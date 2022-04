Frameworks et Technologies

Éditeur

JavaScript & TypeScript

Expérience utilisateur

Contrôle de version

Grâce à la prise en charge intégrée de React par WebStorm, toutes les fonctionnalités principales doivent déjà fonctionner dans vos projets Next.js. WebStorm 2022.1 ajoute la prise en charge de certains aspects spécifiques au framework, comme les pages. L'EDI résout les chemins utilisés dans l'attributde vos composantsainsi que dans les baliseset autres. La saisie semi-automatique du code, la navigation et les refactorisations fonctionnent également.Dans cette version, JetBrains a ajouté une intégration complète avec Volta, un gestionnaire d'outils JavaScript. WebStorm reconnaît automatiquement Yarn et npm s'ils sont installés à l'aide de Volta.WebStorm 2022.1 apporte plusieurs améliorations pour Vue 3. Si vous définissez les composants de manière globale, désormais l'EDI les reconnaît dans vos fichiers. WebStorm prend maintenant en charge la syntaxe. Il fait correspondre correctement les applications créées à l'aide deavec leurs éléments connexes. La prise en charge de Nuxt 3 a également été ajoutée.JetBrains a remanié l'interface utilisateur Docker dans la fenêtre d'outils Services. Cette refonte concerne les conteneurs, les images, les réseaux et les volumes. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également ajouté la prise en charge de l'API HTTP V2 de Docker Registry pour une utilisation avec Docker 1.6 et ses versions ultérieures. Vous pouvez ainsi créer des registres Docker V2 simples ou protégés par mot de passe et effectuer des actions comme afficher, pousser et extraire des images.WebStorm prend désormais en charge Corepack, un outil Node.js expérimental qui vous permet d'utiliser Yarn et pnpm sans avoir à les installer.À partir de la version 2022.1, l'assistance au codage de webpack fonctionne avec les modules ES dans vos fichiersSi vous aimez les petits détails bien pensés de WebStorm, vous apprécierez certainement cet ajout. Les fichiers README décrivent souvent les étapes nécessaires à l'exécution d'une application et répertorient une série de commandes à utiliser. WebStorm 2022.1 vous permet d'exécuter ces commandes directement depuis le fichier README : il suffit de cliquer sur l'icône Run à gauche de la commande.Pour faciliter la mise en forme des fichiers, JetBrains a remanié la barre d'outils flottante qui s'affiche lors de la sélection du texte. Outre son nouveau design, la barre d'outils propose désormais une fonctionnalité de création de listes et un menu déroulant qui vous permet de sélectionner des styles d'en-tête.JetBrains a également ajouté une nouvelle actionaux blocs Markdown. Cela vous permettra de copier rapidement leur contenu dans le presse-papiers.L'outil de mise en forme en ligne de commande prend désormais en charge le mode dry run pour valider les fichiers de projet. Si le fichier doit être formaté, le programme se terminera avec un code de retour différent de zéro.Vous pouvez désormais mettre votre code en forme en mode LightEdit. Pour ce faire, cliquez surdans le menu principal ou appuyez sur Ctrl+Alt+L.La vue Structure vous permet d'examiner vos fichiers et d'accéder plus rapidement à leurs différentes parties. Dans cette version, JetBrains a simplifié l'examen des fichiers JavaScript et TypeScript. Les symboles d'un fichier sont désormais présentés dans un ordre plus logique. De plus, WebStorm affiche maintenant des icônes d'exportation à côté des symboles exportés afin qu'il soit plus facile de les distinguer.Saviez-vous que WebStorm permet de relier des lignes ou des blocs de code à l'aide du raccourci Ctrl+Maj+J ? Cette action fonctionne désormais pour les instructionsimbriquées. WebStorm supprimera également les accolades redondantes lorsque vous utiliserez l'actionsur les instructions, et autres instructions similaires avec des blocs à ligne unique.JetBrains propose de nouvelles options pour la mise en évidence de la syntaxe, des énumérationset membres d'énumérations. Vous les trouverez dans. Leurs valeurs par défaut sont héritées depour leset des variables des membres statiques pour les membres d'JetBrains a remplacépar une nouvelle fenêtre d'outils. Cela devrait vous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble des notifications de l'EDI pour ne rien manquer d'important.Afin de maximiser l'espace utilisable dans la fenêtre d'outils, JetBrains a décidé de masquer les libellés des onglets par défaut. Pour les afficher à nouveau ou pour personnaliser leur emplacement, utilisez l'optiondansLa boîte de dialoguecomporte désormais une liste de tous les modèles pour faciliter la navigation entre ces derniers. JetBrains a également ajouté une icôneen haut à droite de la boîte de dialogue et déplacé les cases à cocheretvers le bas du voletPour faciliter la navigation dans l'onglet, le lecteur d'écran lit désormais les noms et les descriptions des arborescences de branches. En outre, la prise en charge de l'accessibilité sous macOS a été améliorée. JetBrains a corrigé le positionnement incorrect du curseur VoiceOver sur écran externe. De plus, VoiceOver peut désormais lire les listes combo box.JetBrains a implémenté une petite nouveauté pour ceux qui aiment réorganiser leur espace de travail en fractionnant l'éditeur. Vous pouvez maintenant configurer les onglets divisés afin qu'ils aient la même largeur. Pour ce faire, cliquez suret sélectionnez la nouvelle optionOn note l'amélioration de la fonctionnalité d'afin de faciliter l'examen des modifications. L'EDI met en évidence les différences entre les lignes directement dans l'éditeur en les surlignant lorsque vous survolez une annotation et ouvre l'ongletsous la fenêtre d'outilslorsque vous cliquez dessus.Le voletcomprend désormais des informations sur les signatures GPG et l'état du build. Auparavant, ces données étaient seulement affichées sous forme de colonne dans le journal Git.Il est maintenant plus facile de travailler avec les suggestions de modifications dans WebStorm. Il est maintenant possible d'appliquer ou de valider des modifications avec un nouveau commit localement, directement dans l'EDI.