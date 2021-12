Python

Développement web

PyCharm ne demande plus de commencer les balises HTML en utilisant « <» pour obtenir des suggestions de saisie semi-automatique du code.

La nouvelle inspection Update ‘nom de package’ to the latest version assure directement la mise à jour vers la dernière version des packages npm dans votre fichier de package .json.

Les modules ES6 distants peuvent être téléchargés en saisissant l'URL, puis en utilisant un correctif rapide dans le chemin d'importation des fichiers ES6.

Nouvelle expérience avec les notebooks Jupyter

Développement distant

Expérience utilisateur

Vous pouvez créer et modifier des configurations d'exécution pendant l'indexation.

Vous bénéficiez de davantage d'informations sur les échecs au cours de l'installation des packages Python, de façon à vous donner plus de contexte pour corriger les potentiels problèmes.

Vous pouvez arrêter la numérotation et l'indentation automatique de la ligne suivante par PyCharm dans les listes Markdown. Allez dans Preferences > Languages & Frameworks > Markdown , et désactivez Automatic assistance in the editor .

, et désactivez . Vous pouvez désormais ajouter davantage de cellules à une file d'exécution dans la console Python : PyCharm n'attend plus la fin de l'exécution précédente.

Vous pouvez désormais spécifier un serveur proxy HTTP ou SOCKS pour votre configuration SSH dans Preferences/Settings | Tools | SSH Configurations.

Contrôle de version

Bases de données

Vert et italique : l'objet sera créé.

Gris : l'objet sera supprimé.

Bleu : l'objet sera changé.

