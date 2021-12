Prise en charge de WSL

JetBrains a ajouté la possibilité d'ouvrir un projet dans WSL et d'indiquer un SDK qui s'y trouve. Si vous créez un projet (ou que vous en ouvrez un) dans WSL, GoLand vous indiquera que pour ce projet, vous devez utiliser un SDK Go dans WSL. Vous pouvez télécharger un SDK Go ou choisir un SDK dans le sous-répertoireL'option, qui vous permet d'exécuteret le propre outil de mise en forme de GoLand lors de l'enregistrement, est maintenant activée par défaut.Ce changement peut prendre certaines personnes par surprise, c'est pourquoi JetBrains a ajouté une notification. Elle s'affichera une fois dans chaque projet. Vous pouvez la désactiver en cliquant surVous pouvez cliquer sur. L'EDI ouvrira, qui vous permet de gérer les paramètres.La refactorisationest maintenant disponible pour les fonctions et les méthodes. Pour l'essayer, placez le curseur sur une fonction, une méthode ou une invocation, puis appuyez sur Ctrl + Alt + N.Lorsque vous invoquez la refactorisation, une fenêtre contextuelle s'ouvre avec plusieurs options. À partir de cette fenêtre contextuelle, vous pouvez également ouvrir l'aperçu de la refactorisation, qui vous aide à trouver toutes les invocations d'une méthode ou d'une fonction.JetBrains a amélioré le traitement des différents types de mots composés (, etc.) lorsque vous ajoutez des balises dans des champs struct. Lorsque vous remplissez une balise, GoLand vous propose une liste de plusieurs options. Une fois que vous avez fait votre choix, l'EDI s'en souvient et il vous proposera le même style en premier dans la liste pour les autres champs de cette struct.Deux nouveaux postfix permettent de convertir les chaînes de caractères en nombres. Tapez un nombre entre guillemets, puis tapez un point, et GoLand vous proposera deux options pour analyser ce nombre :etLa fonctiona été améliorée. Vous pouvez désormais activer l'aperçu du code source pour une occurrence trouvée en cliquant sur l'icône de carré.Vous pouvez maintenant donner des noms significatifs aux dossiers de la machine distante où sont stockés les sources et les exécutables de votre projet. Pour configurer les dossiers, accédez àIl est désormais possible de définir une cible d'exécution par défaut pour l'ensemble du projet. Accédez à. Une fenêtre affiche l'option. Si vous choisissez une cible particulière pour le projet, toutes les nouvelles configurations seront créées avec cette cible.JetBrains a ajouté la nouvelle sectiondanspour vous permettre de spécifier un serveur proxy. Vous trouverez cette section dans. Vous pouvez également, à partir du projet ouvert, cliquer surEn Go, les interfaces ont deux composantes, un type et une valeur de ce type. Pour qu'une interface soit, ces deux composantes doivent êtreSi vous avez une interface dont la valeur contient un pointeurvers un, cette interface ne sera pas égale à, car le type interne n'est pas(c'est). Cela peut prêter à confusion.Pour détecter de tels cas, JetBrains a modifié la représentation des interfaces dans l'onglet Variables de la fenêtre d'outil Debug. Par exemple, si vous avez une interface avec le type interne, et la valeur, elle s'affichera comme ceci :GoLand n'affiche plus le nom complet du paquet dans l'onglet Variables du débogueur. Vous ne verrez plus que la dernière partie du nom complet.Si les types d'objets prennent trop de place dans l'onglet Variables, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone de l'onglet et désactiver l'option Show Types dans le menu qui s'affiche. Vous pourrez la réactiver en la sélectionnant à nouveau dans le même menu.À partir de cette version, GoLand intègre Delve conçu pour l'architecture ARM64 et le débogage sur Linux ARM fonctionne désormais automatiquement. JetBrains a également amélioré le message d'erreur lorsque GoLand n'intègre pas Delve pour des architectures spécifiques. L'EDI vous précise désormais explicitement la nature du problème.JetBrains a ajouté un nouveau modèle pour les tests de table avec des assertions. Si vous avez déjà utilisédans votre paquet, GoLand générera du code avec les assertions lorsque vous appuyez sur Alt + Ins et choisissez l'option nécessaire.GoLand dispose désormais d'un correctif rapide pour une inspection qui vous avertit de la mise en forme incorrecte des chaînes d'erreur : «» (Les chaînes de caractères des erreurs ne doivent pas comporter de majuscules ou finir par un signe de ponctuation). Appuyez sur Alt + Entrée, et GoLand vous proposera de corriger le format de la chaîne.Si vous avez écrit une fonction exportée qui renvoie un type non exporté, GoLand vous suggérera un correctif rapide pour exporter ce type.GoLand prend désormais en charge une version bêta des workflows de développement à distance. Vous pouvez configurer des workflows de développement à distance directement à partir de l'écran de bienvenue de GoLand. Vous pouvez aussi utiliser la nouvelle application JetBrains Gateway, qui sert de point d'entrée à tous vos backends distants.Le client HTTP de GoLand prend maintenant en charge les requêtes gRPC et leur saisie semi-automatique. Si vous initiez vos requêtes par le mot-clé GRPC, le client HTTP les traitera comme des requêtes gRPC.Vous pouvez générer automatiquement une requête gRPC dans le client HTTP en cliquant sur les icônes de gouttière dans vos fichiersActuellement, le client HTTP peut exécuter des RPC unaires et en streaming serveur. Comme dans les requêtes HTTP ordinaires, le corps de la requête et les réponses sont des fichiers JSON simples.L'actionvous permet d'extraire la branche sélectionnée et de la rebaser sur une branche actuellement extraite. Elle est maintenant disponible