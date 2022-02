Prise en charge de Jupyter à distance

DataSpell 2022.1 EAP 1 vous permet de vous connecter à JupyterHub version 2.0 par URL. Une fois connecté à un serveur distant, vous pouvez ouvrir, modifier, exécuter et copier des notebooks distants.Il est désormais possible de copier des fichiers entre des répertoires locaux et des instances Jupyter distantes pour synchroniser les projets et transférer facilement des notebooks et d'autres fichiers vers et entre des hôtes distants.Si vous utilisez le thème sombre dans DataSpell, vos sorties interactives ont désormais un arrière-plan sombre correspondant.La liste des éléments de complétion inclut désormais ceux fournis par la complétion du runtime Jupyter. Par exemple, après avoir créé une classe dynamique dans une cellule de code, vous pouvez vous référer à ses attributs et utiliser la saisie semi-automatique dans d'autres cellules de code.Pour une nouvelle cellule créée parand, le mode par défaut est, vous pouvez donc y écrire du code immédiatement. Si vous avez apporté des modifications à votre cellule de code et que vous l'avez exécutée immédiatement, elle reste en mode Edit après l'exécution.Levous aidera à vous familiariser avec le principal workflow du data scientist en seulement 10 minutes. Vous apprendrez à lier vos répertoires et fichiers à l'espace de travail, à créer des notebooks, à ajouter et à modifier des cellules de code et à améliorer vos performances à l'aide des fonctionnalités d'EDI les plus utiles telles que la complétion de code, les inspections de code, les correctifs rapides et la recherche partout. Pour démarrer la visite guidée, sélectionnezà partir du menu principal.En plus des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour corrige également un certain nombre de problèmes signalés par les utilisateurs. Vous pouvez consulter la liste complète des modifications dans les notes de version.