Connexions aux bases de données et cellules SQL

Rapports interactifs

Contrôles interactifs

Paramètres de visibilité des cellules

Cellules de graphiques

Prise en charge de R et Scala

Scripts d'initialisation

Mode réactif pour une recherche reproductible

Dans Datalore, vous pouvez désormais vous connecter à un large éventail de bases de données à partir de l'interface, parcourir le schéma de la base de données, puis interroger vos données avec des cellules SQL natives. Vous pouvez commencer à travailler avec SQL puis poursuivre en toute fluidité avec le résultat de la requête en utilisant Python dans le même notebook.Vous pouvez transformer vos notebooks en histoires de données interactives en un simple clic. Vous pouvez masquer des cellules de code pour faciliter la visualisation, et partager des rapports interactifs avec vos parties prenantes à l'aide d'un simple lien.Vous pouvez ajouter des listes déroulantes interactives, des curseurs et des entrées de texte dans vos notebooks et utiliser les valeurs d'entrée comme variables dans votre code.Lorsque vous partagez vos notebooks pour visualisation ou que vous publiez des rapports, vous pouvez masquer complètement certaines informations afin de clarifier vos notebooks. Dans Datalore, vous pouvez masquer les entrées et sorties de cellules spécifiques, ou masquer toutes les entrées ou sorties de l'ensemble du notebook.Vous pouvez créer des visualisations prêtes pour la production en quelques clics seulement. L'état des cellules est partagé avec vos collaborateurs pour vous permettre de travailler ensemble sur les visualisations.Dans Datalore, vous pouvez créer des notebooks Kotlin, Scala et R. Vous pouvez utiliser les commandes magiques pour installer des paquets, et lorsque vous écrivez du code, vous bénéficiez de la saisie semi-automatique. Pour R, le gestionnaire de paquets conda est également fourni.Il est possible de configurer un script à exécuter avant le démarrage du notebook. Vous pouvez y spécifier tous les outils de build nécessaires et les dépendances requises.Si vous activez le mode réactif, Datalore appliquera un ordre d'évaluation descendant et recalculera automatiquement les cellules situées sous celle qui a été modifiée. L'état du notebook sera sauvegardé après chaque évaluation de cellule et pourra être restauré à tout moment.