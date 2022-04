Principales mises à jour

Expérience utilisateur

Sécurité

Éditeur

Java

Kotlin

Groovy

Frameworks et Technologies

Outils de build

VCS

Profileur

Débogueur

Autres nouveautés et améliorations

Le plugin Selenium UI Testing a reçu une énorme amélioration pour son éditeur d'objets de page (Page Object Editor). JetBrains a optimisé le workflow et remanié l'interface utilisateur afin de réduire le nombre de distractions.

Le nouvel assistant Page Object vous permet de choisir le langage et le framework d'automatisation des tests lors de la création d'une nouvelle classe d'objets de page.

La modification des ressources chargées depuis le cluster peut maintenant s'effectuer via l'onglet de l'éditeur.

Vous pouvez configurer manuellement un chemin vers kubectl s'il ne se trouve pas à l'emplacement standard.

La fonctionnalité de transfert de port pour les pods est maintenant disponible dans la vue Services.

Une nouvelle action Describe Resource a été introduite pour toutes les ressources dans la vue Services.

Prise en charge de la fonctionnalité Events dans un cluster. Les événements des clusters sont maintenant affichés dans un nœud séparé dans la vue Services et fournissent des données sur les événements récents du système.

Une prise en charge de l'éditeur pour werf.yaml et les fichiers modèles Helm associés.

Prise en charge des valeurs enfant importées pour Helm.

Nouvelle interface utilisateur pour la vue Services.

Prise en charge des cibles Docker Compose.

Prise en charge de l'API Docker Registry HTTP V2 qui est utilisée avec Docker 1.6 et ses versions ultérieures.

Davantage de paramètres pour les serveurs distants

Nouvelles fonctionnalités pour le client léger local

Copie de plusieurs objets : vous pouvez désormais sélectionner plusieurs tables et les copier dans un autre schéma. Le schéma cible peut appartenir à n'importe quel SGBD de votre projet.

Vous pouvez désormais modifier les résultats dans les collections MongoDB aussi facilement que dans les bases de données relationnelles.

La logique d'annulation des déclarations en cours a été modifiée. Il est maintenant clairement indiqué que la requête est en train d'être annulée et les sources de données ne sont plus désactivées sans avertissement préalable.

Il est maintenant possible d'annuler des connexions sans désactiver la source de données.

Meilleure prise en charge de Next.js

Prise en charge complète de Volta, un gestionnaire d'outils JavaScript.

Améliorations de la prise en charge de Scala 3.

Nouvel assistant de projet Scala qui rend la configuration d'un nouveau projet Scala plus facile.

Exportations d'alias : l'éditeur traite désormais les alias de la bibliothèque standard comme des exportations transparentes, ce qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur.

L'inspection Unused declaration prend désormais en charge les liaisons publiques introduites par des classes, méthodes, variables, paramètres, etc. Auparavant, la détection des déclarations inutilisées était limitée aux liaisons private.

Mises à niveau du débogueur Scala.

Lorsque vous révisez les modifications du code dans l'EDI, vous pouvez maintenant choisir quand publier un commentaire de révision du code avec Post Now et Save as Draft.

JetBrains a amélioré l'interface utilisateur de la révision de code en affichant les raccourcis clavier pertinents.

