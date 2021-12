Ruby et RBS

Vérification de type

.rbi.

Développement à distance

Expérience utilisateur

VCS

Web et Frameworks

<

Space

+

Outils de base de données

Autres améliorations

Il est maintenant possible d'utiliser un lecteur d'écran pour créer des projets.

Désactivation de la fenêtre contextuelle de la fenêtre d'outils et de la fenêtre contextuelle de documentation rapide qui apparaissaient au survol de la souris.

Correction d'un problème concernant l'appel de la fenêtre contextuelle Go To Declaration or Usages .

. Résolution de plusieurs problèmes liés à la synthèse vocale.

La vérification du type, l'inspection des arguments incohérents et l'action Parameter Info fonctionnent désormais pour les appels super dans les méthodes remplacées.

dans les méthodes remplacées. Ajout de la prise en charge des paramètres de repos RBS (alias paramètres de longueur variable) entre d'autres paramètres.

Vous pouvez désormais naviguer entre les méthodes surchargées dans les fichiers RBS à l'aide de nouvelles icônes dans la gouttière.

Lors de la création d'un nouveau fichier RBS, vous pouvez utiliser le symbole :: dans un nom de fichier pour créer un fichier qui contient les modules environnants.

dans un nom de fichier pour créer un fichier qui contient les modules environnants. Vous pouvez désormais utiliser le format Class#method pour trouver des méthodes via Search | Symbols .

pour trouver des méthodes via . RubyMine prend maintenant en charge les attributs et les variables d'instance singleton et a la capacité de fournir un contrôle de type et des indications pour de tels cas.

La structure des paramètres VCS est plus claire.

Correction d'un certain nombre de problèmes liés au mappage des fichiers .js et .d.ts et ajout d'icônes dans la gouttière pour naviguer entre eux.

Ajout de la prise en charge de l'interpréteur distant Node.js pour npm, ESLint, Mocha et Jest.

Diminution de 20 % du temps d'indexation des fichiers JavaScript.

Vous pouvez maintenant télécharger des modules ES6 distants à partir de l'éditeur : placez le caret sur le chemin d'importation, puis appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnez Download module.

Le terminal intégré prend désormais en charge la nouvelle API ConPTY sous Windows. Utiliser cette dernière comme backend pour le terminal a permis de résoudre plusieurs problèmes rencontrés avec l'ancienne implémentation, qui était basée sur winpty. Cette méthode permet également d'ajouter la prise en charge des couleurs 24 bits dans le terminal.

Dans cette version, JetBrains a ajouté la prise en charge de typeahead pour le terminal intégré. Le terminal peut désormais prévoir les modifications de texte et les afficher instantanément dans une police légèrement différente. Cela peut être utile si vous travaillez sur une machine distante, car l'EDI est capable d'afficher les caractères aussi rapidement que sur une machine locale, malgré la latence.

