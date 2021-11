La Python Software Foundation (PSF) est la principale organisation dédiée au langage de programmation Python. En tant qu'organisation à but non lucratif, la PSF a besoin de parrainages et de dons afin de pouvoir exercer ses missions. Les contributions servent à poursuivre les sprints, à organiser des meetups et des événements pour la communauté, à produire la documentation Python et à soutenir le développement logiciel et divers projets de la communauté. Et rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de la communauté.Depuis quelques années, la Python Software Foundation et JetBrains collaborent pour faire avancer l'écosystème Python. Les deux organisations se sont par exemple déjà associées auparavant pour mener quatre enquêtes consécutives sur les développeurs Python. Cette année encore, JetBrains accompagne la Python Software Foundation dans sa campagne de collecte de fonds. Jusqu'au 24 novembre 2021, vous pouvez contribuer concrètement à soutenir Python en achetant une licence annuelle individuelle PyCharm Professional avec une réduction de 30 %. L'intégralité des recettes provenant de cette campagne sera reversée au fonds général de la PSF pour 2021.Plus tôt cette année, JetBrains avait déjà apporté un soutien similaire à la Django Software Foundation (DSF), la principale organisation dédiée au framework web Python Django. Il est important de noter que cette initiative a permis à JetBrains de reverser plus de 140 000 USD à la Django Software Foundation au cours des quatre dernières années.Si vous n'avez pas pu soutenir Python lors de cette dernière campagne, une nouvelle opportunité vous est donnée. Non seulement, vous bénéficiez d'une réduction de 30 % sur l'achat d'une licence annuelle individuelle PyCharm Professional, mais encore, vous contribuez au développement de la communauté et de l'écosystème Python. Un don d'un montant égal au prix total de cette transaction, y compris les taxes et frais de transaction, sera effectué en faveur de la campagne de levée de fonds du 4e trimestre 2021 de la Python Software Foundation. Cette contribution n'est pas déductible des impôts. Elle aidera au maintien de la PSF et au soutien de la communauté Python.