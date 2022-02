Feuille de route de YouTrack, le logiciel de gestion de projets et de suivi des tickets développé par JetBrains, pour l'année 2022

Les priorités de JetBrains pour 2022

Objectifs généraux pour 2022 et au-delà

JetBrains a communiqué la feuille de route de YouTrack, son logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets, sur l'année 2022 ainsi que ses objectifs à plus long terme.Le nombre d’utilisateurs de YouTrack connaît une croissance rapide, avec une augmentation de 34 % depuis décembre 2020. JetBrains attribue cette croissance en grande partie à son investissement continu dans le développement de YouTrack, notamment pour faciliter son utilisation par les équipes non techniques et leur permettre de gérer efficacement leurs projets et leurs tâches :« Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et accroître le nombre d’utilisateurs de YouTrack dans différents secteurs d’activités, tout en assurant la maintenance et le développement de ses fonctionnalités essentielles et en continuant à apporter de la valeur à nos clients existants.« Nous considérons que vous devez avoir la possibilité de choisir où vos applications et vos données sont hébergées, c’est pourquoi nous maintenons la possibilité d’utiliser YouTrack avec une installation autonome. Nous continuons à développer YouTrack InCloud et Standalone en tandem, et veillons à ce que vous puissiez migrer librement entre l’hébergement dans le cloud et sur votre serveur ».JetBrains travaille actuellement sur un diagramme de Gantt interactif qui vous permettra de modifier les tâches, leur ordre, les dépendances et les estimations directement dans la chronologie. La fonction de rapport statique restera disponible.JetBrains est en train d’ajouter des règles de machine d’état au constructeur de workflow. Cela augmentera considérablement la portée et les capacités d’automatisation sans script et vous permettra de définir des organigrammes de processus dans lesquels vous pourrez placer des conditions et déclencher des actions lors des transitions entre les états des tickets.JetBrains prévoit d’apporter à la base de connaissances des options de tri pour l’arborescence des articles, des améliorations en matière de collaboration et une meilleure intégration des éléments médias. Les notifications sur les activités de la base de connaissances, telles que les @mentions, les commentaires et les réponses, seront envoyées au centre de notification de YouTrack.Les projets de JetBrains pour les tableaux Agile incluent la simplification de la configuration, des améliorations pour le travail avec les backlogs et la personnalisation des cartes.JetBrains est en train d’ajouter le suivi du temps pour les équipes et les groupes d’utilisateurs ad-hoc dans les feuilles de temps.JetBrains prévoit de localiser l’application YouTrack Mobile dans toutes les langues dans lesquelles l’interface de YouTrack est disponible. JetBrains a également l’intention d’ajouter un mode hors ligne et des listes de tâches, et d’apporter des améliorations au centre de notifications.L’intégration de la messagerie YouTrack est largement utilisée pour fournir une assistance client par e-mail.JetBrains travaille actuellement à la mise en place d’une solution d’assistance complète, qui comprendra des systèmes de licence pour les agents et les clients, un formulaire d’assistance intégrable pour les clients et des outils permettant de simplifier la gestion des demandes types.YouTrack Lite affichera les changements de VCS dans les tickets. JetBrains continue à améliorer l’expérience utilisateur globale dans les versions Lite et Classic, avec davantage de fonctionnalités partagées et d’options de personnalisation.Obtenez instantanément le texte des images jointes, telles que les captures d’écran des fenêtres d’information du système.Modifiez les images inline dans les tickets, les articles et les commentaires.JetBrains va ajouter des dépendances entre les champs personnalisés et simplifier l’administration de ces champs.JetBrains va fournir la prise en charge de la notation mathématique LaTeX dans l’éditeur de texte enrichi.Le rapport du Navigateur de l’Historique vous permet de voir l’évolution du volume des tickets correspondant à une requête de recherche au fil du temps, et d’augmenter le niveau de précision afin de voir les résultats de la recherche et les tickets individuels tels qu’ils apparaissaient un jour donné dans le passé.YouTrack sera prochainement disponible en italien et en ukrainien, en plus des 9 versions localisées déjà disponibles. Plusieurs localisations non officielles existent également grâce aux contributions de la communauté, supervisées par JetBrains. La localisation est une initiative continue et nous allons prendre officiellement en charge davantage de langues, en fonction de la démographie des utilisateurs et de la demande.JetBrains continue à développer son intégration avec le VCS de JetBrains Space. L'éditeur ajoute des options pour favoriser la migration et permettre l’importation continue des projets, tickets et utilisateurs de Space vers YouTrack. JetBrains travaille également à la possibilité de recevoir les notifications YouTrack dans Space.Recevez les notifications sur les tickets YouTrack dans Telegram.JetBrains travaille sur une interface Zapier native qui vous offrira davantage de possibilités pour automatiser vos processus d’entreprise en intégrant YouTrack à des produits et services tiers.Le projet à long terme de JetBrains pour YouTrack est de continuer à augmenter sa flexibilité, sa puissance et son évolutivité tout en simplifiant et en fluidifiant l’expérience pour les administrateurs comme pour les utilisateurs.JetBrains continue à fluidifier et à simplifier l’administration des équipes, des utilisateurs et d’autres aspects de YouTrack.JetBrains souhaite rendre YouTrack encore plus flexible et personnalisable et encourager les développeurs tiers à créer et à partager des plugins sur JetBrains Marketplace. Pour ce faire, l'éditeur va ajouter avantage de points d’extension et améliorer l’expérience globale de création et d’utilisation des plugins.JetBrains va faire évoluer progressivement l’expérience et l’interface utilisateur afin d’améliorer l’intégration du nombre croissant des nouveaux utilisateurs qui migrent vers YouTrack depuis d’autres outils de gestion de projets.En plus du développement continu de la fonctionnalité de diagramme de Gantt, JetBrains commence à chercher d’autres approches de planification qui puissent être utilisées dans YouTrack, tels que des tableaux de planification dédiés et des outils de feuille de route.JetBrains continue à chercher des moyens pour permettre aux grandes organisations de diviser YouTrack en « sous-organisations » distinctes, comme des départements ou des filiales qui ne devraient pas avoir accès aux données des autres mais toutefois partager la même installation YouTrack, avec des rapports et une administration centralisés et couverts par une seule licence.De plus en plus d’équipes utilisent YouTrack pour gérer et suivre la collaboration entre équipe et le partage de portefeuilles de projets à l’échelle de toute l’organisation. Nous allons donc continuer à développer les fonctionnalités qui permettent d’améliorer l’ergonomie et les performances pour ces type d’initiatives, et en ajouter de nouvelles.L’architecture multinœuds permettra d’améliorer les performances et la disponibilité à toute échelle.