Swift

Conditions de compilateur et leurs arguments.

Mots clés if/guard et let .

et . Le mot clé case et le nom de l'énumération case.

Éditeur de listes de propriétés

.plist

Débogueur

Signets

Contrôle de version

Les acteurs ont été ajoutés à Swift, et AppCode prend désormais en charge cette nouvelle construction de langage dans l'EDI.Vous pouvez compléter deux constructions de code à la fois, y compris ces trois combinaisons :Il est à présent possible d'afficher les commentaires de documentation dans votre code sous forme de texte brut en appuyant sur ⌃⌥Q. AppCode mettra votre documentation à jour lors des refactorisations. D'autre part, vous pourrez plus facilement trouver les utilisations des paramètres de fonctions, y compris dans les commentaires de la documentation.Maintenez votre documentation à jour grâce à l'inspection des paramètres non documentés.L'éditeur de liste de propriétés d'AppCode vous permet d'effectuer toutes les actions importantes, comme ajouter une clé, modifier une valeur de clé, passer de l'affichage en tableau d'un fichierà l'édition de texte pur, et bien plus encore.Vous pouvez placer des points d'arrêt en cas d'erreur dans le code Swift en sélectionnant l'option correspondante dans les paramètres de point d'arrêt. Vous pouvez évaluer les expressions directement depuis la fenêtre d'outils de débogage et les ajouter facilement aux surveillances.Vous pouvez visualiser tous les signets de votre code dans la fenêtre d'outils Bookmarks.Vous pouvez utiliser l'optiondepuispour pousser les commits dont vous êtes sûr, tout en conservant les autres localement.