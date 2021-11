JavaScript & TypeScript

JetBrains a ajouté la prise en charge des champs privés en 2018. Toutefois, cette prise en charge s'appuyait sur l'ancienne proposition du TC39, elle s'est donc écartée de la norme depuis. Pour respecter la norme, JetBrains a entièrement remanié la prise en charge existante. WebStorm 2021.3 prend correctement en charge les membres des classes privées ES2022.Vous pouvez désormais télécharger des modules ES6 distants en utilisant un correctif rapide sur le chemin d'importation dans les fichiers ES6. Le module sera téléchargé avec toutes ses dépendances et lié en tant que bibliothèque de projet. Pour l'essayer, placez le curseur sur le chemin d'importation, puis appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnezJetBrains a amélioré le mappage entre les fichiersetet ajouté des icônes dans la gouttière pour faciliter la navigation entre ces fichiers.JetBrains a réduit le temps d'indexation des fichiers JavaScript de 20 %. Vous pourrez ainsi commencer à travailler plus rapidement dès l'ouverture d'un nouveau projet ou lors d'une mise à jour Git majeure. Veuillez noter que le changement sera moins perceptible si votre projet se compose principalement d'autres types de fichiers, notamment de fichiersCette version comporte plusieurs améliorations pour le travail avec les monorepos. Le changement le plus notable est que les importations ajoutées automatiquement respectent désormais la structure du projet en traitant chaque dossier du projet comportant uncomme un paquet séparé.WebStorm 2021.3 vous permet de mettre à jour vos paquets npm vers la dernière version directement depuis l'éditeur. Ouvrez votre fichier package.json, placez le curseur sur la version du paquet que vous souhaitez mettre à jour, puis appuyez sur Alt+Entrée et sélectionnez. Un correctif rapide s'affiche également lorsque vous survolez la version du paquet avec votre souris.Pour améliorer votre expérience de travail avec Deno dans WebStorm, JetBrains a migré vers le protocole de serveur de langage Deno et corrigé un certain nombre de problèmes connus.JetBrains a encore amélioré le mode de fonctionnement de la saisie semi-automatique du code en HTML. Chaque fois que vous saisissez un nom de balise ou une abréviation dans l'éditeur, ou que vous appelez la saisie semi-automatique du code, WebStorm affiche immédiatement des suggestions pertinentes. Auparavant, il ne les montrait que si vous commenciez par saisir. De plus, la saisie semi-automatique du code pour les références d'entités de caractères devrait désormais mieux fonctionner.WebStorm 2021.3 prend en charge la vérification de type dans les modèles Vue. L'EDI vous prévient lorsqu'un type incorrect est utilisé dans les expressions liées aux propriétés. Il le fera également pour les attributs React.Dans cette version, JetBrains a considérablement amélioré le client HTTP intégré de WebStorm. L'éditeur de logiciels pour développeurs a ajouté un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles la prise en charge des réponses binaires, la redirection de sortie vers un fichier ou un répertoire personnalisé, et plus.WebStorm 2021.3 prend en charge une version bêta du nouveau workflow de développement à distance de JetBrains. Vous pouvez désormais vous connecter à une machine distante exécutant un EDI en backend et travailler sur un projet qui s'y trouve comme s'il était sur votre machine locale. C'est possible grâce à la nouvelle application JetBrains Gateway.Pour cette version, JetBrains a apporté quelques améliorations importantes qui prennent en charge le workflow dans lequel Node.js est installé dans Docker puis utilisé par les intégrations de WebStorm avec les outils JavaScript. Votre EDI vous permettra désormais d'utiliser l'interpréteur distant Node.js avec ESLint, Jest, Mocha et npm.Vous pouvez désormais spécifier un serveur proxy HTTP ou SOCKS pour votre configuration SSH dans. Dans la nouvelle section, vous