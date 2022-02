Prise en charge d'Unreal Engine

Améliorations de la qualité

JetBrains a ajouté une configuration d'exécution pour exécuter les tests Unity en mode batch.

JetBrains a élargi par défaut la fenêtre Find Usages dans l'éditeur Unity.

dans l'éditeur Unity. La correction d'un bogue avec la notification Advanced Unity integration is unavailable qui s'affichait, même si l'éditeur Rider était déjà défini comme éditeur de script externe dans Unity.

qui s'affichait, même si l'éditeur Rider était déjà défini comme éditeur de script externe dans Unity. La correction de l'exception qui apparaissait lors de l'affichage de l'info-bulle Quick Doc.

La première version EAP de Rider 2022.1 est publiée avec une prise en charge approfondie du moteur de jeux vidéo Unreal Engine sur les trois principales plateformes. Tout a commencé en 2020 avec le lancement d'une préversion de Rider pour Unreal Engine en tant que build d'EDI distinct. Pour accéder à la préversion, les utilisateurs devaient s'inscrire en remplissant un formulaire sur le site Web de JetBrains. Maintenant, vous pouvez l'essayer dans le processus normal des builds EAP, et la disponibilité officielle de la prise en charge d'Unreal Engine dans Rider aura lieu plus tard cette année. Cela fera de Rider un EDI de premier choix pour les développeurs de jeux en général.Pour la version 2022.1, JetBrains a décidé d'adopter une approche différente et de résoudre principalement les problèmes de qualité et de performances et de corriger les bogues. Bien sûr, l'éditeur de logiciels pour développeurs continuera à travailler sur les fonctionnalités qu'il a déjà introduites, comme la nouvelle barre d'outils et les améliorations du débogueur, ainsi que la prise en charge du développement à distance dans Rider.Cela dit, voici quelques-unes des améliorations que JetBrains a déjà apportées :En ce qui concerne les mises à jour pour le support Unity, on peut noter les points suivants :JetBrains a également corrigé l'action. Elle a été désactivée dans l'Explorateur de solutions car sa fonctionnalité est déjà couverte par la boîte de dialogue. On note également quelques correctifs mineurs de, entre autres.