Fin de prise en charge

Poetry est un programme en ligne de commande permettant aux développeurs de gérer les métadonnées d’un projet, les dépendances, l’environnement de développement, la génération de livrables, la publication, l’environnement d’exécution et d’autres choses. Le tout de manière unifiée.L'outil est de plus en plus populaire pour le développement en Python et sa prise en charge était très demandée. JetBrains a bonne une nouvelle pour les utilisateurs de Poetry et pour ceux qui souhaitent l'essayer : PyCharm prend désormais en charge l'outil et fournit directement la saisie semi-automatique du code pour les fichiers pyproject.Comme autre amélioration relative à Python, notons que PyCharm prend désormais en charge les variables de spécification de paramètres (PEP 612), une autre nouveauté de Python 3.10.FastAPI, un framework web Python haute performance pour la création d'API, est maintenant pris en charge dans PyCharm. Sélectionnez le type de projet FastAPI et laissez PyCharm installer toutes ses dépendances et créer les configurations run/debug pour vous. Vous pouvez aussi ouvrir un projet FastAPI existant avec PyCharm et créer vous-même une configuration d'exécution FastAPI. PyCharm détectera votre application et exécutera automatiquement Uvicorn.Il est désormais plus facile de tester vos points de terminaison HTTP avec le fichier « test.http ». Vous pouvez envoyer des requêtes GET, POST, ou de tout autre type, aux points de terminaison de votre application directement depuis l'éditeur.Si vous développez des applications web avec FastAPI et Flask, vous travaillez probablement avec des points de terminaison. Comme vous le savez sans doute déjà, ce workflow peut être lourd à gérer dans les gros projets. C'est ici qu'intervient la fenêtre d'outils Endpoints de PyCharm 2021.3 pour les projets de type FastAPI et Flask.Dès que vous commencez à travailler sur un projet, nouveau ou existant, PyCharm analyse ses routes et en affiche la liste dans la fenêtre d'outils Endpoints, où vous disposez de fonctionnalités de saisie semi-automatique du code, de navigation et de capacités de refactorisation pour vos URL. Cette fenêtre d'outils vous permet également d'avoir une meilleure vue d'ensemble de vos points de terminaison et d'accéder rapidement à la documentation.JetBrains a travaillé dur pour améliorer PyCharm pour l'ingénierie logicielle dans la sphère de la science des données, et a amélioré l'expérience des notebooks Jupyter dans PyCharm. Notons que la prise en charge de Jupyter dans PyCharm est assurée par DataSpell, le nouvel EDI de JetBrains conçu pour l'application professionnelle de la science des données.La prise en charge des notebooks est désormais plus fluide. PyCharm fournit désormais l'interface utilisateur classique de notebooks Jupyter, mais avec tous les outils puissants que vous attendez d'un EDI, notamment l'importation automatique, la saisie semi-automatique du code et des fonctions de refactorisation.La prise en charge de tous les raccourcis standard de Jupyter a été ajoutée, notamment l'exécution des cellules en appuyant sur maj+entrée, le passage entre le mode commande et éditeur en une seule touche, la navigation entre les cellules avec les touches fléchées et bien plus encore.PyCharm prend désormais totalement en charge les sorties statiques et celles basées sur JavaScript utilisées par les principales bibliothèques scientifiques, telles que Plotly, Bokeh, Altair, ipywidgets, et bien d'autres, et propose également une prise en charge enrichie de DataFrames. Vous pouvez explorer les DataFrames in situ ou les ouvrir dans un onglet dédié.Vous pouvez réaliser le débogage depuis les notebooks Jupyter pour une expérience plus agréable. Vous pouvez utiliser des points d'arrêts, avancer pas à pas dans le code, parcourir et gérer l'état des variables, et bien plus encore.PyCharm prend désormais en charge la version bêta du workflow de développement à distance au moyen de JetBrains Gateway. Les utilisateurs de PyCharm peuvent se connecter aux machines distantes partout dans le monde, exécuter le système backend de PyCharm et profiter de la puissance des systèmes de calcul distants tout en conservant la sensation que tout se fait localement.Pour l'essayer, cliquez simplement sursur l'écran d'accueil, sélectionnez l'optionet suivez les instructions de l'assistant pour fournir vos informations d'identification, établir une connexion et télécharger l'EDI sur le serveur. Précisons que cette fonctionnalité est encore au stade Bêta. JetBrains compte donc sur vos retours pour l'améliorer.Les utilisateurs de packages populaires sur PypI, tels que Numpy, Pandas, Matplotlib, Sqlalchemy, Scikit-image, Plotly, Scipy, et autres, peuvent désormais télécharger des index prédéfinis pour accélérer l'indexation de l'EDI. Ces index partagés ne sont pas inclus dans l'installation PyCharm et, par conséquent, l'EDI demandera une autorisation pour en télécharger un.Vous pouvez à présent diviser la fenêtre d'outils Run en plusieurs onglets de façon à exécuter plusieurs configurations en même temps tout en conservant la possibilité d'accéder à leurs résultats. Déposez simplement les onglets sur la zone sélectionnée dans la fenêtre d'outils Run pour la diviser.Si vous découvrez PyCharm ou cherchez simplement à vous rafraîchir la mémoire, le formateur des fonctionnalités de l'EDI inclut désormais une visite guidée et un tutoriel sur les fonctionnalités Git dans PyCharm. Pour l'essayer, cliquez sur « Learn PyCharm » dans l'écran d'accueil ou surdans le menu principal de l'EDI.Dans cette version, la visibilité de la fonctionnalité Evaluate a été améliorée. Au lieu d'utiliser des surveillances, vous pouvez désormais accéder rapidement au champ Evaluate directement depuis la fenêtre d'outils Debug.JetBrains a réorganisé les paramètres du VCS pour les rendre plus accessibles. Dans la section, vous trouverez désormais la liste de tous les paramètres disponibles afin de les utiliser comme point de départ pour la configuration de votre VCS.Les paramètres des différentes sections sont organisés en fonction des processus les plus importants : Commit, Push et Update. Un nœud distinctest disponible, et les opérations en tâche de fond sont activées par défaut.Pour extraire la branche sélectionnée et la rebaser sur une branche actuellement extraite, vous pouvez utiliser l'action, qui n'était auparavant disponible que pour les branches locales. Dans PyCharm 2021.3, elle s'applique également aux branches distantes.La nouvelle actionvous permet de n'envoyer en push que les commits sur lesquels il n'y a plus de doute, et de garder le reste pour plus tard. Elle permet d'envoyer les commits en push jusqu'à celui que vous avez sélectionné dans l'onglet Log de la fenêtre d'outils Git. Pour l'utiliser, sélectionnez le commit auquel vous souhaitez vous arrêter, faites un clic droit pour appeler le menu contextuel et sélectionnez la nouvelle actionLa nouvelle fenêtre Database Diff est disponible à partir du menu contextuel. Elle a une meilleure interface et indique clairement les résultats que vous allez obtenir après la synchronisation.La légende donne la signification des couleurs pour votre résultat potentiel :L'onglet Script preview affiche le script du résultat qui peut ensuite être ouvert dans une nouvelle console ou exécuté depuis cette boîte de dialogue. Le script applique les modifications pour faire de la base de données de droite (cible) une copie de la base de données de gauche (source).Outre l'onglet Script preview, le panneau comporte deux autres onglets dans le volet inférieur de la fenêtre de comparaison des bases de données :et. Ils indiquent les différences entre les versions particulières de l'objet dans les bases de données source et cible.JetBrains propose désormais une vue agrégée pour les plages de cellules. Cette fonctionnalité très attendue vous permettra de gérer vos données et vous épargnera l'écriture de requêtes supplémentaires.Cela rend l'éditeur de données encore plus puissant et simple d'utilisation, et le rapproche encore un peu plus d'Excel et des feuilles de calcul Google. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez tout d'abord sélectionner la plage de cellules que vous souhaitez visualiser, puis faire un clic droit et sélectionnerdans le menu.Comme autre amélioration relative aux bases de données, soulignons que désormais, lorsque vous ouvrez ou importez un fichier CSV, PyCharm détecte automatiquement que la première ligne est l'en-tête et contient les noms des colonnes.À partir de PyCharm 2021.3, Mako, Buildout et Web2Py ne seront plus pris en charge.