La complétion de code pour les génériques

Des améliorations et corrections de bugs liées aux génériques

La prise en charge du formatage des chaînes pour les fonctions testify

La possibilité d'exécuter des commandes à partir de fichiers Markdown

Une nouvelle fenêtre d'outil Notifications

VCS : volet Commit Details mis à jour dans la fenêtre d'outil Git

Reformatage du code en mode LightEdit

Cela dit, parmi les nouveautés de cette première version EAP de GoLand 2021.1, on note :Les génériques sont déjà là, et nous JetBrains a quelques nouvelles fonctionnalités pour vous. À partir de cette version par exemple, la parenthèse fermante est insérée dès que vous tapez une parenthèse ouvrante.Et lorsque vous utilisez la complétion, GoLand affiche les paramètres de type et insère les crochets pour vous.JetBrains commencé à travailler sur le support des génériques il y a quelque temps. L'entreprise se concentre d'abord sur la correction des erreurs de faux positifs, puis sur les faux négatifs, et enfin sur la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Certains des correctifs ont été rétroportés vers la version 2021.3.Le travail dans les domaines autres que les génériques est également en cours. GoLand signale désormais des erreurs si vous utilisez des verbes de formatage incorrects dans les fonctions deAvez-vous déjà essayé l'action d'intention? Elle insère utilement l'espace réservé dans une chaîne de format et transmet l'expression comme argument pour l'espace réservé.JetBrains a implémenté quelques améliorations pour travailler avec les fichiers Markdown. Si un fichier Markdown contient des instructions avec des commandes que vous devez exécuter dans votre terminal, vous pouvez exécuter ces commandes directement à partir du fichier Markdown à l'aide des icônesdans la gouttière. JetBrains a également ajoutéaux blocs Markdown pour vous aider à copier facilement le contenu dans le presse-papiers.JetBrains a remplacé l'instancepar une nouvelle fenêtre d'outilpour mettre en évidence les notifications importantes et utiles de l'EDI. Avec cette mise à jour, JetBrains veut rendre les notifications plus visibles et mieux les organiser dans une fenêtre d'outils dédiée à laquelle vous pouvez accéder depuis la barre de navigation. Toutes les notifications qui s'affichent dans la fenêtre d'outil de notification sont triées en deux types :etLa section Suggestions présente les notifications considérées comme utiles dans la plupart des cas d'utilisation. Les notifications peuvent être importantes ou normales. Si vous en obtenez une important, vous verrez un cercle rouge sur l'icône en forme de cloche dans la barre de navigation. Les notifications normales sont marquées d'un cercle bleu.Le voletinclut désormais des informations détaillées sur une signature GPG.JetBrains a amélioré le mode, qui vous permet de modifier vos fichiers sans créer ni charger l'ensemble du projet. Vous pouvez maintenant reformater votre code en mode LightEdit. Pour ce faire, allez dansdans le menu principal ou appuyez sur ⌥⌘L/Ctrl+Alt+L.