui est utilisée avec Docker 1.6 et ses versions ultérieures. Vous pouvez ainsi créer des registres Docker V2 simples ou protégés par mot de passe et effectuer des actions comme afficher, pousser et extraire des images.Vous pouvez configurer manuellement un chemin vers kubectl s'il ne se trouve pas à l'emplacement standard. Pour définir votre chemin personnalisé, allez dansAutres améliorations :