Feuille de route pour ReSharper C++ 2022.1

Améliorations de la qualité

Prise en charge des macros de préprocesseur intégrées à Unreal Engine 5 dans les fichiers .Build.cs et .Target.cs .

et . JetBrains ne suggère plus les fonctionnalités C# trop modernes dans les fichiers .Build.cs et .Target.cs sur Unreal Engine 4.

et sur Unreal Engine 4. ReSharper C++ lit désormais la liste des spécificateurs de réflexion valides directement à partir de la version actuellement utilisée d'Unreal Engine, de sorte qu'il ne vous propose que les éléments applicables dans la complétion de code et affiche une documentation à jour.

JetBrains a corrigé les problèmes causés par les macros de modèle push DOREPLIFETIME_WITH_PARAMS_FAST et MARK_PROPERTY_DIRTY_FROM_NAME . ReSharper C++ est désormais conscient des entités générées par le système de réplication, telles que l'enum ENetFields_Private .

Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir les nouvelles fonctionnalités de la version 2021.3 de ReSharper C++, retenez que JetBrains y a apporté un bon lot de nouveautés et améliorations. Celles-ci portent entre autres sur la prise en charge de Visual Studio 2022, des modèles de fichiers Unreal Engine et des nouvelles fonctionnalités C++20 et C. Dans la même lancée, JetBrains travaille déjà sur des nouveautés intéressantes pour la prochaine version ReSharper C++. Qu'est-il donc prévu pour la version 2022.1 de l'extension Visual Studio pour les développeurs C++ ?Pour cette version, JetBrains a décidé d'adopter une approche différente et de résoudre principalement les problèmes de qualité et de performances et de corriger les bogues. L'entreprise a donc examiné son outil de suivi des problèmes et essaie de corriger les bogues vraiment gênants.JetBrains ne se prive pas cependant de travailler sur des améliorations majeures comme la prise en charge avancée des fonctionnalités du moteur de jeux vidéo Unreal Engine. Comme vous le savez peut-être, ReSharper C++ est le backend de Rider pour Unreal Engine, qui sort maintenant de la phase de préversion et est disponible dans le cadre du programme normal d'accès anticipé (EAP) de Rider. Cela signifie que la prise en charge d'Unreal Engine dans Rider est sur le point d'être officiellement publiée, et JetBrains travaille activement pour que cela se produise aussi parfaitement que possible.Comme il s'agit d'une version axée sur la qualité avec Unreal Engine comme priorité absolue, on peut mettre en évidence certains des correctifs importants liés à Unreal que JetBrains propose dans cette version EAP :Comme bonus, cette version EAP apporte également une nouvelle façon de consulter rapidement la documentation Unreal Engine sur les détails de certaines classes, symboles ou fonctions. Vous pouvez maintenant cliquer surdans la fenêtre contextuelle(Ctrl+Maj+F1) pour ouvrir la page correspondante dans votre navigateur.