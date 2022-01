Le machine learning sur JetBrains Academy

Le projet Linear Regression from Scratch vous permet de vous familiariser à l'une des méthodes les plus utilisées pour évaluer les relations linéaires et l'un des algorithmes de ML les plus répandus. À la fin de ce projet, vous aurez notamment créé votre propre modèle de régression linéaire, appris l'algèbre linéaire et pratiqué les opérations matricielles.

Nouveau cours sur Go

Exécuter les programmes Go dans le terminal

Travailler avec les types primitifs et les structures de données

Travailler avec le format de données JSON dans Go

Construire un serveur et un client HTTP simples

Obscene Vocabulary Checker : Ce programme de console trouve certains mots et les remplace par des astérisques ******.

Nouvelle formation « Introduction to Command Line and Unix Shell »

Comprendre la syntaxe de Bash

Apprendre les principes du travail avec la ligne de commande

Travailler avec des fichiers et des gestionnaires de paquets

Pratiquer l’automatisation des tâches

JetBrains propose de nouveaux modules de formation sur sa plateforme d'apprentissage JetBrains Academy. Il s'agit notamment d'un cours d'introduction au machine learning avec Python, un cours pour débutant sur le langage Go, et un module de formation sur la ligne de commande et le shell Unix Bash.Sous-domaine de l’intelligence artificielle, le machine learning consiste à créer des algorithmes capables d’apprendre à partir d’expériences passées, puis d’appliquer ces connaissances à des situations nouvelles.Le module « Introduction au machine learning en Python » de JetBrains vous permet de comprendre les principaux types d’algorithmes de machine learning (ML) et le pipeline général de construction d’un modèle de ML. Il vous donne une idée des aptitudes et compétences nécessaires pour devenir un expert en machine learning. Il vous aidera également à développer une compréhension approfondie des techniques fondamentales de ML et à acquérir une expérience pratique des bibliothèques Python telles que NumPy, pandas et scikit-learn.Ce module de cours donne accès à plus de 160 sujets et à 15 projets à créer étape par étape dans un environnement d’apprentissage interactif :Après avoir terminé ce module de cours, vous recevrez un certificat d’achèvement que vous pourrez ajouter à votre profil LinkedIn et à votre Cv.Go a été le parcours d’apprentissage le plus demandé sur JetBrains Academy en 2021. JetBrains a donc reçu un grand nombre de demandes d’ajout d’un module de cours sur Go (ou Golang), le langage de programmation open source développé par Google. C'est pourquoi, l'éditeur de logiciels pour développeurs lance le module de cours « Go for Beginners ».Le parcours « Go for Beginners » s’adresse aux personnes qui débutent et souhaitent avoir un premier aperçu du domaine de la programmation ou qui veulent apprendre un langage de programmation différent. Ce module de cours fournit les connaissances essentielles sur le langage Go. Il vous permettra de vous familiariser avec la syntaxe du langage et ses structures de données intégrées, et vous apprendrez à créer un serveur HTTP simple. Il propose environ 22 heures de cours, afin d’apprendre comment :Dans le cadre de ce module, vous aurez l’opportunité de créer trois applications fonctionnelles à partir de zéro :Comme avec tous les autres projets de JetBrains Academy, vous pouvez travailler sur le parcours « Go for Beginners » dans votre navigateur ou directement dans un EDI JetBrains. GoLand est l’option idéale, car il s’agit d’un EDI spécifiquement conçu pour Go. Cela optimisera votre processus d’apprentissage en vous fournissant une assistance au codage intelligente, avec notamment l’analyse du code, les refactorisations et la saisie semi-automatique. En utilisant GoLand pour travailler sur votre projet, vous vous familiariserez avec un outil de développement professionnel tout en apprenant à programmer.JetBrains propose une nouvelle formation courte « Introduction to Command Line and Unix Shell » pour les personnes souhaitant acquérir des nouvelles compétences en programmation ou étendre leur connaissance des fondamentaux en informatique sans passer trop de temps à étudier.Cette formation porte sur la ligne de commande, l’environnement d’exécution et le terminal, également appelé Bash. Le langage Bash est un interpréteur de commandes de type script, qui permet de travailler avec des fichiers sur un ordinateur de manière plus efficace et performante qu’avec une interface graphique (GUI). Avec quelques commandes simples, vous pouvez naviguer et organiser votre système de fichiers, écrire des scripts pour automatiser les tâches quotidiennes chronophages et même effectuer des commits et pousser du code vers un référentiel Git rapidement.La nouvelle formation « Introduction to Command Line and Unix Shell » permet notamment de se familiariser avec Bash et d’apprendre comment travailler avec l’interface de ligne de commande. Il s’agit d’une formation courte, d’une durée de 8 heures environ. Grâce aux 38 sujets de cours qu’elle propose, incluant théorie, exercices de programmation et quizz, vous connaîtrez rapidement tous les principes de base du travail avec la ligne de commande :Veuillez noter que cette formation est encore en phase de tests, c’est pourquoi elle est accessible gratuitement à tous les étudiants JetBrains Academy jusqu’à fin janvier 2022. Si vous n'avez pas encore rejoint JetBrains Academy, vous pouvez vous y inscrire avec le forfait gratuit Free plan pour suivre la formation « Introduction to Command Line and Unix Shell ».