Cette version intègre les signatures RBS. Avec les signatures RBS présentes, RubyMine est en mesure de fournir une meilleure assistance au code, avec notamment la vérification de type en temps réel, une navigation plus précise, la recherche et la refactorisation.Dans cette version, JetBrains a ajouté 12 nouvelles inspections pour les fichiers RBS. RubyMine vérifiera que le code RBS ne présente pas de problèmes de style, d'entités inutilisées, de problèmes d'héritage, d'incohérences dans les déclarations partielles, etc.Le correcteur orthographique intégré de RubyMine fonctionne désormais aussi pour les fichiers RBS.La fenêtre contextuelle Parameter Info (Ctrl+P) affiche le nom et le type des paramètres de la méthode. Elle peut maintenant utiliser les informations de type provenant des signatures RBS correspondantes (le cas échéant).Vous pouvez vouloir protéger des fichiers RBS contenus dans votre projet par un copyright. Désormais, au lieu d'ajouter une notice de copyright à chaque fichier séparément, vous pouvez ajouter automatiquement des informations de copyright au début des fichiers RBS.Vous pouvez maintenant configurer RuboCop pour qu'il reformate les fichiers à chaque fois que l'un d'entre eux est modifié et les changements sont enregistrés automatiquement ou manuellement. Pour activer cette fonctionnalité, recherchez rubocop danset cochez la caseJetBrains a ajouté plusieurs nouvelles inspections afin de détecter les incohérences entre les valeurs attribuées et les types attendus de RBS.Ces inspections vérifient les types des constantes, des variables d'instance et de classe, des paramètres de méthode et de bloc, des valeurs de retour, des arguments transmis aux appels de résultat et des variables globales. Vous les trouverez sousRubyMine reconnaît désormais les signatures de type Sorbet, notamment celles des fichiersLes inspections d'incohérence de type pour les arguments de méthode et les valeurs de retour peuvent maintenant fonctionner sur la base de Sorbet.Vous pouvez naviguer entre les fichiers Ruby et RBI correspondants à l'aide des actionsdu menu contextuel. Vous pouvez également utiliser le raccourci Ctrl+Alt+Accueil.RubyMine prend désormais en charge une première version du workflow de développement à distance. Il vous permet de vous connecter à une machine distante exécutant un backend RubyMine où que vous soyez. L'intégralité du traitement se fait sur cette puissante machine distante et vous permet de travailler sur votre projet de manière aussi fluide que s'il se trouvait sur votre machine locale.Dans cette version, JetBrains a cherché à améliorer les performances de l'éditeur de code. Les actions telles que l'ouverture de fichiers, la saisie, l'appel de la saisie semi-automatique du code et l'application de correctifs rapides sont désormais plus rapides.Cette différence n'est que légèrement perceptible sur les fichiers de projets de taille moyenne. Elle l'est beaucoup plus avec des fichiers volumineux (2000 lignes de code ou plus).Dans cette version, JetBrains a remanié la fonctionnalité des signets. Vous pouvez créer des signets avec des noms personnalisés et les regrouper par nœuds. Tous les signets se trouvent désormais dans la nouvelle fenêtre d'outils Bookmarks (Alt+2).Vous pouvez désormais diviser la fenêtre d'outilhorizontalement ou verticalement. Cela peut être utile lorsque vous avez plusieurs configurations en cours d'exécution et que vous souhaitez voir leurs résultats simultanément.Il suffit de glisser-déposer l'onglet souhaité sur la zone en surbrillance. Vous pouvez faire glisser l'onglet vers l'arrière pour annuler la division de la fenêtre d'outils, ou cliquer droit sur le volet supérieur et sélectionnerdans le menu contextuel.Vous pouvez maintenant activer l'aperçu du code source dans la fenêtre(Ctrl+Alt+F7) en cliquant sur l'icône carré.L'actionvous permet d'extraire la branche sélectionnée et de la rebaser sur la branche sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Cela n'était jusqu'à présent possible que pour les branches locales. À partir de cette version, JetBrains a ajouté la possibilité d'appliquer cette action aux branches distantes également.À partir de cette version, RubyMine affiche les données de commits et la différence entre les commits dans une fenêtre d'outils Changes séparée, située à gauche de l'éditeur.Pour ouvrir la nouvelle fenêtre d'outils, allez dans l'onglet Log de votre système de contrôle de version, cliquez droit sur une révision, puis choisissezdans le menu contextuel.JetBrains a ajouté une nouvelle action qui vous permet de transférer sur le serveur tous les commits jusqu'à celui que vous avez sélectionné. Cela peut s'avérer utile si vous avez plusieurs commits prêts à être livrés alors que d'autres sont encore en cours.JetBrains a amélioré le fonctionnement de la saisie semi-automatique du code dans les fichiers HTML. Auparavant, les suggestions de saisie semi-automatique ne s'affichaient dans les fichiers HTML que lorsque vous saisissiez le caractère. À partir de cette version, vous pourrez également voir des suggestions de saisie semi-automatique pour les fichiers HTML lorsque vous saisirez un nom de balise ou une abréviation.Dorénavant, vous pouvez mettre à jour les paquets npm vers la dernière version directement depuis l'éditeur. Ouvrez votre fichier, placez le curseur sur la version du paquet que vous souhaitez mettre à jour, appuyez sur Alt+Entrée, puis sélectionnezJetBrains a ajouté la prise en charge des réponses binaires, des requêtes gRPC, de la redirection de la sortie vers un fichier ou un répertoire personnalisé, des flux de texte et JSON et des identifiants de requête HTTP.Pour les projets situés dans Space, vous pouvez désormais créer des demandes de fusion et des révisions de code directement à partir de l'EDI. Pour appeler ces actions, cliquez sur l'icônedans la barre d'outils supérieure de la fenêtre d'outilsDans les révisions de code, les fichiers que vous n'avez pas encore révisés seront signalés par des points bleus. Cela vous assurera de ne rater aucune modification dans les projets Space lorsque vous effectuez des révisions de code.Les points disparaîtront automatiquement une fois que vous aurez ouvert les éléments signalés. Si vous souhaitez revoir les modifications ultérieurement, vous pouvez sélectionnerdans le menu contextuel.Vous pouvez maintenant générer une source de données DDL à partir d'une source réelle, utiliser la source de données DDL pour mapper la source réelle, et les comparer et les synchroniser dans les deux sens.JetBrains a ajouté la possibilité d'afficher une vuepour une plage de cellules. Sélectionnez simplement la plage de cellules pour laquelle vous voulez afficher la vue, puis cliquez droit et sélectionnezVous pouvez maintenant utiliser la nouvelle fenêtre de comparaison de bases de données pour comparer deux schémas ou objets : il vous suffit de les sélectionner et d'appuyer sur Ctrl+D.À partir de cette version, lors de l'ouverture ou de l'importation d'un fichier CSV, RubyMine détecte automatiquement la première ligne en tant qu'en-tête contenant les noms de colonnes.Il y a encore bien d'autres améliorations incluant celles qui suivent :