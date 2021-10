Le modèle : il interagit avec la base de données. Il est chargé de chercher dans une base de donnée les items correspondant à une requête et de renvoyer une réponse facilement exploitable par le programme.

La prise en charge du modèle MVC : ce modèle permet aux développeurs de maintenir l’interface utilisateur d’une application Web et les couches logique métier séparées. Cette approche aide les développeurs à simplifier et à accélérer le développement de grandes applications Web en séparant leur interface utilisateur et leurs couches logique métier.

Accélération du développement d’applications Web personnalisées : ses règles de conception se concentrent largement sur la réduction du temps de développement d’applications Web. Les fonctionnalités fournies par Django permettent aux développeurs de créer rapidement des applications Web personnalisées en fonction des différentes exigences commerciales.

« Piles incluses » : lors du développement d’une application Web personnalisée, Django fournit les ressources requises par les développeurs prêts à utiliser. Il fournit du code pour les opérations courantes telles que la manipulation de bases de données, les modèles HTML, le routage d’URL, la gestion de session et la sécurité.

Créer des pages web et en configurer la mise en page

Permettre aux utilisateurs d’interagir avec différents objets sur la page

Utiliser HTML et CSS pour la mise en forme des pages

Créer et utiliser des bases de données pour stocker et récupérer des données

Organiser la communication entre le serveur et les clients

Permettre aux utilisateurs de s’inscrire et de se connecter sur votre site

Free Plan pour JetBrains Academy

JetBrains a une bonne nouvelle pour tous ceux qui apprennent Python : l'éditeur lance un nouveau module de cours sur Django ! Django est le framework full-stack le plus populaire pour Python. Il est gratuit, open source et offre de nombreux avantages pour la création d’applications web. Ses principaux objectifs sont la simplicité, la flexibilité, la fiabilité et l’évolutivité.Sorti en 2005, Django est devenu l’un des frameworks Web incontournables. Il a été créé en tant que framework sur le langage de programmation Python. Avec un ensemble de fonctionnalités appropriées, Django réduit la quantité de code trivial qui simplifie la création d’applications Web et se traduit par un développement plus rapide.En fait, Django fait gagner du temps car il fonctionne selon le principe « Don’t Repeat Yourself » (DRY). Avec Django, pas besoin de réécrire votre code existant car il permet de créer un site web comme un jeu de Lego : il vous suffit d’assembler les pièces pour construire votre application.Django est orienté MVT, une architecture qui s'articule autour de trois pôles : le modèle, la vue et le template. Son objectif est de séparer les responsabilités de chaque pôle afin que chacun se concentre sur ses tâches :Si vous êtes un développeur Python, ou si ce langage suscite votre curiosité, c'est déjà une bonne raison de vous intéresser à Django.Voici quelques avantages apportés par ce framework :Parmi les meilleures applications créées avec Django, JetBrains cite Instagram, YouTube, Spotify, Dropbox, Pinterest et le Washington Post.Alors pourquoi ne pas ajouter votre application à cette liste ? Avec le nouveau cursus Django Developer sur JetBrains Academy, vous pouvez apprendre ce framework tout en créant des applications entièrement fonctionnelles. Ce cours s’adresse aux personnes connaissant déjà les bases de Python et aux développeurs confirmés souhaitant acquérir de nouvelles compétences.Avec le cours Django Developer, vous pourrez ajouter 3 projets à votre portfolio et acquérir des connaissances essentielles sur des sujets de programmation qui vous seront utiles dans votre carrière de développeur, tels que :Vous pouvez essayer le module Django Developer dès maintenant ! Si vous êtes nouvellement inscrit·e sur JetBrains Academy, vous pouvez commencer avec un essai gratuit de 7 jours et le prolonger de 2 mois en travaillant sur votre premier projet ! En terminant la première étape de votre projet dans les 7 premiers jours, vous pouvez prolonger votre essai d’un mois. Puis, si vous achevez votre premier projet au cours du premier mois de prolongation, un mois supplémentaire sera ajouté à votre période d’essai.Rappelons que JetBrains a lancé le forfait gratuit Free Plan pour JetBrains Academy. L'éditeur a annoncé :« Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau forfait Free Plan pour JetBrains Academy ! Ce forfait totalement gratuit s’adresse aux personnes souhaitant utiliser JetBrains Academy à titre individuel et s’applique indépendamment de toute inscription pour un essai gratuit ou abonnement. Aucune information de paiement ne vous sera demandée. Le forfait Free donne un accès complet à tous les modules de formation gratuits de JetBrains Academy, parmi lesquels Kotlin Basics et Frontend Developer. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la programmation, ce forfait vous offre une excellente occasion de le découvrir »., sélectionnez tout d’abord l’un des modules de formation gratuit. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez vous inscrire au forfait Free plan. En choisissant ce forfait, vous bénéficierez d’un accès illimité à tous nos modules de formation gratuits et pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. Si par la suite vous décidez d’opter pour un module nécessitant un abonnement, vous devrez vous inscrire avec le forfait Personal. Ce forfait vous donnera accès aux module gratuits et aux modules nécessitant un abonnement.En vous inscrivant avec un forfait Personal pour la première fois, vous activerez votre essai gratuit de 7 jours, ce qui vous donnera la possibilité de tester et d’évaluer la formation avant de souscrire un abonnement. Si vous terminez la première étape de votre projet au cours de ces 7 jours, votre essai gratuit sera prolongé d’un mois. Puis, si vous achevez votre premier projet au cours de ce mois, votre essai gratuit sera prolongé d’un mois supplémentaire. Vous pouvez donc essayer JetBrains Academy gratuitement pour une durée totale pouvant aller jusqu’à 2 mois et 7 jours., vous devrez vous inscrire en choisissant un forfait Free ou Personal. Pour ce faire, allez sur la page Subscription et cliquez sur Change plan. Veuillez noter que si vous changez de forfait au cours de la période d’essai, le temps restant de la période d’essai sera perdu., vous bénéficiez déjà du forfait Personal et n’avez pas besoin d’effectuer de modification., elle doit vous inscrire en choisissant le forfait Organizational.Pour mémoire, JetBrains Academy for Organizations offre aux entreprises et aux établissements d’enseignement un moyen simple de fournir un accès à JetBrains Academy à leurs employé·e·s, prestataires, stagiaires ou apprenant·e·s. Cette version comprend toutes les fonctionnalités disponibles pour les particuliers et des fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux organisations d’administrer le processus d’apprentissage. JetBrains Academy for Organizations est proposé dans le cadre d’un abonnement annuel qui permet aux membres d’une organisation de bénéficier d’un accès illimité à JetBrains Academy au tarif de 399 $ par utilisateur.