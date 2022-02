Développement à distance et chaînes d’outils

Développement de systèmes embarqués

Modèles de projets

Débogueur

C++

Performances

JetBrains a décidé de consacrer entièrement l’itération de CLion 2022.1 à la correction des bugs et à l’amélioration de la qualité.Afin d’établir une liste de priorités, l'éditeur de logiciels pour développeurs a examiné les tickets créés dans son outil de suivi et notamment pris en compte le nombre de votes qu’ils ont reçus, la popularité de leurs cas d’utilisation et le nombre d’utilisateurs concernés. La liste des tickets sur lesquels JetBrains a décidé de se concentrer est préliminaire et ce n’est certainement pas la dernière itération ciblant la qualité, vous pouvez continuer à signaler les problèmes qui vous dérangent et nuisent à votre productivité dans CLion. En attendant, nous vous faisons part des projets de JetBrains pour la prochaine version de son EDI C/C++.Avec CLion 2021.3, JetBrains a inauguré une chaîne d’outils Docker native et la prise en charge du nouveau workflow de développement à distance impliquant un client léger et une machine headless distante. La maintenance et la résolution des problèmes et limitations de ces deux ajouts requièrent des efforts importants. Ce processus dépend en grande partie des rapports et de l’activité des utilisateurs. JetBrains vous encourage donc à essayer ces fonctionnalités et à partager vos retours d’expérience.L'entreprise prévoit également de travailler sur plusieurs configurations de débogage à distance du serveur GDB dans CLion et ajoutera la possibilité d’arrêter le processus lorsque le serveur GDB s’en détache.JetBrains prévoit de résoudre plusieurs problèmes concernant les projets STM32CubeMX, de finaliser le plugin du moniteur série et d’améliorer la prise en charge actuelle du débogage RTOS.JetBrains veut s'attaquer à l’une des principales causes des demandes d’assistance qui lui arrivent plusieurs fois par an : la perte des chemins de compilation lors des mises à jour de la chaîne d’outils de Visual Studio et Xcode. L'entreprise va rechercher une solution pour vous débarrasser du désagréable message d’avertissement. JetBrains dit également fait de son mieux pour apporter une sortie colorisée à Ninja.JetBrains continue à améliorer son débogueur basé sur LLDB pour Windows, en collaboration avec l’équipe Rider pour Unreal Engine. L'éditeur va travailler sur les problèmes de performance du débogueur et étudier spécifiquement les cas de blocages du débogueur et de l’EDI. Il va aussi se pencher sur le problème de la perte de donnéesdans certains cas.Au niveau de la prise en charge du langage C++, l'intégration de Clangd et l'analyse du code, JetBrains prévoit d’améliorer encore la précision de l’analyseur de code intégré et de résoudre les blocages de Clangd.JetBrains prévoit de traiter les cas d’utilisation élevée de CPU résultant de la détection de tests unitaires, un blocage causé par la vue Usages, et d’autres cas de dégradation des performances de l’EDI.Veuillez noter que la liste de projets qui sont mentionnés ci-dessus est un plan préliminaire et ne constitue pas un engagement de la part de JetBrains. Les tâches sont susceptibles d’être modifiées ou reprogrammées pour diverses raisons. JetBrains ne peut donc pas garantir que tous les tickets énumérés ci-dessus seront résolus dans CLion 2022.1, mais y travaille.