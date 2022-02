Exécuter des commandes à partir de fichiers Markdown

Copy code snippet pour Markdown

Nouvelle fenêtre d'outil Notifications

Nouveaux cas couverts par l'action Join Lines

Fenêtres d'outils Flow et Problems intégrées

Reformatage du code en mode LightEdit

Autres améliorations notables

La suppression des modèles de fichiers HTML4 et XHTML de WebStorm, car ils n'étaient pas largement utilisés. Vous ne trouverez plus ces modèles sous Preferences / Settings | Editor | File and Code Templates ou lors de la création d'un nouveau fichier via File | New > HTML File .

ou lors de la création d'un nouveau fichier via . Vous pouvez maintenant configurer les onglets fractionnés pour qu'ils aient la même largeur. Pour cela, cochez la nouvelle option Equalize proportions in nested splits dans Preferences / Settings | Advanced Settings .

dans . Le formateur de ligne de commande prend désormais en charge un mode dry run pour valider les fichiers de projet.

pour valider les fichiers de projet. Le volet Commit details inclut désormais des informations sur les signatures GPG et l'état du build. Auparavant, ces données n'étaient affichées que sous forme de colonne dans le journal Git.

Si vous aimez WebStorm pour de petites améliorations, vous aimerez certainement cet ajout. Il est maintenant possible d'exécuter des commandes à partir de fichiers Markdown. Les fichiers README décrivent souvent les étapes d'exécution d'une application, répertoriant un ensemble de commandes à utiliser. WebStorm 2022.1 vous permettra d'exécuter ces commandes directement à partir du fichier README, en cliquant simplement sur l'icôneà gauche de la commande.La nouvelle option peut être gérée viadansJetBrains a également ajouté une nouvelle actionaux blocs Markdown. Cela vous permettra de copier rapidement leur contenu dans le presse-papiers.JetBrains a remplacé l'instancepar une nouvelle fenêtre d'outil. Cela devrait vous aider à conserver une meilleure vue d'ensemble des notifications de l'EDI afin que vous ne manquiez de rien d'important.Par défaut, la nouvelle fenêtre d'outil est située en bas à gauche de l'éditeur. Toutes les notifications qui y apparaissent peuvent être divisées en deux catégories :et. Voici un exemple de ce à quoi la fenêtre d'outil Notifications peut ressembler :JetBrains continuera à travailler sur la fenêtre d'outilpour améliorer le flux de travail global de réception et de gestion des suggestions, des avertissements et d'autres messages utiles.Si vous le saviez pas encore, WebStorm vous permet de joindre des lignes ou des blocs de code en utilisant ⌃⇧J / Ctrl+Shift+J. Désormais, cela fonctionnera pour les instructionsimbriquées, produisant le même résultat que le correctif rapide. De plus, WebStorm supprimera les accolades redondantes lorsque vous utilisez l'actionsuret d'autres instructions similaires avec des blocs à une ligne.JetBrains a intégré le service de langage Flow dans la fenêtre d'outilet supprimé la fenêtre d'outildédiée. L'éditeur de logiciels pour développeurs a apporté cette modification pour vous aider à examiner tous les problèmes critiques de votre code à partir d'un seul endroit. Toutes les erreurs signalées par le service se trouvent désormais sous l'ongletde la fenêtre d'outilPour accéder aux boutons qui étaient auparavant disponibles dans la fenêtre d'outil Flow, vous pouvez utiliser un nouveau widget Flow dans la barre d'état. À partir de là, vous pouvez redémarrer vos services Flow et accéder aux paramètres de configuration.JetBrains a amélioré le mode, la fonctionnalité qui vous permet de modifier vos fichiers sans créer ni charger l'ensemble du projet, avec une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez maintenant reformater votre code en mode. Pour ce faire, allez dansdans le menu principal ou appuyez sur ⌥⌘L / Ctrl+Alt+L.WebStorm 2021 EAP 1 vient avec d'autres changements notables, y compris :Pour la liste complète des dernières améliorations disponibles dans WebStorm 2022.1 EAP #1, consultez les notes de publication.