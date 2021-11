Les workflows en quelques mots

Constructeur de workflow

Nouveau débogueur de workflow

Intégrer des designs Figma et des agendas Google

Remaniement du widget Calendrier des dates d'échéances pour les tableaux de bord

Table des matières pour les articles de la base de connaissances

Rapports basés sur les liens entre les tickets

Importation depuis Zendesk et monday.com

Nouveau domaine youtrack.cloud pour YouTrack InCloud

Améliorations de l'intégration de la messagerie

Les workflows sont des scripts d’automatisation qui permettent de mettre à jour, de créer et de supprimer des tickets en fonction des règles que vous définissez. Ils peuvent limiter les modifications pouvant être apportées aux tickets, mais aussi effectuer des actions supplémentaires comme l’affichage d’alertes ou l’envoi de notifications.Dans les précédentes versions de YouTrack, vous ne pouviez créer ou modifier des workflows qu’avec une bonne connaissance de JavaScript. Cela convenait très bien lorsque le public était principalement composé de développeurs, mais maintenant YouTrack a de plus en plus d’utilisateurs n’ayant pas un profil technique, c’est pourquoi JetBrains a décidé d’introduire un éditeur visuel : le constructeur de workflows.Grâce au nouveau constructeur visuel de workflow, même les membres non techniques de l’équipe peuvent facilement mettre en place leurs propres workflows pour automatiser des tâches répétitives et veiller au respect des processus établis.Le constructeur permet de créer des workflows avec des règles qui sont déclenchées par l’un des trois facteurs suivants : lors de la mise à jour d’un ticket, à des moments précis ou lors de l’application d’une action. Chaque règle de workflow se compose de conditions préalables (conditions qui doivent être remplies pour que le workflow s’exécute) et d’actions à exécuter par le workflow.Le constructeur de workflow inclut une sélection de conditions préalables (ou prérequis) et d’actions qui permettent de gérer les cas d’utilisation les plus courants. Vous pouvez aussi signaler à JetBrains tout cas d’utilisation manquant selon vous.JetBrains a ajouté un débogueur de workflow au plugin YouTrack pour les EDI afin de vous aider à dépanner et à corriger les erreurs dans le constructeur de workflow et les workflows JavaScript. Le débogueur vous permet d’interrompre l’exécution des workflows et de les exécuter pas à pas pour examiner les données contenues dans les champs du ticket afin de vérifier que vous avez exprimé les conditions correctement.Vous pouvez désormais intégrer des designs Figma et des agendas Google entièrement interactifs dans les tickets, les articles et les commentaires de YouTrack.Le widget de calendrier des dates d'échéances pour les tableaux de bord et les pages de projet vous permet désormais de glisser-déposer des tâches dans le calendrier pour en modifier l'échéance.Les articles de la base de connaissances affichent désormais une table des matières navigable, automatiquement générée à partir des titres du texte de l'article. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer la table des matières à l'aide d'un bouton situé en haut à droite de chaque article.Vous pouvez désormais désigner des types de liens entre les tickets en tant qu'axes dans les rapportset. Vous pouvez utiliser cette fonction dans le rapport, par exemple, pour créer un rapport affichant les tickets triés en fonction du nombre de tâches secondaires ou de tickets dépendants qui leur sont associés, avec un graphique à code couleur qui communique la priorité de chaque ticket associé. Cela vous aide à identifier les tickets qui nécessitent une attention particulière et à vous concentrer sur eux.JetBrains a ajouté de nouveaux scripts qui vous permettent de migrer ou d'importer en continu vos données de Zendesk et monday.com vers YouTrack. Vous pouvez importer des tickets depuis Zendesk, ainsi que leurs champs personnalisés, commentaires, pièces jointes et utilisateurs. Le script monday.com importe les tableaux en tant que projets et les éléments en tant que tâches, mais aussi les champs, l'historique des champs, les votes, les balises, les commentaires, les pièces jointes, les utilisateurs et les équipes.JetBrains a créé un nouveau domaine, youtrack.cloud, pour toutes les nouvelles instances YouTrack InCloud. Les clients InCloud utilisant l'ancien format d'adressepeuvent migrer versen suivant certaines instructions fournies par JetBrains.Précisons que les noms d'instance sont uniques dans les deux domaines. Personne d'autre ne peut donc enregistrer votre nom d'instance.Vous pouvez désormais créer une adresse e-mailà utiliser avec l'intégration de la messagerie YouTrack. L'intégration de la messagerie crée des tickets et des commentaires à partir des e-mails entrants afin de fournir une fonctionnalité de service d'assistance et permet aux utilisateurs de répondre aux commentaires par e-mail.Dans les cas où les politiques de sécurité ou les restrictions techniques interdisent les connexions IMAP sortantes, vous pouvez transférer les e-mails vers votre adresse e-mail, où ils peuvent être récupérés et traités par l'intégration de la messagerie YouTrack.YouTrack permet d'inclure un délimiteur personnalisable « Répondre au-dessus de cette ligne » dans les notifications par e-mail. L'intégration de la messagerie analyse ainsi plus facilement les messages entrants pour identifier le texte de la réponse d'un utilisateur. Vous pouvez configurer le délimiteur dansYouTrack 2021.4 embarque des modules d'authentification préconfigurés pour Okta, Keycloak et le service de compte JetBrains afin de vous aider à migrer et à gérer les comptes utilisateurs. JetBrains a également ajouté des options de mappage à ses modules OAuth 2.0 et SAML 2.0 pour vous aider à maintenir la synchronisation de vos comptes utilisateurs. Le module d'authentification JBA a été remanié afin de pouvoir être utilisé par les clients.