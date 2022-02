Faits et chiffres clés sur les produits

Outils éducatifs

Go for Beginners : pour apprendre la syntaxe de Golang et ses structures de données intégrées, exécuter des programmes Go dans le terminal et créer un serveur HTTP simple ;

Kotlin Basics : pour découvrir tous les éléments essentiels de Kotlin et vous familiariser avec ce langage de programmation en créant des applications fonctionnelles ;

Machine Learning : pour développer des modèles de machine learning qui identifient des modèles dans les données et prennent des décisions sur la base de ces modèles ;

Ligne de commande et Unix Shell : pour apprendre à créer des scripts shell et à travailler avec l'interface de ligne de commande en seulement 8 heures ;

Django Developer : pour découvrir le framework full-stack le plus populaire pour Python. Ce parcours s'adresse aux participants qui maîtrisent les bases de Python ;

Java Desktop Application Developer : pour maîtriser le framework Swing, créer des applications de bureau étape par étape, explorer le multithreading et les interfaces graphiques ;

Java Core : pour acquérir une solide maîtrise des principes fondamentaux de Java et bénéficier d'une introduction aux problèmes algorithmiques et aux modèles mathématiques ;

Java Backend Developer : pour vous exercer aux tâches de codage et aux concepts de programmation nécessaires pour réussir un entretien technique de développeur junior ;

Python Core : pour maîtriser Python en travaillant sur des projets simples, comme un outil pour diviser les factures, ou plus complexes, comme l'implémentation d'un navigateur web et le piratage de mots de passe ;

Introduction à l'Algèbre Linéaire : pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur l'algèbre linéaire, y compris les vecteurs, les matrices, la combinatoire et les modèles de probabilité.

Open Source

il y avait 5,3 millions de développeurs Kotlin dans le monde en 2021 ;

plus de 70 % des développeurs de JetBrains codent en Kotlin ;

plus de 200 grandes universités intègrent Kotlin dans leurs cours ;

40 000 membres contribuent au canal Slack de Kotlin.

Bientôt deux mois que l'année 2021 s'est terminée. JetBrains regarde alors dans le rétroviseur pour faire le point de ce que l'entreprise a pu réaliser au cours de l'année écoulée. Spécialisée dans la création d'outils essentiels pour les développeurs et les équipes de développement logiciel, JetBrains enregistre une année positive. Cela se traduit notamment par le lancement de quatre nouveaux outils qui viennent étoffer son offre de produits, mais aussi par une croissance dans divers domaines : nombre d'utilisateurs actifs, effectifs, etc. Ici, nous vous présentons une rétrospective des principales nouveautés et chiffres clés concernant les produits de JetBrains pour les développeurs, ses outils éducatifs, et l'open source.JetBrains propose aux équipes de développement, quelle que soit leur taille, des produits visant à leur garantir une expérience fluide et agréable pour la création et la livraison de code, la planification du travail et la collaboration. JetBrains dispose à ce jour de 34 produits et plus de 7000 plugins. Quatre de ces produits ont été lancés en 2021. Il s'agit notamment de :A ces quatre produits, on peut ajouter. JetBrains a en effet lancé l'année dernière la version cloud de TeamCity, sur laquelle l'entreprise a travaillé pendant près de deux ans. TeamCity Cloud est un service géré de CI/CD, conçu pour les équipes ne voulant pas avoir à s'occuper de la maintenance et de l'évolutivité de leur infrastructure.JetBrains vous permet désormais de supprimer les limitations matérielles et les heures de configuration en hébergeant votre code source, vos chaînes d'outils et votre backend d'EDI sur un serveur distant. Celui-ci se chargera de tout le traitement afin de vous permettre de travailler sur vos projets de manière aussi fluide que s'ils étaient hébergés localement. Le nouveau workflow de développement à distance est actuellement disponible pour IntelliJ IDEA Ultimate, PyCharm Professional, GoLand, PhpStorm, RubyMine, WebStorm et CLion.Le développement à distance est également possible avec Space. La plateforme unifiée de JetBrains pour l'ensemble du pipeline de développement logiciel vous permet de créer, préparer, partager, reproduire, mettre en veille et gérer vos environnements de développement. Vous pouvez les exécuter de manière centralisée dans le cloud et vous connecter à partir des EDI JetBrains.JetBrains apporte également son soutien aux étudiants, enseignants, professionnels de la recherche et développeurs expérimentés qui cherchent à élargir leurs connaissances et leurs compétences. Cela est possible grâce à la plateforme JetBrains Academy.En 2021, 10 nouveaux parcours de formation ont été ajoutés à JetBrains Academy. La plateforme propose donc maintenant 17 parcours de formation au total. Les derniers cours ajoutés portent sur l'apprendre du langage de programmation Go et les domaines des mathématiques et du machine learning. De nouveaux parcours sur les spécificités des langages Java et Python sont également disponibles. Ci-dessous la liste des nouveaux parcours d'apprentissage :Quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, les organisations peuvent désormais s'assurer que leurs équipes puissent apprendre la programmation en suivant une formation de haute qualité avec JetBrains Academy. Qu'il s'agisse de collaborateurs totalement débutants, qui cherchent à améliorer leurs compétences ou qui souhaitent se mettre à niveau et suivre l'évolution des technologies, JetBrains Academy permet aux organisations de gérer au mieux le processus d'apprentissage.JetBrains est une fervente supportrice des logiciels open source et soutient la communauté open source. Cela s'est traduit par plusieurs initiatives en 2021.JetBrains a annoncé la création de la Fondation PHP en novembre dernier. JetBrains, en collaboration avec Automattic (WordPress), Acquia (Drupal), Zend, Laravel, Symfony, Private Packagist, Tideways, PrestaShop et Craft CMS, a initié le lancement d'une organisation à but non lucratif afin de soutenir, promouvoir et faire évoluer le langage PHP. JetBrains versera 100 000 dollars par an à la Fondation PHP.En 2021, JetBrains a aidé la Django Software Foundation et la Python Software Foundation dans leur collecte de fonds. L'entreprise a réussi à contribuer à hauteur de 70 000 dollars pour soutenir les communautés Django et Python et le développement continu du framework et du langage.JetBrains a rejoint Open Web Docs en tant que membre de son comité de pilotage et a contribué au projet à hauteur de 20 000 dollars. JetBrains s'engage à aider Open Web Docs dans sa mission, qui consiste à favoriser la mise à disposition d'une documentation de haute qualité, ouverte et inclusive pour les plateformes web.Dans le cadre de cette initiative, JetBrains a sélectionné et mis en avant plusieurs projets open source .NET et les a fortement accompagnés en les parrainant et en les encourageant à contribuer à l'écosystème .NET OSS.En décembre 2020, JetBrains Mono, une police de caractères gratuite et open source que l'entreprise a conçue spécialement pour les développeurs, a été publiée sur Google Fonts et officiellement ajoutée à GSuite. Vous pouvez l'utiliser pour écrire des extraits de code dans vos Google Docs, réaliser une présentation esthétique et personnalisée dans Google Slides, ou définir une taille de police très petite pour que tout votre contenu s'intègre parfaitement dans Google Sheets. Vous pouvez utiliser des polices de petite taille, Mono est conçu spécialement pour les prendre en charge. Mais pour des formes de lettres plus prononcées, optez plutôt pour une police de poids moyen.JetBrains a célébré les 10 ans de son langage Kotlin l'année dernière. Rappelons que Kotlin est un langage de programmation open source pour le développement d'applications backend, multiplateformes, web et natives, utilisé par plus de 5 millions de développeurs dans le monde. Comme chiffres clés, notons que :