La toute nouvelle fonctionnalitéfournit des informations complètes sur toutes les dépendances Maven et Gradle utilisées dans vos projets et sous-projets. Elle vous aide à détecter et à résoudre les conflits de dépendances, à filtrer les dépendances identiques, à voir dans quelles bibliothèques ils sont présents, et facilite la navigation pour corriger les configurations de builds.JetBrains a remanié l'interface de l'assistant New Project afin de simplifier la création de nouveaux projets. Vous pouvez désormais lancer rapidement un nouveau projet et utiliser les options préconfigurées pour Java, Kotlin, Groovy et JavaScript, ou des générateurs si vous travaillez sur des projets plus complexes.L'instance Event Log est remplacée par une nouvelle fenêtre d'outils Notifications. Cette fenêtre dédiée met plus clairement en évidence les suggestions et notifications importantes et les présente de manière plus organisée.La nouvelle version du générateur de projet Maven Archetype dans l'assistant New Project introduit une fonctionnalité de recherche au fil de la saisie lors de la navigation dans les archétypes, la possibilité de gérer un catalogue d'archétypes lors de la création du module et la possibilité d'ajouter les propriétés requises par archétype.JetBrains a implémenté des conseils d'insertion Code Vision améliorés qui permettent d'obtenir instantanément des analyses du code directement dans l'éditeur. La liste des métriques affichées comprend désormaiset. Ces métriques sont maintenant toutes activées par défaut et peuvent être modifiées dans les paramètres de Inlay Hints. Ces paramètres ont également fait l'objet d'une mise à jour à et disposent d'une nouvelle interface de configuration.Vous pouvez répartir uniformément l'espace de travail entre les onglets de l'éditeur afin qu'ils aient tous la même largeur. Pour configurer cela, allez dansIl est désormais possible d'exporter des diagrammes UML sous forme de fichiers yEd .graphml, JGraph .drawio, Graphviz .dot, Graphviz .dot avec positions, Mermaid .md, Plantuml et IntelliJ IDEA IDEA .uml, ce qui les rend compatibles avec des outils tiers.La boîte de dialoguedispose désormais d'une liste de tous les modèles afin de faciliter la navigation entre eux. En outre, la boîte de dialogue comporte une icôneet les cases à cocheretont été réorganisées.Grâce au plugin Package Сhecker fourni avec IntelliJ IDEA Ultimate, IntelliJ IDEA 2022.1 peut détecter les vulnérabilités dans les dépendances Maven et Gradle utilisées dans vos projets en effectuant des vérifications dans les bases de données Checkmarx SCA Database et National Vulnerability Database.Lorsque vous travaillez avec des fichiers Markdown qui contiennent des instructions avec des commandes à exécuter, vous pouvez exécuter ces commandes directement à partir du fichier en utilisant les icônes d'exécution dans la gouttière.Avec la nouvelle fonctionnalitédans les blocs Markdown, vous pouvez copier le contenu dans le presse-papiers en un seul clic.La barre d'outils flottante de l'éditeur Markdown a été remaniée et fournit maintenant une fonctionnalité de création de listes et un menu déroulant qui permet de sélectionner des styles d'en-tête. Elle est personnalisable, vous pouvez donc y ajouter les options dont vous avez besoin.JetBrains a amélioré le mode LightEdit pour vous permettre d'en faire encore plus sans avoir à créer ou ouvrir un projet dédié. Désormais, vous pouvez lancer le reformatage du code en mode sans projet.L'éditeur de logiciels pour développeurs a implémenté l'inspection, qui vous avertit lorsque le formatage d'un fichier ne correspond pas aux paramètres de style de code.Afin de favoriser la cohérence du formatage du code, JetBrains a ajouté à l'optionqui est activée automatiquement. Elle est disponible par défaut pour Java, Kotlin et Groovy, et ne modifie que les commentaires de lignes qui commencent par des symboles alphanumériques.L'outil de mise en forme en ligne de commande prend en charge un mode dry run pour valider les fichiers de projet. Si le fichier doit être formaté, le programme se terminera avec un code de retour différent de zéro.IntelliJ IDEA 2022.1 prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Java 18, qui a été publié en mars 2022. L'EDI prend donc maintenant en charge les extraits de code, les modifications apportées à la correspondance des schémas pour les expressions switch, et bien plus.Le décompilateur Java est désormais davantage compatible avec la version 17 de Java. Il prend en charge les constructeurs de langage modernes, tels que les types scellés et la correspondance des schémas, offre une meilleure commutation sur la décompilation des chaînes de caractères, fournit des annotations de type et détecte les constantes courantes.On note l'ajout la prise en charge des nouvelles fonctionnalités introduites dans JUnit 5.7, notamment celle des annotationsetLe modèlemis à jour renvoie désormais une exception enveloppée dans une RuntimeException au lieu de la masquer.IntelliJ IDEA 2022.1 prend en charge les dernières fonctionnalités de Kotlin 1.6.20, notamment