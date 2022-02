Développement de jeux

Améliorations du débogueur

base

docker build

Dockerfile

Nouvelles améliorations et personnalisation de la barre d'outils

VCS : comportement du diff

Éditeur

Développement à distance et Code With Me

L'accueil réservé à Rider for Unity a été extrêmement positif et JetBrains continue à lui apporter des améliorations, pour aider les développeurs de jeux à écrire du code Unity propre et performant.JetBrains a également fait d'énormes progrès pour prendre en charge Unreal Engine (UE) avec Rider for Unreal Engine et prévoit de le sortir cette année. Rider for Unreal Engine prend en charge le C++ natif, peut lire les Blueprints UE pour une navigation améliorée, appliquer les conventions de nommage de code, et bien plus encore. De plus, la prise en charge d'Unreal Engine sera intégrée dans la build régulière de Rider à partir de la version 2022.1. Vous pourrez donc avoir l'expérience Rider que vous aimez, que vous créiez des jeux pour Unity ou Unreal Engine.Pour la prochaine version de Rider, JetBrains cherche à mieux présenter les informations sur les piles parallèles et la mémoire, pour rendre les données plus facilement accessibles lors d'une session de débogage. De plus, JetBrains envisage tous les scénarios où Rider peut offrir des fonctionnalités plus contextuelles pour vous aider à comprendre rapidement l'état de votre application.Tout le monde veut aller plus vite. L'industrie se dirige vers la conteneurisation de tout à une vitesse fulgurante. JetBrains étudie actuellement le mode rapide () pour créer des solutions Docker et Docker-Compose, ce qui devrait réduire considérablement les temps de build pendant le développement.La création de vos projets dans un conteneur peut être beaucoup plus lente que la création du même projet sur votre ordinateur local. Le mode rapide créera d'abord l'étapede votre image Docker en utilisant, puis créera votre projet sur votre machine hôte, ce qui est beaucoup plus rapide. Enfin, les artefacts du projet sont montés sur le conteneur docker en tant que volume. Ce mode est réservé aux configurations Debug uniquement, et les projets construits sousseront construits en suivant les étapes trouvées dans votreDans la version précédente de Rider, JetBrains a présenté à sa communauté la nouvelle barre d'outils avec beaucoup de commentaires positifs. Bien que ce soit un bon début, JetBrains travaille activement pour l'améliorer. L'entreprise a également reçu des commentaires de personnes qui souhaiteraient avoir la possibilité de personnaliser la barre d'outils. Vous verrez donc des améliorations visuelles et aurez la possibilité de personnaliser la barre d'outils dans la future version de Rider.L'outil VCS de Rider est un point fort pour les personnes qui préfèrent une expérience graphique lorsqu'ils interagissent avec leur contrôle de source. Bien qu'il s'agisse d'une excellente expérience aujourd'hui, l'éditeur JetBrains a identifié certaines incohérences avec les comportements duqu'il espère rendre plus prévisibles. Les modifications apportées au comportement des'aligneront également étroitement sur les comportements trouvés dans les autres EDI de JetBrains, offrant aux développeurs polyglottes provenant de WebStorm, PyCharm ou IntelliJ IDEA une expérience plus cohérente.JetBrains propose un grand nombre d'actions rapides dans Rider. Cependant, en tant que nouvel utilisateur, vous pouvez vous sentir dépassé ou perdu en essayant de trouver l'action rapide que vous souhaitez exécuter sur votre code. Par conséquent, JetBrains travaille pour retravailler le menu Alt + Entrée. Dans la refonte, le menu bénéficiera de fonctionnalités de découverte qui vous permettront de mieux réduire la liste des résultats et de trouver des actions qui ne sont pas immédiatement visibles. JetBrains pense également que ce sera un excellent moyen d'apprendre des raccourcis au fur et à mesure que vous découvrirez des actions rapides.La fonction de zoom de police de Rider est souvent utilisée, que vous programmiez en binôme, que vous fassiez une présentation à un public ou que vous ayez besoin d'une police plus grande pendant un moment. Cependant, le zoom est temporaire et JetBrains travaille pour vous permettre de revenir plus rapidement à vos paramètres par défaut en affichant un indicateur de zoom de police. Le nouvel élément de l'interface utilisateur vous permettra de voir comment votre zoom affiche la taille de la police (en points) et vous permettra de réinitialiser la taille de police par défaut en un seul clic.Le changement à venir le plus important dans le développement de logiciels sera le travail à distance. JetBrains se prépare donc à cela avec le développement collaboratif via Code With Me et le développement à distance avec JetBrains Gateway.L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'introduire le développement à distance dans Rider. Si vous n'êtes pas familier avec le développement à distance, cela vous permet d'exécuter votre environnement de développement sur une instance de machine distante et de connecter une interface utilisateur locale audit backend. Le développement à distance vous permettra d'adapter votre workflow de développement à vos besoins en utilisant des ressources cloud.Malheureusement, en ce qui concerne Code with Me (CWM) et le développement à distance avec Rider, JetBrains travaille toujours à résoudre certains problèmes liés à l'expérience, principalement en ce qui concerne la synchronisation des documents entre les invités, l'hôte frontend IntelliJ et l'hôte backend ReSharper. Cela signifiera probablement que le support ne sera pas prêt pour la version 2022.1. JetBrains y travaille cependant pour que ces fonctionnalités soient disponibles le plutôt possible dans Rider.