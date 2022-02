Présentation du nouveau diagramme de Gantt

Suppression des restrictions dans la hiérarchie des tâches

Comment tester les diagrammes de Gantt interactifs

Règles de machines d’état dans le constructeur de workflow

Recherche de tickets liés

Autres nouveautés et améliorations

YouTrack 2022.1 est disponible avec des diagrammes de Gantt interactifs qui permettent de créer et gérer des plans de projet directement sur la chronologie Gantt au moyen d'une interface par glisser-déplacer. Le constructeur de workflow prend désormais en charge les règles de machines d'état, ce qui permet de définir des processus de type organigramme en fonction des transitions entre les états de tickets, sans avoir à écrire du code. Les autres améliorations et les nouvelles fonctionnalités incluent les mises à jour de la base de connaissances dans le centre de notification, les modifications du VCS affichées dans YouTrack Lite, la prise en charge de la notation LaTeX, et bien plus encore.C'est l’un des développements les plus significatifs de l’histoire de YouTrack. Le nouveau diagramme de Gantt interactif permet de planifier l’intégralité d’un projet très simplement : il suffit de glisser-déposer les tâches sur la chronologie pour les planifier, puis de les étirer pour définir leurs dates de début et d’échéance. L’ajout de dépendances entre les tâches est tout aussi simple à effectuer. Une fois les liens entre les tâches définis, vous pouvez ajuster les estimations concernant le calendrier de travail et les délais de réalisation, puis cliquer sur le boutonpour mettre automatiquement à jour les dates de début des tâches dépendantes plus loin dans la chronologie.L’arborescence hiérarchique située à gauche du diagramme représente les relations parent-enfant entre les différentes tâches. Vous pouvez glisser-déplacer les tâches dans la hiérarchie pour les regrouper par ensembles logiques.La hiérarchie parent-enfant vous permet de vous affranchir du modèle Epic-Tâche-Sous-tâche, et de décrire la relation réelle entre les epics, tâches et sous-tâches des différents projets. Les estimations de durée des tâches sont agrégées en fonction de la hiérarchie, ce qui aide à évaluer plus facilement le temps requis pour achever les étapes d’une chaîne de tâches.Si vous voulez tester le nouveau diagramme interactif de Gantt sans avoir à replanifier des tâches importantes, vous pouvez générer un projet de démonstration ou vous inscrire à une instance gratuite de YouTrack InCloud à comme sandbox. La fonctionnalité Gantt n’en est qu’à ses débuts et fera l’objet de nombreux développements, alors n’hésitez à faire part de vos retours et demandes à JetBrains afin que l'éditeur de logiciels pour développeurs puisse les prendre en compte et commencer à y travailler.Il est désormais possible de créer des règles de workflow de machines d’état sans passer par JavaScript. Les règles de machines d’état permettent de définir des processus de type organigramme qui limitent les transitions possibles entre les états de ticket, ainsi que leur ordre de traitement.Vous pouvez ainsi stipuler que les tickets doivent passer par toute une séquence d’états avant d’être considérés comme résolus, par exemple pour s’assurer que les demandes d’achat sont bien vérifiées par la personne chargée de les approuver :Ce type de workflow garantit que la correction des bugs suit une procédure d’assurance qualité rigoureuse, que la documentation est relue avant sa publication et que personne n’achète de flippers pour la salle commune sans autorisation.Vous pouvez combiner les règles de machines d’état et de gestion des modifications afin de définir les conditions à remplir pour pouvoir effectuer des changements d’état et déclencher les actions qui doivent avoir lieu lorsque ces changements sont faits. Par exemple, vous pouvez exiger qu’une tâche comporte une estimation de temps avant de pouvoir passer à l’état En cours, puis l’affecter automatiquement à l’utilisateur qui a modifié son état.Pour créer de tels workflows, il est évidemment beaucoup plus simple d’utiliser le constructeur que de recourir à JavaScript, mais la Communauté Workflows de JetBrains est toujours disponible via Slack pour vous aider à résoudre des cas plus complexes.Il est désormais possible de rechercher des tickets en fonction des attributs des tickets auxquels ils sont liés. Voici un exemple de recherche portant sur les tickets d’un projet spécifique qui dépendent de tickets non assignés :Et voici comment fonctionne la requête :Ces derniers mois, l’équipe YouTrack a travaillé à de nombreuse mises à jour et améliorations. Il est donc maintenant possible de voir les modifications apportées au système de gestion de version dans YouTrack Lite, de consulter les mises à jour de la base de connaissances dans le Centre de notifications, d’écrire des formules et des équations en notation LaTeX, et d’importer des projets, tickets et utilisateurs de Space.Ce n'est pas la liste exhaustive des nouveautés et améliorations de YouTrack. Vous trouverez plus d'informations dans la page Nouveautés et un descriptif technique complet dans les notes de version.Si vous utilisez YouTrack InCloud, votre instance sera automatiquement mise à niveau vers YouTrack 2022.1, conformément au calendrier de maintenance de JetBrains. Si vous avez un abonnement Standalone actif, vous pouvez télécharger YouTrack 2022.1 dès aujourd’hui. Si vous n’avez pas encore de licence, vous pouvez tester YouTrack en utilisant la version gratuite disponible pour un maximum de 10 utilisateurs.