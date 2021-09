Une toute nouvelle expérience Jupyter Notebook

Travailler avec FastAPI : nouveau type de projet

Prise en charge de Python 3.10 : variables de spécification des paramètres

Interface utilisateur retravaillée pour la fenêtre d'outil de débogage

Index partagés pour les packages Python les plus populaires

L'application Toolbox est le moyen le plus simple d'obtenir les versions EAP et de maintenir à jour vos versions stables et EAP. Vous pouvez également télécharger manuellement les versions EAP à partir du site Web de l'EDI. Cela dit, quelles sont les nouveautés et améliorations ?Au cas où vous l'auriez manqué, l'équipe PyCharm s'efforcé à améliorer l'ensemble de l'expérience de Jupyter Notebook dans l'EDI. Cet effort a même conduit à créer un nouvel EDI, DataSpell, spécialement conçu pour les data scientists. La bonne nouvelle est que JetBrains a commencé à regrouper certaines des fonctionnalités de DataSpell dans PyCharm Professional, en commençant par l'interface utilisateur repensée pour les notebooks Jupyter locaux. Donc, si vous n'êtes pas vous-même un data scientist mais que vous travaillez souvent avec des données dans workflow, vous devriez essayez cette EAP.En plus de l'interface utilisateur améliorée, JetBrains a également rendu la manipulation des cellules des notebooks Jupyter plus fluide, ajouté la prise en charge de tous les raccourcis traditionnels, rendu l'affichage de sortie net, et plus encore.L'équipe PyCharm a ajouté la prise en charge de FastAPI, un framework Web hautes performances populaire pour la création d'API. Vous pouvez maintenant créer spécifiquement un projet FastAPI. Lors de la création d'un nouveau projet, choisissez simplement FastAPI dans la liste des types de projets suggérés.Lorsque vous utilisez le nouveau type de projet, PyCharm exécutera Uvicorn, le serveur Web recommandé pour les projets FastAPI. PyCharm créera également une configuration d'exécution dédiée afin que vous puissiez exécuter et déboguer votre projet.Dans la fenêtre contextuelle de configuration d'exécution, vous pouvez choisir des options supplémentaires pour la ligne de commande du serveur Uvicorn. Alternativement, vous pouvez exécuter un projet FastAPI qui a déjà été créé en l'ouvrant avec PyCharm et en créant une configuration d'exécution FastAPI. PyCharm détectera votre application dans le fichier et exécutera Uvicorn pour vous.Pour tester vos points de terminaison HTTP, il existe un fichier « test.http » qui vous permet d'envoyer des requêtes GET, POST et d'autres à votre application.Python 3.10 résout le problème d'avoir des paramètres d'annotation de fonctions internes dans des classes génériques et des fonctions génériques. Vous pouvez maintenant transférer les types de paramètres d'une fonction à une autre en utilisantetSi vous êtes prêt à essayer cette nouvelle fonctionnalité, PyCharm peut vous aider - JetBrains a déjà ajouté la prise en charge des variables de spécification des paramètres. La vérification de type et l'inférence de type sont prises en charge pour les paramètres d'annotation des fonctions internes dans les classes génériques et les fonctions génériques. Vous pouvez également utiliser une documentation rapide pour ces opérateurs.Dans sa quête d'une interface utilisateur claire et simple, JetBrains a retravaillé la fenêtre de l'outil de débogage. L'objectif était de rendre la mise en page plus légère en plaçant les actions sur une seule ligne. JetBrains a également ajouté une ligne permanente pour évaluer les expressions ou ajouter un observateur.Dans PyCharm 2021.1, JetBrains a introduit des index prédéfinis pour les interpréteurs Python les plus populaires, ce qui a rendu l'indexation des bibliothèques standard beaucoup plus rapide. L'éditeur de logiciels pour développeurs ajoute maintenant des index prédéfinis pour les packages les plus populaires sur PyPI. Cela devrait encore améliorer le temps d'indexation des projets qui utilisent ces packages lorsque vous les ouvrez dans PyCharm pour la première fois.Notez que ces index prédéfinis ne sont pas inclus dans la build d'installation de PyCharm. Lors de l'indexation de chaque nouveau projet, PyCharm effectuera une vérification pour identifier si des index prédéfinis sont disponibles pour les packages utilisés dans le projet. Si des index prédéfinis sont disponibles pour l'un des packages, PyCharm vous en informera et vous demandera si vous souhaitez les télécharger. Si vous souhaitez que les index prédéfinis soient téléchargés sans recevoir de notifications à chaque fois que PyCharm détecte un package pertinent, vous pouvez choisir "Toujours télécharger" dans la boîte de dialogue.