la compilation parallèle, du prototype de récepteurs de contexte et les améliorations du partage de code multiplateforme.L'optimisation des index de paquets a considérablement augmenté la vitesse de l'EDI lors de la saisie semi-automatique du code, de sa mise en évidence et des opérations liées à la recherche de références. Le nombre et la portée des cas de réindexation survenant après des modifications du code ont également diminué.Cette version apporte plusieurs améliorations et modifications pour la fonctionnalitélors du débogage de projets Kotlin. JetBrains a également résolu un certain nombre de problèmes concernant les points d'arrêt.Le plugin Kover a été intégré à IntelliJ IDEA pour assurer une meilleure couverture du code Kotlin.La saisie semi-automatique du code pour Groovy prend désormais en charge la plupart des modèles postfix de type Java tels que, etIntelliJ IDEA Ultimate prend désormais en charge les microservices Go et fournit des fonctionnalités comme les références de chemins URL, les points de terminaison,et les icônes de gouttière. Les fonctionnalités sont disponibles après l'installation du plugin Go et ne fonctionnent actuellement qu'avec les fonctions de bibliothèque standard. Plus d'informations ici.Lorsque vous travaillez avec Spring Data MongoDB, IntelliJ IDEA met désormais en évidence les requêtes JSON, complète les opérateurs et les champs de document, et permet la navigation vers la fenêtre d'outils Database à partir des entités mappées.Une nouvelle action d'intention pour les fichiers .proto ajoute les déclarations d'importation manquantes pour les références de message non résolues. Après avoir ajouté ces déclarations, l'EDI fournit des suggestions saisie semi-automatique pour les références de messages.Avec IntelliJ IDEA Ultimate, vous pouvez désormais exécuter des requêtes et bénéficier de la saisie semi-automatique des noms de services et de méthodes directement à partir d'une instance de serveur en cours d'exécution. Le projet ne doit pas nécessairement contenir des fichiers .proto, mais le serveur doit prendre en charge la réflexion gRPC.IntelliJ IDEA Ultimate propose désormais une meilleure prise en charge de Thymeleaf, avec notamment une réduction du nombre de faux positifs, une amélioration des performances de l'EDI lors de la modification des modèles Thymeleaf, et un réglage précis des niveaux d'inspection et de mise en évidence afin de garantir afin de recevoir les bonnes notifications.Le framework Helidon est maintenant mieux pris en charge dans IntelliJ IDEA Ultimate. L'EDI permet de compléter les clés de configuration dans les fichiers de propriétés et les fichiers .yaml, et prend en charge les actionsetOn note l'ajout d'une barre de progression pour les processus Gradle tels que le téléchargement de dépendances et l'importation d'artefacts. Elle vous permet de suivre précisément ce qui se passe avec les fichiers et d'estimer la fin du processus.JetBrains a ajouté une fonctionnalité expérimentale au plugin Maven compiler. Elle permet de définir des niveaux de langage spécifiques séparément pour les sources de production et de test. Vous pouvez activer cette option dansJetBrains a mis à jour la fonctionnalité Code Vision afin qu'IntelliJ IDEA puisse fournir instantanément des informations sur l'auteur du code à partir de l'historique du VCS. Les conseils d'insertionsont activés par défaut dansIl y a une amélioration de la fonctionnalité d'afin de faciliter l'examen des modifications. L'EDI met en évidence la différence entre les lignes directement dans l'éditeur lorsque vous survolez une annotation et ouvre la fenêtre d'outil Git Log lorsque vous cliquez dessus.Commit Details comprend maintenant des informations sur les signatures GPG et l'état du build. Auparavant, ces données étaient seulement affichées dans une colonne du journal Git.La nouvelle interface utilisateur de la fenêtre d'outils Git File History est désormais indépendante du processus d'indexation. Les données sont représentées avec une nouvelle interface, même lorsque l'indexation des journaux est désactivée.Il est maintenant plus facile de travailler avec les modifications suggérées dans IntelliJ IDEA car vous pouvez appliquer des modifications au code ou valider des modifications par commit localement dans l'EDI.IntelliJ IDEA 2022.1 permet de spécifier différents outils externes de comparaison et de fusion en fonction du type de fichier. Pour les configurer, allez dansJetBrains a implémenté IntelliJ Profiler, une nouvelle configuration du profileur. Elle combine la puissance d'Async Profiler et du Java Flight Recorder et rapproche JetBrains de son objectif d'implémenter un outil de profilage unique et exhaustif pour toutes les plateformes.Dans la vue Frames de la fenêtre d'outils Debugger, JetBrains a supprimé l'actionde la barre d'outils pour la remplacer par une icônePour optimiser l'espace exploitable dans la fenêtre d'outils Debugger, les libellés des onglets sont désormais masqués par défaut. Pour les afficher à nouveau ou pour personnaliser leur emplacement, utilisez l'optiondans