Prise en charge native des projets Go dans WSL.

Refactorisation Inline Function.

Prise en charge du développement à distance (phase bêta).

Amélioration du débogueur.

Deux nouveaux modèles postfix pour convertir les chaînes en nombres.

Prise en charge des requêtes gRPC et saisie semi-automatique pour ces dernières.

Nouvelles fonctionnalités pour le développement web front-end et le travail avec les bases de données.

Programmation générique

Go 1.18

GoLand 2021.3 a conclu le cycle de mises à jour majeures de l’an dernier. Si vous n’avez pas encore eu l’opportunité de l’essayer, voici quelques-unes des principales fonctionnalités de cette version :Cela dit, qu'est-ce qui vous attend dans la prochaine version majeure de GoLand ?Les génériques alimentent les discussions de la communauté Go depuis de nombreuses années. La version Go 1.18 bientôt disponible prendra en charge les génériques, attendues de longue date par de nombreux utilisateurs. JetBrains a donc de nombreux projets visant à rendre votre travail avec les génériques dans GoLand le plus simple et agréable possible en fournissant une prise en charge complète. L'éditeur de logiciels pour développeurs peut déjà affirmer que la version 2022.1 de GoLand sera dédiée à Go 1.18 et aux génériques.Voyons de plus près ce que JetBrains prévoit d’ajouter dans GoLand dans ce domaine.GoLand 2022.1 fournira les avertissements d’erreur de compilation concernant les génériques directement dans l’éditeur. Il vous préviendra par exemple en cas d’utilisation d’un paramètre de type dans un littéral composite et d’utilisation non valide de ~ dans les contraintes de type, et vous indiquera si un type incompatible est passé à une fonction générique.GoLand affichera les paramètres de type dans le menu déroulant, ajoutera automatiquement des parenthèses dans les types génériques, fournira la saisie semi-automatique du code pour les contraintes de type, et bien plus encore.Les fonctions Change Signature et Inline Method seront aussi mises à jour pour prendre en charge les génériques !GoLand affichera correctement les types et fonctions génériques, et vous permettra de naviguer vers leur définition.Le formatage du code des génériques sera aligné avec gofmt.GoLand va prendre en charge le mode workspace, une nouvelle fonctionnalité de Go qui facilitera le travail sur de multiples modules en même temps. Le mode workspace utilise un fichier go.work qui permet de spécifier les modules locaux qui comprennent un espace de travail. Si vous appelez une commande go en mode workspace, elle sélectionne les modules spécifiés dans go.work et un ensemble cohérent de dépendances. Cela vous permettra d’apporter des modifications dans de multiples modules et vous évitera d’avoir à utiliser la directive replace dans go.mod.GoLand fournit déjà une saisie semi-automatique du code pour les tests à données aléatoires (fuzzing), qui est similaire à la saisie semi-automatique pour les fonctions de test. Dans la prochaine version, il sera possible d’exécuter les tests à données aléatoires directement dans l’EDI.Veuillez noter que JetBrains ne peut pas garantir que l’intégralité des fonctionnalités mentionnées ci-dessous seront incluses dans GoLand 2022.1, mais y travaille pour que ce soit le cas.