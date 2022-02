Importation et exportation de données

L'action Edit as table fonctionne correctement même lorsque les lignes du fichier source ont des nombres de colonnes différents.

Correction du bogue avec l'exportation simultanée de tables contenant des horodatages.

Editeur de données

Meilleure convivialité pour l'affichage des colonnes masquées : il suffit de cliquer sur une colonne masquée dans la liste des colonnes.

Correction d'un problème d'interface utilisateur dans l'arborescence des données.

Le menu contextuel de la colonne s'affiche également dans la vue Transpose.

Introspection

Génération de code

Visionneuse de différences de base de données

L'option Reformat generated code est respectée.

[Oracle] L'exception Array index out of bounds ne devrait plus se produire.

Éditeur de code

La première version de cette année de DataGrip est en plein développement et vous pouvez déjà essayer les dernières fonctionnalités de l'EDI pour les développeurs SQL. JetBrains vient en effet de publier la première version du programme d'accès anticipé (EAP) à DataGrip 2022.1. Nous présentons dans la suite les nouveautés que vous pouvez maintenant essayer.C'est sans aucun doute le point fort de cette version. Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs tables et les copier dans un autre schéma. Sélectionnez les tables et appuyez sur F5 pour ouvrir la boîte de dialogue d'exportation.Comme pour l'exportation d'une seule table, vous pouvez mapper les colonnes, voir le DDL de la nouvelle table et le modifier.Comme vous le savez peut-être, DataGrip prend en charge l'exportation de données entre SGBD, ce qui signifie que le schéma cible peut appartenir à n'importe quelle base de données de votre projet. Copier par exemple toutes les tables de votre base de données PostgreSQL vers SQL Server est simple comme bonjour.Vous pouvez également spécifier une table existante, au lieu d'une nouvelle, comme cible. Si vous faites cela, les données de la table source seront ajoutées à la table cible.JetBrains a ajouté un nouveau paramètre,, avec deux options pouret. Si vous étiez ennuyé par la détection de l'UUID, vous pouvez maintenant la désactiver.Vous pouvez désormais modifier les résultats dans les collections MongoDB aussi facilement que dans les bases de données relationnelles.Vous pouvez également modifier les ensembles de résultats obtenus via. Cela fonctionnera même si des méthodes de curseur qui modifient le résultat, commeou, ont été exécutées aprèsCe sont les cas où l'on obtient un jeu de résultats avec la garantie de ne contenir que les champs de la collection de base.JetBrains est maintenant en train de livrer le pilote JDBC pour YugabyteDB, et vous pouvez créer une source de données YugabyteDB en un seul clic.La prise en charge de base de YugabyteDB consiste en une introspection JDBC et une coloration syntaxique PostgreSQL.[ClickHouse] Le code source des vues matérialisées est maintenant introspecté.[SQL Server] Vous obtiendrez désormais un script valide lors de la suppression de colonnes avec des contraintes via[MySQL] La fenêtrene corrompt plus l'index de la fonction.[Snowflake] Le script DDL généré contient les instructions permettant de créer les séquences par défaut.JetBrains améliore constamment la qualité de sa fenêtre de visualisation des différences de base de données introduite récemment. Certains correctifs sont en train d'être publiés dans la version 2021.3, mais d'autres n'apparaîtront que dans la version 2022.1. Par exemple :JetBrains a introduit une nouvelle intention pratique,. Il n'est plus nécessaire d'utiliserpour cela, ni même de s'embêter à sélectionner une requête. Appuyez simplement sur Alt+Entrée puisJetBrains a amélioré les algorithmes d'auto-indentation. Il y a quelques problèmes qui ont été signalés avec l'auto-indentation, mais en travaillant sur leur correction, JetBrains est allé beaucoup plus loin et a considéré toutes les situations et tous les cas possibles, donc l'auto-indentation devrait maintenant fonctionner correctement à presque tous les niveaux.Lorsque vous travaillez avec Snowflake, JSON est correctement mis en surbrillance dans les instructions. Notons toutefois un problème connu dans l'éditeur de code : la fenêtre d'outil Services n'apparaît pas dans certains cas, souvent lorsque le projet utilisé date de plus de plusieurs mois. Effectuer une restauration des paramètres peut souvent aider à résoudre le problème.