Notez que la feuille de route de ReSharper qui sera présentée dans la suite est susceptible de changer en fonction des priorités, des ressources et des changements dans l'espace .NET. Certaines fonctionnalités et correctifs peuvent être intégrés dans une version ultérieure.L'équipe ReSharper travaille pour résoudre les problèmes liés à l'expérience de développement, y compris, mais sans s'y limiter, des technologies telles que ASP.NET Core, TypeScript, Entity Framework, XAML et les compléments Office. JetBrains s'attaque à plus de 500 bogues dans cette version de ReSharper, ce qui contribuera à rendre votre expérience dans Visual Studio bien meilleure.JetBrains travaille toujours activement sur les détections d'analyse Select N+1 d'Entity Framework. Pour ceux qui n'y sont pas familiers, lese produit lorsque votre application effectue une requête de base de données pour un ensemble de résultats mais effectue par inadvertance des appels de base de données supplémentaires pour chaque enregistrement de l'ensemble initial. Ce problème peut entraîner une dégradation des performances qui peut se produire facilement et être difficile à repérer. Lors de l'utilisation d'Entity Framework, ces problèmes sont fréquents lorsque le lazy-loading est activé. ReSharper analysera les utilisations de LINQ connectées à unet vous informera rapidement de tout problème de requête potentiel, vous évitant ainsi de gérer des problèmes de production.JetBrains a identifié plusieurs problèmes d'interaction entre ReSharper et Visual Studio 2022, allant de problèmes mineurs d'interface utilisateur à des bogues bloquants. La version 2022.1 va permettre de résoudre bon nombre de ces problèmes d'interface utilisateur embêtants. Ceux qui travaillent dans Visual Studio 2022 peuvent donc s'attendre à une expérience plus agréable.Le processus de localisation est sur le point de devenir un peu plus facile pour les développeurs, car JetBrains explore la possibilité d'utiliser Google Traduction directement à partir du gestionnaire de localisation. Bien sûr, Il vous est toujours recommandé d'embaucher des traducteurs professionnels pour vous assurer que tout est correctement traduit. Néanmoins, si vous ne pouvez pas embaucher des professionnels, cette solution devrait vous aider à localiser et à déployer vos applications auprès de nouveaux publics.Les utilisateurs d'ASP.NET Core 6 ont expérimenté les nombreuses façons dont vous pouvez désormais définir un point de terminaison, notamment le routage basé sur les attributs, les API minimales et les routes basées sur les conventions. Pour la prochaine version de ReSharper, JetBrains prévoit d'étendre la prise en charge des points de terminaison pour découvrir encore plus de routes dans votre application. Le mécanisme mis à niveau de découverte de routes devrait vous aider à naviguer plus rapidement dans vos applications ASP.NET Core.Les outils de profilage se concentrent également sur les corrections de bogues et les améliorations de performances dans cette version, mais il y a quelques améliorations qui méritent d'être mentionnées.Dans dotMemory, JetBrains met l'accent sur l'amélioration du sous-système qui vous avertit si vous manquez de mémoire et que vous n'avez pas assez de ressources pour ouvrir un espace de travail. De plus, JetBrains est en train d'améliorer les performances de la vueDans dotTrace, la consommation de mémoire pendant le traitement des instantanés devrait voir une diminution significative, tandis que les performances d'accès aléatoire à la mémoire devraient voir une augmentation. Et pour les utilisateurs de dotnet-trace, la prochaine version de dotTrace prendra en charge l'ouverture de profils générés à partir de l'outil.