Plus de moyens de sécurisation

L'intégration de Perforce va plus loin

Rapprochement avec Space

Authentification via Azure DevOps

Simplification du CI/CD pour les développeurs C#

Des moyens supplémentaires pour mettre en place l'intégration continue avec le DSL Kotlin

Interface utilisateur Sakura

Le CI/CD est un élément central du processus de développement et il est essentiel de bien le sécuriser. Pour renforcer encore la sécurité de leurs serveurs de CI/CD, les administrateurs de TeamCity peuvent désormais activer l'authentification à deux facteurs et demander aux utilisateurs de saisir un code d'authentification supplémentaire pour se connecter.TeamCity fonctionne avec différents systèmes de contrôle de version, mais Perforce Helix se démarque des autres car la combinaison de TeamCity + Perforce est la norme de facto pour l'intégration et le déploiement continus dans de nombreux secteurs d'activité. TeamCity 2021.2 renforce cette intégration avec une série de nouvelles fonctionnalités.La fonctionnalitépermet maintenant d'exécuter des builds individuels avec les modifications d'une liste de modifications en attente dans Perforce. Vous pouvez déclencher une chaîne de build complète sur une liste de modifications et consulter la liste des fichiers mis en attente dans l'interface utilisateur de TeamCity.détecte les nouvelles listes de modifications en attente et modifiées dont la description contient un mot clé donné et déclenche la création de builds individuels avec les contenus de ces listes.JetBrains a étendu la fonctionnalité de builden ajoutant le nouvel éditeuraux systèmes pris en charge. Une fois la publication configurée, TeamCity envoie les informations sur les builds au serveur Perforce Helix Swarm et les commentaires respectifs sont ajoutés aux révisions Swarm pour les modifications en attente.La fonctionnalité de buildcrée désormais des libellés automatiques sur le serveur Helix. Ces libellés fonctionnent comme des alias pour les numéros des listes de modifications. Par rapport aux libellés statiques utilisées dans les versions précédentes de TeamCity, les libellés automatiques améliorent considérablement les performances.Les paramètres de connexion Perforce sont désormais transmis à TeamCity en tant que paramètres de build, ce qui vous permet de distinguer les différentes racines VCS Perforce lorsqu'un projet utilise plusieurs connexions Perforce.Si votre équipe utilise la solution de collaboration JetBrains Space, vous apprécierez les nouvelles intégrations ajoutées dans cette version de TeamCity.La version 2021.2 apporte le nouveau module d'authentification JetBrains Space, qui vous permet de vous connecter avec votre compte Space, tout comme vous pouvez le faire avec GitHub ou GitLab.Auparavant, une connexion configurée avec Space vous permettait uniquement d'accéder à ses référentiels et de publier l'état de vos builds. La nouvelle version de TeamCity permet d'ajouter des racines VCS et de créer des projets et des configurations de build. Il vous suffit d'ajouter les droits d'accès nécessaires côté Space.JetBrains a reçu de nombreuses demandes d'utilisateurs qui utilisent simultanément TeamCity et Azure DevOps pour créer leurs logiciels. Pour améliorer leur expérience, TeamCity 2021.2 propose le nouveau module d'authentification, qui permet de se connecter à TeamCity avec un compte Azure AD.Si vous êtes comme la plupart des développeurs C#, vous trouvez probablement très ennuyeux d'avoir à utiliser PowerShell chaque fois que vous devez configurer un environnement de build, gérer des processus Windows ou simplement déplacer des fichiers. JetBrains a créé un nouveau module d'exécution, qui permet d'écrire facilement des étapes de build dans un véritable langage de programmation. Plus besoin de chercher sur Google comment écrire du code dans PowerShell, vous pouvez utiliser de simples scripts C#.Le nouveau module d'exécution est multiplateforme, fonctionne sur tout système utilisant Docker et prend automatiquement en charge NuGet.JetBrains continue à améliorer le DSL Kotlin, ce qui facilite encore plus la gestion des configurations de CI/CD en tant que code. À partir de TeamCity 2021.2, vous pouvez configurer les éléments de vos pipelines qui n'étaient pas couverts par le DSL Kotlin auparavant, tels que des outils de suivi des tickets, des graphiques personnalisés ou des ressources partagées.Avec l'interface utilisateur Sakura, l'objectif de JetBrains est que chaque développeur puisse trouver rapidement ce dont il a besoin, quelle que soit la taille ou la complexité de ses projets. La version 2021.2 de TeamCity ajoute deux vues de l'interface utilisateur classique qui n'étaient pas disponibles dans l'interface utilisateur Sakura :pour les modifications en attente etDe plus, les noms d'utilisateurs ont désormais des avatars afin d'identifier plus facilement les auteurs des commits. Ces avatars ont été ajoutés à l'interface utilisateur Sakura et à l'interface utilisateur classique.