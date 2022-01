Expérience utilisateur

JetBrains a retravaillé l'interface de l'assistantpour simplifier la création de nouveaux projets pour les nouveaux arrivants et les utilisateurs expérimentés. Lorsque vous démarrez un nouveau projet depuis l'écran d'accueil ou via, vous verrez une mise en page améliorée avec les ongletsetau-dessus de la liste des générateurs.Pour lancer rapidement un projet Java, Kotlin, Groovy ou JavaScript simple, utilisez l'onglet Nouveau Projet et préconfigurez votre projet en sélectionnant la combinaison requise de langage, de système de build et de SDK de projet. Vous pouvez également créer un référentiel Git pour votre projet et installer des plugins là, si nécessaire.Avec l'onglet, vous pouvez rapidement démarrer un projet basique pour travailler avec différents langages ou classes Java/Kotlin sans SDK prédéfini, ce qui peut être utile pour le développement ad hoc, la création de maquettes et les tests.Pour les projets plus complexes, sélectionnez un générateur pertinent dans la liste. JetBrains a mis à jour la liste de choix des langages et des frameworks disponibles.JetBrains a l'instance du journal des événements () par une nouvelle fenêtre d'outil Notifications pour mettre plus clairement en évidence les notifications importantes et utiles de l'EDI. Avec cette mise à jour, JetBrains veut rendre les notifications plus visibles et mieux les organiser dans une fenêtre d'outils dédiée à laquelle vous pouvez accéder depuis la barre de navigation. Toutes les notifications qui s'affichent dans la fenêtre d'outil Notifications sont triées en deux types :etPar défaut, les notifications apparaissent dans la sectiondans un ordre séquentiel. La sectionprésente les notifications considérées comme utiles dans la plupart des cas d'utilisation. De plus, les suggestions peuvent être importantes ou normales. Si vous en obtenez une suggestion importante, vous verrez un cercle rouge sur l'icône en forme de cloche dans la barre de navigation. Les suggestions normales sont signalées par un cercle bleu sur l'icône en forme de cloche. JetBrains continuera à travailler sur la fenêtre d'outilpour améliorer le flux de travail global de réception et de gestion des suggestions, des avertissements, des rapports et d'autres messages utiles.L'éditeur de logiciels pour développeurs a amélioré les commentaires de ligne pour assurer un formatage cohérent dans le code. L'option "" a été complétée par une case à cocher "" qui est activée automatiquement.L'option est disponible par défaut pour Java, Kotlin et Groovy et ne modifie que les commentaires de ligne commençant par des symboles alphanumériques. Vous pouvez trouver ce paramètre dansJetBrains a implémenté quelques améliorations pour travailler avec les fichiers Markdown. Si un fichier Markdown contient des instructions avec des commandes que vous devez exécuter dans votre terminal, vous pouvez exécuter ces commandes directement à partir du fichier Markdown à l'aide des icônes d'exécution dans la gouttière.JetBrains a également ajoutéaux blocs Markdown pour copier facilement le contenu dans le presse-papiers.JetBrains a amélioré le mode LightEdit afin que vous puissiez en faire encore plus sans créer ni ouvrir de projet dédié. Maintenant, vous pouvez effectuer un reformatage du code en mode sans projet.JetBrains a modifié le modèleafin que son utilisation n'avale pas d'exceptions. Au lieu de cela, il relance une exception encapsulée dans uneLe volet Commit Details inclut désormais des informations sur les signatures GPG et l'état du build. Auparavant, ces données n'étaient affichées que sous forme de colonne dans le journal Git.JetBrains introduit la nouvelle configuration de profileur,, avec cet EAP. Il combine la puissance d'et deet permet à l'entreprise de se rapprocher de l'objectif de mise en œuvre d'un seul outil de profilage tout-en-un pour toutes les plateformes. IntelliJ Profiler est désormais la seule option de la liste ; toutes les autres configurations sont masquées, sauf si vous en configurez une personnalisée.Ce sont les principales mises à jour de la première version EAP d'IntelliJ IDEA 2021.1. Vous trouverez plus de détails dans les notes de version.