pour les branches distantes.Parfois, plusieurs commits sont prêts à être livrés alors que d'autres sont encore en cours de réalisation. Dans ce cas, il est préférable de n'envoyer par push que ceux en lesquels vous avez confiance. Vous pouvez maintenant envoyer les commits en push jusqu'à celui que vous avez sélectionné dans l'onglet Log de la fenêtre d'outil Git. Pour cela, choisissez le commit auquel vous voulez vous arrêter, cliquez droit pour appeler le menu contextuel, et sélectionnez la nouvelle actionJetBrains a amélioré l'accessibilité et l'organisation des paramètres VCS. Le nœuddansrépertorie désormais tous les paramètres disponibles.La fonctionnalitéest désormais disponible dans l'onglet Variables de la fenêtre d'outil Debug.Vous pouvez maintenant diviser la fenêtre d'outilen glissant-déposant les onglets dans la zone en surbrillance. Pour annuler cette division, cliquez droit sur le volet supérieur et sélectionnezdans le menu contextuel.GoLand dispose d'une nouvelle fenêtre d'outil Bookmarks. À partir de maintenant, tous les fichiers et dossiers que vous marquez comme importants à l'aide du raccourci F11 se retrouveront dans cette fenêtre.Vous pouvez visualiser la différence entre deux instantanés sur un graphique de flamme. Appuyez deux fois sur Maj et tapez «» dans la barre de recherche. Ouvrez un instantané de la liste, répétez les mêmes actions, et ouvrez-en un autre. Cliquez ensuite sur le boutondans l'onglet de l'un des instantanés. Dans le menu, sélectionnez l'instantané auquel vous souhaitez comparer. Un onglet Diff distinct s'ouvrira avec les résultats de la comparaison.Le terminal de GoLand prend en charge la nouvelle API ConPTY sous Windows. JetBrains a résolu plusieurs problèmes concernant l'ancienne implémentation, qui reposait sur winpty, et a activé PTY par défaut sous Windows. Avec ConPTY, les couleurs 24 bits sont prises en charge dans le terminal intégré.Auparavant, lorsque vous tapiez des caractères dans le terminal de GoLand en travaillant sur une machine distante, l'EDI ne pouvait pas afficher les caractères aussi rapidement que sur une machine locale en raison de la latence.Ce n'est plus un problème grâce à la prise en charge de typeahead. Le terminal intégré prédit les modifications du texte et les affiche instantanément en gris clair.Vous pouvez télécharger des modules ES6 distants à l'aide d'un correctif rapide sur le chemin d'importation dans les fichiers ES6. Le module sera téléchargé avec toutes ses dépendances. Pour l'essayer, placez le curseur sur le chemin d'importation, puis appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnezJetBrains a amélioré la saisie semi-automatique du code en HTML. Chaque fois que vous tapez un nom de balise ou une abréviation dans l'éditeur ou que vous invoquez la saisie semi-automatique de code, GoLand vous présente immédiatement des suggestions pertinentes.Auparavant, il ne les montrait que si vous commenciez par taper un crochet ouvrant (). La saisie semi-automatique du code pour les références aux entités de caractères a également été améliorée.Vous pouvez mettre à jour vos paquets npm vers la dernière version directement depuis l'éditeur. Ouvrez votre fichier, placez le curseur sur la version du paquet que vous souhaitez mettre à jour, puis appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnezGoLand a été mis à jour avec une action d'intention pour les projets JavaScript qui vous permet de mettre rapidement des éléments séparés par des virgules sur des lignes séparées, et, si nécessaire, de les remettre sur une seule ligne.JetBrains a ajouté la possibilité d'afficher le regroupementpour une plage de cellules. Sélectionnez simplement la plage de cellules pour laquelle vous voulez afficher la vue, puis faites un clic droit et sélectionnez. Une valeur agrégée unique s'affiche dans la barre d'état, et vous pouvez désigner la valeur que vous souhaitez.Si vous fractionnez l'éditeur et ouvrez la même table, les éditeurs de données seront complètement indépendants. Vous pouvez y définir des filtres et un tri différents.JetBrains a une nouvelle inspection pour les expressions booléennes dans les clauseset. Si l'expression ne semble pas être explicitement booléenne, l'EDI la surligne en jaune et vous avertit avant d'exécuter une telle requête.Cela fonctionne pour ClickHouse, Couchbase, Db2, H2, Hive/Spark, MySQL/MariaDB, Redshift, SQLite et Vertica. Dans toutes les autres bases de données, cela est signalé comme une erreur.Dans l'éditeur de données, vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs et naviguer vers les données correspondantes.GoLand détecte les types de colonnes dans les fichiers CSV, et vous pouvez maintenant trier les données en fonction d'une valeur numérique. Auparavant, les données dans les colonnes étaient traitées comme du texte et le tri ne fonctionnait pas comme prévu.La saisie semi-automatique du code fonctionne désormais lors du filtrage des données dans les collections MongoDB.Vous pouvez définir les polices pour l'éditeur de données séparément du reste de l'EDI. Pour choisir la police, cliquez surJetBrains a résolu certains problèmes d'accessibilité afin d'améliorer le confort du travail avec le lecteur d'écran. JetBrains a désactivé la fenêtre contextuelle d'outil et la fenêtre contextuelle de documentation rapide qui s'affichaient au passage de la souris.La prise en charge de l'accessibilité sous macOS a également été renforcée. L'éditeur de logiciels pour développeurs a résolu plusieurs problèmes liés à la mise au point de VoiceOver et rendu possible la création de projets à l'aide d'un lecteur d'écran. Pour minimiser les distractions pendant que vous codez, JetBrains a réduit le nombre d'infobulles d'aide qui émettent des sons.