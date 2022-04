Statistiques pour les DataFrames

En un simple clic, vous pouvez obtenir des statistiques descriptives pour un DataFrame dans un ongletdistinct. Les colonnes de catégories affichent la répartition des valeurs, tandis que dans les colonnes numériques, Datalore calcule les valeurs minimales, maximales, médianes, l'écart type standard, les percentiles et affiche également le pourcentage de valeurs nulles et hors norme.L'ongletde l'éditeur Datalore vous permet d'ouvrir les fichiers CSV et TSV dans un onglet séparé. Vous pouvez trier les valeurs des colonnes et paginer le contenu du fichier.Vous pouvez créer et modifier les fichiers CSV et TSV directement dans l'éditeur de Datalore. Vous pouvez créer un tout nouveau fichier ou modifier le contenu d'un fichier existant.JetBrains a ajouté de nouveaux contrôles interactifs aux notebooks Datalore, et désormais vous pouvez ajouter les éléments suivants :Vous pouvez utiliser le modedans vos rapports interactifs pour mettre à jour le contenu du rapport lorsque les utilisateurs modifient des éléments. Sans le mode, les utilisateurs doivent cliquer sur le boutonà chaque fois pour mettre à jour les résultats.Vous pouvez activer le mode de pleine largeur pour exploiter toute la largeur de la fenêtre du navigateur afin d'afficher les sorties, telles que les graphiques et les diagrammes.Le mode de calcul en arrière-plan de Datalore permet de réaliser des calculs même si l'onglet du navigateur est fermé. Dans cette version, JetBrains a ajouté la possibilité de définir quand le calcul du notebook doit s'arrêter une fois que le noyau devient inactif. Si l'apprentissage de vos modèles se fait sur des machines dont l'exécution est onéreuse, cette fonctionnalité permet de réduire les coûts de calcul. Afin de vous aider à déterminer si le calcul en arrière-plan est actif, JetBrains a également ajouté un indicateur dans le coin inférieur droit de l'éditeur.Vous pouvez accéder au curseur d'un collaborateur et le suivre en temps réel simplement en cliquant sur l'icône du compte du collaborateur dans le coin supérieur droit.La visionneuse de variables permet de voir la liste complète de valeurs de variables définies dans le notebook, ce qui inclut les variables créées par l'utilisateur et tout ce qui est intégré dans la fonction. Vous pouvez également voir la taille des objets dans l'onglet de la visionneuse de variables.Vous pouvez activer la journalisation des actions de l'utilisateur depuis les paramètres locaux. Les journaux faciliteront les recherches en cas de questions sur la conformité.