Support du langage Swift

Modèle de projet Swift Package

Points d'arrêt d'erreur Swift

Éditeur Plist (Property list)

Nouvelle interface utilisateur de débogage

À partir de cette version, AppCode prend en charge les acteurs dans Swift :En plus d'ouvrir les packages Swift dans AppCode, vous pouvez désormais également les créer à l'aide de l'assistant de projet :JetBrains a ajouté une option pour définir des points d'arrêt d'erreur Swift dans votre code dans les préférences des points d'arrêt d'exception (Exception Breakpoints) :AppCode dispose désormais d'un éditeur de liste de propriétés complet. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer toutes les actions de base dont vous avez besoin, comme ajouter une clé ou modifier sa valeur, passer de la représentation sous forme de tableau du fichierà l'édition de texte pur, et plus encore :Grâce à l'équipe IntelliJ Platform, l'interface utilisateur de la fenêtre d'outil de débogage est devenue plus simple et plus minimaliste. Toutes les actions populaires du débogueur sont désormais placées sur la seule barre d'outils horizontale :Vous pouvez configurer sa mise en page dans. De plus,est désormais plus détectable. Au lieu d'ouvrir une boîte de dialogue, vous pouvez simplement entrer l'expression directement dans la fenêtre de l'outil de débogage.Comme d'habitude, JetBrains a également un tas de corrections de bogues que vous pourrez découvrir dans les notes de version.