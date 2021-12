Code With Me

Code With Me est un nouveau service de codage collaboratif et de programmation en binôme de JetBrains. Il vous permet d’inviter d’autres développeurs sur votre EDI et de travailler ensemble sur des projets en temps réel. Et désormais, vous pouvez le faire tout en profitant des fonctionnalités enrichies des EDI éducatifs de JetBrains.En tant qu’apprenant·e, vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour programmer en binôme avec d’autres personnes, où qu’elles se trouvent dans le monde. Vous avez la possibilité de partager votre EDIavec un·e seul·e participant·e et de collaborer sur le projet en entier ou de travailler ensemble sur des parties spécifiques du code qui posent problème. Code With Me prend en charge le chat, l’audio et les appels vidéo, afin que vous puissiez échanger tout en codant.En tant que créateur de cours, vous pouvez inviter vos étudiant·e·s à vous rejoindre pour des sessions en direct afin de leur donner plus d’explications sur le matériel pédagogique et de leur montrer comment écrire du code en temps réel. En tant qu’hôte, vous pouvez définir le niveau des droits d’accès de vos étudiant·e·s, allant de la lecture seule au contrôle complet de l’ensemble du cours, et préciser s’ils peuvent modifier les fichiers, utiliser le terminal ou exécuter du code.La fonctionnalitéamène les étudiant·e·s sur les parties de code que vous êtes en train de saisir, que vous faites défiler ou sur les onglets sur lesquels vous basculez, ce qui leur permet de mieux suivre vos explications et vous évite d’avoir à préciser à chaque fois sur quelle ligne ou dans quelle fenêtre vous vous trouvez.C'est donc très pratique, mais ce n’est pas tout. Code With Me permet également de simplifier le processus d’évaluation de la compréhension des supports de cours par vos étudiant·e·s. Vous pouvez lancer une session de codage en direct avec chaque étudiant·e individuellement et voir comment il ou elle résout les problèmes de code.Veuillez noter qu’IntelliJ IDEA Edu et PyCharm Edu sont tous deux fournis avec la version Community du plugin, qui est limitée à 3 invités par session. La durée de la session est de 30 minutes, mais vous pouvez créer un nombre illimité de sessions.Si vous souhaitez passer à la version premium du plugin avec tous les avantages qu’elle comporte, comme la durée de session illimitée et la possibilité d’inviter jusqu’à 50 participant·e·s par session, vous devez d’abord installer le plugin JetBrains Marketplace Licensing Support, qui est également compris dans cette version. Si vous disposez déjà d’une licence éducative, la version premium est totalement gratuite.Les nouvelles versions d’IntelliJ IDEA Edu et de PyCharm Edu incluent les dernières mises à jour d'EduTools 2021.11, le plugin de JetBrains pour apprendre et enseigner la programmation. Cela signifie que :Les EDI éducatifs de JetBrains sont désormais fournis avec le plugin JetBrains Marketplace Licensing Support. Il offre la prise en charge des licences pour les plugins commerciaux de la Marketplace JetBrains, comme l’édition Premium de Code With Me. Pour appliquer votre licence à Code With Me, accédez àet sélectionnezCes nouvelles fonctionnalités vous seront utiles dans le cadre de votre processus d’apprentissage ou d’enseignement. N’hésitez pas à faire part de vos retours à JetBrains, si vous trouvez des choses qui pourraient être améliorées.Vous pouvez télécharger les derniers builds d’IntelliJ IDEA Edu et de PyCharm Edu sur le site web de JetBrains ou via l’application Toolbox App. Vous pouvez également utiliser un package snap sur Ubuntu.