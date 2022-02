1. Une UI plus simple pour paramétrer vos cibles

2. Créer des environnements virtuels à l'intérieur des cibles

La configuration de vos cibles est désormais un processus rapide effectué via un assistant. La première chose à faire est d'aller dans, et de choisir le type de cible que vous souhaitez configurer. Dans cet exemple, vous verrez la configuration d'une cible Docker, mais vous pouvez trouver plus d'informations sur toutes les cibles prises en charge dans la documentation PyCharm.Lorsque vous sélectionnez la cible, une fenêtre de dialogue apparaît. Dans le cas de Docker, il s'agit d'un processus en trois étapes. Vous pouvez créer votre image localement ou l'extraire d'un registre. À l'étape 1 (1/3), vous devez extraire l'imagede Docker et cliquer sur suivant.Comme vous pouvez le voir, à l'étape suivante (2/3) PyCharm lancera un conteneur d'introspection pour vérifier votre environnement et supprimera ce conteneur dès que le processus d'introspection sera terminé. Vous pouvez alors cliquer sur suivant.La troisième étape (3/3) consiste à créer votre environnement virtuel à l'intérieur de votre cible. Ce n'est pas nécessaire dans cet exemple, alors sélectionnez l'optionet cliquez surÀ présent, votre interpréteur cible devrait être correctement configuré pour exécuter votre application.Bien que dans l'exemple précédent, l'intention n'était pas de créer un environnement virtuel à l'intérieur de l'hôte distant (un conteneur Docker dans ce cas), cette capacité peut être très utile dans d'autres types de cibles, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles JetBrains a amélioré son implémentation de Run Targets.À partir de cette versions EAP, vous pouvez créer des environnements virtuels à l'intérieur des hôtes WSL, Vagrant et SSH depuis votre EDI. Le processus initial est le même que celui présenté ci-dessus, mais dans la dernière étape, vous pourrez sélectionner le chemin vers l'environnement virtuel de votre choix.La nouvelle prise en charge des cibles est la principale nouveauté à souligner dans cette version EAP1, mais, bien sûr, ce n'est pas la seule. Vous pouvez également consulter les notes de version pour une liste complète des fonctionnalités et des corrections de bogues apportées par cette version.Vous pouvez télécharger la dernière version EAP depuis le site Web de JetBrains. Vous pouvez aussi l'obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous êtes un utilisateur d'Ubuntu.