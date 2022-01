Parcours Java

Parcours Python

Autres parcours

Kotlin : de nouveaux sujets de cours sur Android ( BroadcastReceiver et LinearLayout ) et la disponibilité d'un nouveau projet en mode bêta.

et ) et la disponibilité d'un nouveau projet en mode bêta. Go : des sujets de cours sur la décomposition fonctionnelle, la programmation orientée objet (structs, portées privée et publique), comment travailler avec des données ; ainsi que la publication officielle de trois projets qui étaient en version bêta.

Backend : de nouveaux cours sur Flask et Spring Boot.

Scala : un cours d'introduction au guide de style Scala.

Science des données : des cours sur la bibliothèque Matplotlib et les notions de rappel et précision en classement.

Fondamentaux : de nouveaux cours sur les bases de données et SQL, les outils de développement, la JVM (approches de récupération de mémoire), etc.

Avant d'entrer dans la nouvelle année, JetBrains a publié de nouveaux projets et sujets de cours sur sa plateforme d'apprentissage JetBrains Academy. Nous faisons ici le point de ces mises à jour.Des cours ont été proposés sur la trace de pile et les blocs de texte. Rappelons que les blocs de texte en Java sont des chaînes littérales qui peuvent comprendre plusieurs lignes de texte et qui utilisent des triples double quotes (""") comme délimiteur d'ouverture et de fermeture. JetBrains a également publié 3 projets Java auparavant disponibles en version Bêta.Deux cours Python ont été proposés dans la rubrique qualité du code, notamment le profilage et le verrou d'interpréteur global (Global Interpreter Lock ou GIL). JetBrains a également publié le projetqui était en version Bêta. Ce projet permet de se familiariser à l'une des méthodes les plus utilisées pour évaluer les relations linéaires et l’un des algorithmes de ML les plus répandus. À la fin de ce projet, vous aurez notamment créé votre propre modèle de régression linéaire, appris l’algèbre linéaire et pratiqué les opérations matricielles.Les mises à jour de JetBrains Academy concernent un bon nombre de parcours en dehors de Python et Java. Il y a aussi des nouveautés pour les parcours Kotlin, Go, Backend, Scala, Science des données, Maths et Fondamentaux.Veuillez noter que les projets comportant la mention « Beta » sont encore dans les premières phases de test. Pour voir ce type de projets sur la plateforme, vous devez avoir activé la fonctiondans vos paramètres de profil.