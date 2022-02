Ruby et RBS

Prise en charge de YARD, le générateur de documentation intégré de Ruby

Boîte de dialogue Nouveau Projet retravaillée

Dans la v2022.1, JetBrains ajoute la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de langage introduites dans Ruby 3.1 et RBS. On note par exemple la prise en charge du transfert d'argument de bloc anonyme. L'EDI affichera une erreur si cette fonctionnalité est utilisée dans une version de Ruby antérieure à 3.1 ou s'il n'y a pas de méthode qui déclare un bloc anonyme.Parmi les autres fonctionnalités de langages, on peut également citer la prise en charge des alias de type générique ajoutés dans RBS 1.8, la prise en charge de la logique de résolution pour les superclasses RBS, qui a été mise à jour pour la rendre cohérente avec Ruby, entre autres.Cette version ajoute plusieurs nouvelles inspections qui vérifient l'utilisation des variables de type dans RBS :: cette inspection fonctionne de la même manière que la commandepour les erreurs "Incorrect variance". Elle signale les variables de type utilisées comme arguments dans des emplacements que leur variance ne permet pas, tant qu'elles ne sont pas marquées: s'il y a plusieurs déclarations partielles d'une classe ou d'un module, alors leurs variables de type doivent correspondre en variance (ou) entre les déclarations. L'inspection vérifie si ce n'est pas le cas.: cette inspection signale les cas où les arguments de type passés à une instruction d'héritage ne correspondent pas en variance à la variable de type déclarante.Vous pouvez trouver des descriptions complètes des inspections mentionnées ci-dessus dansRubyMine comprend la baliseet suggérera toutes les surcharges déclarées lors de l'affichage des informations sur les paramètres. À partir de cette version, la saisie semi-automatique de la baliseajoute le nom d'une méthode que vous décrivez.Dans cette version, JetBrains travaille à l'amélioration de la boîte de dialogue Nouveau Projet. Le premier EDI à implémenter la nouvelle conception est IntelliJ IDEA 2022.1 EAP. Si vous l'utilisez avec le plugin Ruby, vous pouvez déjà consulter la nouvelle version des boîtes de dialogueetRubyMine 2022.1 EAP 1 est livré avec uniquement la boîte de dialoguemise à jour, mais d'autres améliorations sont en cours.