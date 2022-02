Nouvelles fonctionnalités avancées de métadonnées PHP

_call

_callStatic

Nouvelle fenêtre d'outil Notifications

Améliorations pour Markdown

Reformatage du code en mode LightEdit

Si votre code repose sur les méthodes magiquesou, vous risquez de perdre la complétion de code pour les méthodes, car elles ne sont pas définies. Dans cette version, vous pouvez ajouter l'entrée de métadonnées correspondante et obtenir la saisie semi-automatique pour de tels appels.Vous pouvez même gérer automatiquement les appels dynamiques, en recevant un nom de méthode spécifique à partir d'une valeur de paramètre.Vous pouvez maintenant spécifier des types d'union comme @|MyClass - cela peut améliorer l'assistance au codage.JetBrains a remplacé l'instance du journal des événements par une nouvelle fenêtre d'outil Notifications. L'objectif est de vous aider à conserver une meilleure vue d'ensemble des notifications de l'EDI afin que vous ne manquiez de rien d'important.Par défaut, la nouvelle fenêtre d'outil est située dans le coin inférieur droit de la fenêtre de l'EDI. Toutes les notifications qui y apparaissent peuvent être divisées en deux catégories :et. Voici un exemple de ce à quoi la fenêtre d'outil Notifications peut ressembler :JetBrains continuera à travailler sur la fenêtre d'outil Notifications pour améliorer le flux de travail global de réception et de gestion des suggestions, des avertissements, des rapports et d'autres messages utiles.Les fichiers README décrivent souvent les étapes d'exécution d'une application, répertoriant un ensemble de commandes à utiliser. PhpStorm 2022.1 vous permettra d'exécuter ces commandes directement à partir du fichier Markdown - cliquez simplement sur l'icônedans la gouttière à gauche de la commande.La nouvelle option peut être gérée viadansJetBrains a également ajouté une nouvelle actionaux blocs Markdown, qui vous permettra de copier rapidement leur contenu dans le presse-papiers.En mode, vous pouvez éditer rapidement des fichiers sans créer ni charger l'ensemble du projet. Il est également désormais possible de reformater votre code en mode LightEdit. Pour ce faire, allez dansdans le menu principal ou cliquer sur ⌥⌘L / Ctrl+Alt+L.