Développement à distance

Développer depuis n’importe quelle machine. Les développeurs ne sont plus limités par la puissance de leurs appareils locaux et peuvent utiliser autant de ressources que nécessaire avec la machine distante. Bénéficier d’une configuration d’environnement flexible. Les environnements de développement à distance peuvent être séparés de la configuration de la machine locale. Cela permet d’éviter les conflits de versions et de naviguer entre plusieurs espaces de travail. Avoir un ordinateur portable sans code source. Aucun code source n’est hébergé sur la machine du développeur lorsqu’il travaille via le workflow de développement à distance. Les données de l’entreprise restent en sécurité dans des référentiels autorisés. Travailler partout en toute sécurité. La fonctionnalité de développement à distance est compatible avec le télétravail et les modes de travail hybrides car vos projets sont stockés de manière sécurisée sur la machine à distance et sont accessibles de partout.

VCS

Groovy 4

Mises à jour d’accessibilité

Java

collect(toList())

.toList()

collection.addAll(List.of(“x”))

collection.add(x)

map.putAll(Map.of(“a”, “b”))

map.put(“a”, “b”)

Améliorations de la qualité

Résolution du problème qui empêchait la décompression d’un fichier WAR lorsque les actions Delegate IDE build/run pour Gradle étaient activées.

Résolution du blocage de l’interface utilisateur lors de la recherche dans la boite de dialogue de choix de fichier sur macOS.

Résolution du problème de fermeture incorrecte des onglets quand plusieurs onglets sont ouverts simultanément.

Résolution du problème de désactivation de la barre de navigation en mode sans distraction.

Résolution du problème de maintien des options de VM après qu’elles aient été configurées.

À partir de l’EAP 4, IntelliJ IDEA prend en charge les workflows de développement à distance. Cette fonctionnalité permet aux ingénieurs logiciel de se connecter facilement à une machine distante exécutant un backend d’EDI et de travailler de manière fluide sur le projet qui s’y trouve comme s’il se trouvait sur leur machine locale.Avec les worflows de développement à distance, vous pouvez :Pour activer le mode développement à distance, utilisez JetBrains Getaway, une nouvelle application qui sert de point d’entrée pour tous les backends à distance et qui ne nécessite pas l’installation d’un EDI sur votre machine locale.Auparavant, l’EDI affichait les données des commits ou les différences entre les commits dans une boite de dialogue. À partir de cet EAP, IntelliJ IDEA affiche ces informations dans la fenêtre d’outils, située dans la partie gauche de l’éditeur.JetBrains a ajouté la prise en charge de Groovy 4, qui apporte notamment toutes les capacités d’analyse du code, des inspections fonctionnelles et des actions d’intention. Des fonctionnalités comme les expressions switch et les types scellés sont également disponibles.En vue de la publication de la version 2021.3 d’IntelliJ IDEA, JetBrains a résolu plusieurs problèmes d’accessibilité afin de rendre le travail en mode lecteur d’écran plus confortable. Pour répondre aux demandes des utilisateurs, JetBrains a désactivé la fenêtre contextuelle du widget de la fenêtre d’outils et celle de la documentation rapide qui apparaissaient au passage de la souris. L'éditeur de logiciels pour développeur a également résolu un problème relatif à l’appel de la boite de dialogueCet EAP apporte en outre une meilleure prise en charge de l’accessibilité sur macOS. JetBrains a corrigé plusieurs problèmes liés à la synthèse vocale et il est désormais possible de créer des projets en utilisant un lecteur d’écran.De plus, le nombre d’infobulles sonores a été réduit afin de réduire les distractions.Si vous utilisez Java 16 ou une version ultérieure, l’EDI vous suggèrera de remplacerpar, mais uniquement si personne ne modifie la liste. Ainsi, votre programme reste fonctionnel et votre code est allégé.Une autre inspection vous aide à simplifier votre code en remplaçantparetparVous trouverez, dans les notes de publication, plus de détails sur les nouveautés et améliorations ainsi que les autres problèmes résolus avec cette mise à jour.Pour obtenir cette nouvelle version, vous pouvez la télécharger depuis le site de JetBrains, l’application gratuite Toolbox App, ou via snaps pour les utilisateurs d’Ubuntu.