pouvez sélectionner le type de proxy, indiquer un nom d'hôte et un port et, si nécessaire, appliquer une authentification avec identifiant et mot de passe.Si vous avez plusieurs configurations en cours et voulez afficher leurs résultats simultanément, vous pouvez maintenant fractionner votre fenêtre d'outils Run. Pour cela, faites glisser l'onglet souhaité vers la zone en surbrillance et déposez-le à cet endroit. Pour réunifier la fenêtre d'outils, faites glisser l'onglet vers l'arrière ou cliquez droit sur le volet supérieur et sélectionnezdans le menu contextuel.Auparavant, WebStorm disposait de deux instances très similaires : Favorites et Bookmarks. Cela pouvait prêter à confusion, c'est pourquoi JetBrains a décidé de n'en garder qu'une seule : Bookmarks. L'entreprise a retravaillé le workflow de cette fonctionnalité et créé une nouvelle fenêtre d'outils dédiée. Dorénavant, tous les fichiers, dossiers et classes que vous signalez comme importants avec F11 se retrouveront dans la nouvelle fenêtre d'outils Bookmarks.Lorsque vous visualisez les occurrences d'un symbole avec Ctrl+Alt+F7 ou en appuyant sur Ctrl et en cliquant sur la définition, vous pouvez maintenant activer l'aperçu du code source pour une occurrence donnée en cliquant sur l'icône carré.Le terminal intégré de WebStorm prend désormais en charge la nouvelle API ConPTY sous Windows. Cette modification a permis de résoudre plusieurs problèmes et d'ajouter la prise en charge des couleurs 24 bits. En outre, la nouvelle prise en charge de typeahead permet de prévoir les modifications de texte et de les afficher immédiatement en gris clair. Cette fonctionnalité vous permet de conserver la même rapidité de saisie dans le terminal, que vous travailliez sur une machine locale ou distante.JetBrains a résolu certains problèmes d'accessibilité afin d'améliorer le confort de travail avec le lecteur d'écran. L'éditeur de logiciels pour développeurs a désactivé la fenêtre contextuelle d'outils et la fenêtre contextuelle de documentation rapide qui s'affichaient au passage de la souris. La prise en charge de l'accessibilité sous macOS a également été renforcée. JetBrains a aussi résolu plusieurs problèmes liés à la synthèse vocale et rendu possible la création de projets à l'aide d'un lecteur d'écran.Saviez-vous que vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour modifier la taille de la police dans l'éditeur ? Cette fonctionnalité ne s'appliquait auparavant que pour le fichier en cours. Vous pouvez maintenant l'appliquer à tous les fichiers ouverts. Dans, cochez l'option, puis choisissez l'optionJetBrains a tout réorganisé dansafin que les principales options de configuration puissent être trouvées plus facilement. Par exemple, les paramètres du nœud Git sont maintenant divisés en sections correspondant aux processus les plus importants : Commit, Push et Update. En outre, les paramètres contenus dans ces sections sont désormais organisés de manière plus logique.Parfois, plusieurs commits sont prêts à être livrés alors que d'autres sont encore en cours de réalisation. Dans ce cas, il est préférable de n'envoyer par push que ceux dont vous êtes sûr·e. WebStorm vous permettra d'envoyer les commits en push jusqu'à celui que vous avez sélectionné dans l'onglet Log de la fenêtre d'outils Git. Il vous suffit de choisir le commit, de cliquer droit dessus et de sélectionnerL'actionvous permet d'extraire la branche sélectionnée et de la rebaser sur une branche actuellement extraite. Auparavant, cette action n'était disponible que pour les branches locales. Dans la v2021.3, vous pouvez aussi l'utiliser pour les branches distantes.Auparavant, WebStorm affichait les différences entre les commits dans une boîte de dialogue séparée. À partir de cette version, l'EDI affichera ces informations dans une nouvelle fenêtre d'outils Changes. Pour ouvrir la nouvelle fenêtre d'outils, allez dans l'onglet Log de votre système de contrôle des versions, faites un clic droit sur une révision et choisissezdans le menu contextuel.